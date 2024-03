Měl olympijské zlato, vládl sportovcům Československa. Pak přespával v Armádě spásy

Patřil k nejlepším sportovcům Československa, získal olympijské zlato. Příběh skifaře Václava Kozáka měl ale smutný konec. Minulý týden uplynulo dvacet let od chvíle, kdy zemřel.

Olympijský šampion Václav Kozák před vchodem do ubytovny Armády spásy v roce 1994, tedy deset let před smrtí | Foto: Profimedia

Kozák se narodil 14. dubna 1937 ve Vrbně nad Lesy na Lounsku. Zprvu ho lákala cyklistika, ještě na učňovské škole v Roudnici ale propadl veslování.

Jeho talent a píli brzy odhalil slavný roudnický trenér František Vrba a byl to právě on, kdo ho posadil do skifu.

V roce 1957 se Kozák poprvé stal mistrem republiky a do roku 1968 pak na různých lodích nasbíral dalších 14 domácích titulů.

Nejslavnější závod jel na olympijských hrách v Římě 1960, kde vybojoval spolu s Pavlem Schmidtem zlato na dvojskifu.

O tři roky později se stal v Kodani mistrem Evropy na skifu. V témže roce byl vyhlášen nejlepším sportovcem Československa a v roce 1984 i tuzemským veslařem století.

Po ukončení závodní kariéry pracoval jako trenér v pražské Dukle i v reprezentaci. Z armády byl propuštěn do zálohy v únoru 1991 v hodnosti podplukovníka a s tituly zasloužilý mistr sportu a zasloužilý trenér.

Poté však kvůli alkoholu přišel o rodinu, ztratil střechu nad hlavou a útočiště často nacházel v Armádě spásy.

Zemřel 15. března 2004 v domě s pečovatelskou službou v Terezíně ve věku 66 let.