Kdo je hrdina Jurka? Kliďas, kterého vytáčí pokrytci, si zazpíval s Robbie Williamsem

Senzační tažení českých kordistů skončilo v Paříži bronzovou medailí. Nečekaný cenný kov skrývá celou řadu příběhů, jedním z nich je loučení s kariérou Jiřího Berana. Tím nejzářivějším motivem ale zůstává neuvěřitelný finiš Jakuba Jurky v posledním souboji.

Když Jakub Jurka nastupoval k poslednímu souboji souboje o bronz, Češi prohrávali o čtyři body. Na druhou stranu planše se postavil Yannick Borel, pětatřicetiletá domácí hvězda, olympijský šampion z roku 2016.

Nádherný a osmi tisíci domácích fanoušků zaplněný Grand Palais bouřil. V tu chvíli byli Francouzi přesvědčeni, že jejich kordisté získají bronz. Frenetická atmosféra ale postupně umlkala. To když si Jurka připisoval jeden bod za druhým.

Na konci to byla česká skupinka kordistů, která se v euforii vyhrnula na planš. Dvoumetrový rodák z Olomouce si vyskočil a se zaťatými pěstmi několikrát vítězně zakřičel. Z vteřiny na vteřinu ale nasadil zcela klidný výraz a naopak krotil své parťáky - byl čas vzdát hold poraženému soupeři.

Kdo je nový hrdina nejen šermu, ale celého českého sportu, který dotáhl tým k historickým medailím?

"Jsem klidný, vytrvalý, soustředěný." Tak sám sebe charakterizoval ve videoprezentaci Českého olympijského týmu. Druhým dechem ale přiznal, že ho vytáčejí lidé, co říkají něco jiného, než si myslí.

V žilách mu koluje šermířská krev. Tradice tohoto sportu sahá v jeho rodině až do první republiky - s kordem či fleretem v ruce bojovali už jeho tatínek, dědeček i pradědeček.

"Můj pradědeček měl v Olomouci velkou továrnu na cukrovinky. Takže byl poměrně zámožný a je pravda, že tenis a šerm byly během první republiky sporty, kterým se věnovala tehdejší šlechta. A tak se k tomu dědeček dostal. Byl vysoký, takže měl pro tenhle sport dispozice a uctíval tradice tehdejší smetánky," popisoval Jurka v rozhovoru pro Aktuálně.

Jaroslav Jurka to dotáhl až ke stříbru na mistrovství světa a ke dvěma startům na olympiádě v letech 1976 a 1980. Už jako favorit se chystal na olympiádu v Los Angeles v roce 1984 - jenže přišel sovětský bojkot a Jurka měl smůlu. Přesto se stal nejlepším šermířem 20. století.

Dlouho to ale vypadalo, že jeho vnuk a syn trenéra Tomáše Jurky rodinnou tradici uhasí. "Začínal jsem někdy v sedmi letech a hodně dlouho mi to nešlo. Myslím, že do 12 let jsem nevyhrál ani zápas. Už nade mnou lámali hůl a říkali: Ten kluk je k ničemu, nemá talent," vzpomíná Jurka.

Zastání však našel u babičky, která přemluvila zbytek rodiny, ať mladíka u sportu ještě nechají. "Že se projevím. A měla pravdu. Hned následující rok jsem vyhrál první žákovský turnaj. Někdy v té době mě to čaplo," popisuje.

Jako teenager už patřil ve své kategorii do světové špičky. Když Mezinárodní šermířská federace pořádala v roce 2018 galavečer v Paříži, Jurka byl jako juniorská světová jednička u toho.

Činovníci pojali slavnostní večer velmi honosně: Alain Delon jim předvedl své šermířské umění, kterým kdysi pobláznil svět ve filmu Černý tulipán. Hostům se představila i slavná hollywoodská herečka Uma Thurman.

Dvě hodiny pak šermířům soukromě zpíval Robbie Williams, účastníci akce si se slavným zpěvákem mohli dokonce zazpívat. I Jakub Jurka.

"Byla to čest sedět mezi ikonami světového šermu v Grand Palais. Je neskutečné, jakou pozornost tam šerm má, pro Francouze je to jeden z hlavních zdrojů olympijských medailí," vzpomínal.

Uběhlo šest let a Jurka paradoxně pomohl zemi galského kohouta připravit o tu další. A co víc, v chrámu světového šermu, v honosném Grand Palais. Olympijský bronz z olympiády v soutěži týmů nezůstane v Paříži, ale poputuje do České republiky.