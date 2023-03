Kozma zvládl roli favorita a postoupil v boji o více než sedm milionů korun

Přední český MMA bojovník David Kozma porazil ve vyrovnaném duelu Lukasze Siwiece z Polska 2:1 na body a postoupil do čtvrtfinále pyramidy organizace Oktagon "Tipsport Gamechanger" ve welterové váhové kategorii. Všichni tři rozhodčí duel obodovali 29:28, dva z nich v Ostravě určili jako vítěze domácího borce.

"Čekal jsem, že jsem vyhrál všechny tři kola u všech rozhodčích, ale asi to někdo viděl jinak. Já to nemůžu posoudit, když v tom zápase jsem. Nečekal jsem takové drama a byl jsem nakonec šťastný, že to dali mně," řekl Kozma, který tak postoupil do další fáze projektu s rozpočtem milionu eur. Vítěz získá 300.000 eur.

Siwiec byl hodně aktivní hlavně ve druhém kole, které podle všeho vyhrál. "Otřesený jsem nebyl. Cítil jsem, že něco prošlo, ale s mojí hlavou to neudělalo nic. Když to srovnám s údery Brita, které mě posadily a vystřelily na Mars, tak tohle mnou neotřáslo," uvedl Kozma, jenž v prosinci prohrál s Brazilcem Kaikem Britem a přišel o pás šampiona Oktagonu.

Druhý Čech, který se do projektu z pozice náhradníka na poslední chvíli zapojil, Andrej Kalašnik, prohrál jednoznačně na body s Louisem Glismannem z Dánska. "Je to velký profesionál, vzal zápas den předem a byla to sakra těžká práce," ocenil výkon českého bojovníka Glismann, který byl velkým favoritem zápasu. Kalašnik nahradil Gruzínce Amirana Gogoladzeho, jenž nesplnil váhový limit.

Z jiných zápasů do dalšího kola postoupili Němci Christian Jungwirth a Marcel Grabinski, Andreas Michailidis z Řecka, Chorvat Bojan Veličkovič, Melvin van Suijdam z Nizozemska a Alex Lohoré z Francie.

Čtvrtfinálové duely se uskuteční na akcích Oktagonu 20. května v Praze a 17. června v německém Oberhausenu.