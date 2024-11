Brazilec jako lyžařská hvězda. Na svahu klidně zatančí sambu, pravidla Norů ho štvala

Mnozí fanoušci sjezdového lyžování byli na startu nové sezony Světového poháru jistě překvapeni, když zahlédli ve výsledkové listině brazilskou vlaječku, navíc pořádně vysoko. V Rakousku dokonce vystřihl reprezentant jihoamerické země přímo pod svahem oslavnou sambu.

Jméno Lucas Pinheiro Braathen už některým napoví. Jde o rodáka z Osla, který dříve reprezentoval Norsko, než vloni den před začátkem sezony šokoval prohlášením o konci kariéry. Bylo mu 23 let.

Letos v březnu však svolal tiskovou konferenci, na které v portugalštině spustil: "Vracím se a budu jezdit za Brazílii." Od té doby hrdě zvýrazňuje prostřední jméno Pinheiro a vysvětluje své brazilské kořeny.

Pinheiro Braathen se narodil brazilské matce a norskému otci a když mu byly tři roky, rodiče šli od sebe. On nejdříve odešel s matkou do Brazílie, po nějaké době se vrátil k otci. Ale do Jižní Ameriky pravidelně cestoval.

"Lásku pro sport jsem získal v ulicích Sao Paula, když jsem hrál fotbal s bratranci a kamarády," vyprávěl. "Hodně pro mě znamená, že teď můžu Brazílii reprezentovat, jsem na to hrdý," pokračoval.

Proč ale vyměnil norskou reprezentaci a její špičkové podmínky za zemi, pro kterou jsou zimní sporty něčím naprosto exotickým?

Důvodem byly pokřivené vztahy s norským lyžařským svazem, a to kvůli osobnostním a marketingovým právům, které Norové u svých sportovců dosti omezují.

"Bylo to extrémně neuctivé zacházení," poznamenal Braathen. Pokud jde o dodavatele vybavení, norští reprezentanti prakticky nemohou mít vlastní sponzory. Jen oficiální svazové.

Braathen nebyl jediný, kdo si na tento problém stěžoval. Spolu s ním se ozvali třeba další sjezdař Henrik Kristoffersen, běžecká hvězda Johannes Hösflot Klaebo nebo sdruženář Jarl Magnus Riiber.

V případě Braathena byla poslední kapkou pokuta, kterou dostal za prezentaci švédské značky oblečení J. Lindeberg. Nosil ji místo Helly Hansen, jež má smlouvu s norským svazem.

I když teď nemůže s Nory trénovat, čímž se okrádá o kvalitní přípravu, přestup k Brazilcům bral od začátku jako skvělou příležitost. "Vždycky jsem se chtěl lišit a přinášet do sportu rozmanitost," vysvětloval.

Zato Norové mohli litovat. Ačkoliv patří mezi lyžařské velmoci, Braathen není žádným průměrným závodníkem Světového poháru. Vždyť v sezoně 2022/23 získal malý křišťálový glóbus za celkové hodnocení slalomu.

Už pětkrát v kariéře stál po závodě SP na nejvyšším stupínku - třikrát ve slalomu, dvakrát v obřím slalomu. K tomu zapsal čtyři druhá místa a tři třetí, navíc ve 24 letech má stále obrovský potenciál.

Na medaili z mistrovství světa nebo olympiády zatím čeká. A je jisté, že pokud se dočká, bude to znamenat ve světě zimních sportů průlom pro Brazílii.

"Chci ukázat, že můžete být jiní a přitom být jedni z nejlepších. Že tento sport je pro každého, chci inspirovat. Nejdůležitější pro mě je vnést do lyžování brazilskou kulturu, tanec a pocity," řekl Braathen.

Pustil se do toho naplno. Na konci října startoval v obřím slalomu v Söldenu kvůli ročnímu výpadku s číslem 41 a na rozbité trati si v prvním kole vyjel solidní 19. místo. Ve druhém kole se posunul až na konečnou čtvrtou příčku a v cíli ukázal oslavnou brazilskou sambu.

Lepší byli jen tři Norové - Alexander Steen Olsen, Kristoffersen a Atle Lie McGrath. Novopečený Brazilec se s "bývalými krajany" vřele objímal.

Minulou neděli byl čtvrtý také v premiérovém slalomu sezony v Levi. Od třetího místa ho dělila jediná desetina. Další šance pro brazilskou vlajku přijde tuto neděli při slalomu v rakouském Gurglu.