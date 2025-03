Kanonáda v první půli. Liberec vyhrál na Slovácku díky bodové explozi Kosovana Zyby

Fotbalisté Liberce deklasovali ve 27. kole první ligy Slovácko na jeho stadionu 4:0. Všechny góly padly už v úvodním dějství, dvakrát skóroval Qëndrim Zyba, z toho jednou z penalty, další branky přidali Raimonds Krollis a Jan Mikula.

Slovan porazil Slovácko 4:0 i v podzimním vzájemném duelu a vyrovnal tak své nejvyšší vítězství v ligovém ročníku.

Liberec navázal na minulý triumf nad Spartou, šest kol po sobě neprohrál a ze sedmého místa neúplné tabulky ztrácí už jen tři body na šestou Olomouc. Slovácko, které dnes třikrát trefilo brankovou konstrukci, zvítězilo na jaře pouze nad posledními Českými Budějovicemi. Celek z Uherského Hradiště má k dobru odložený zápas s Hradcem Králové a v tabulce je třináctý s osmibodovým náskokem před barážovými pozicemi.

"Jsme realisti, hrajeme o záchranu. Dnes jsme hráli blbě a není teď prostor na hodnocení. Co se týče mé budoucnosti, není to otázka na mě," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Ondřej Smetana.

Zápas začal ve svižném tempu a s šancemi na obou stranách. Už v první minutě vypálil po rohu nad domácí Juroška, o chvíli později se opřel do odraženému balonu z 20 metrů Hamza a jeho pokus "olízl" tyč Koubkovy branky. Na druhé straně vzápětí hlavičkoval těsně nad Zyba.

Severočeši brzy ovládli dění na trávníku a rychle se dočkali vedoucího gólu. Zyba vyslal kolmici do šestnáctky na Krollise a lotyšský útočník ve 13. minutě přesnou střelou k tyči otevřel skóre.

Krátce nato hosté po dalším nedůrazu domácí obrany zvýšili. Višinský našel na levé straně pokutového území volného Mikulu a liberecký kapitán v 19. minutě po střele k bližší tyči mohl oslavit svůj první gól v ligové sezoně. "Jsme na vítězné vlně, do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Ale jinak to byl celkem vyrovnaný zápas," řekl Mikula.

Slovácko mohl z deprese zvednout Trávník, jenže zblízka orazítkoval jen břevno. Místo snížení domácí tým upadl ještě do větší krize. Koscelník stáhl ve vápně Zybu a sám faulovaný hráč pak v 29. minutě bezpečně proměnil pokutový kop.

Zdecimované domácí mužstvo do přestávky ještě více potopil v 36. minutě svým druhým gólem v utkání kosovský záložník Zyba, opět po chybě celé domácí defenzivy. V nastavení úvodního dějství trefil domácí Kvasina tyč a nezmírnil tak vyrovnání nejhoršího prvního poločasu Slovácka v ligové historii, v roce 2010 při debaklu 0:7 v Brně celek z Uherského Hradiště o pauze rovněž prohrával 0:4.

Trenér Smetana, kterého domácí kotel vyzýval k odstoupení, se pokusil výkon týmu oživit trojím poločasový střídáním. V 52. minutě mohl Slovácku přinést trochu radosti jeden z čerstvých hráčů Kim Sung-pin, jenže ze slibné pozice přestřelil. Další náznak gólové situace přišel v 65. minutě, ale ani po Kvasinově akci neusměrnil Blahút míč do sítě.

Liberec s pohodlným náskokem ubral, vycházel z pevné defenzivy a zápas se dohrával bez větších emocí i šancí. Severočeši porazili Slovácko potřetí za sebou a pokaždé mu dali čtyři branky. V Uherském Hradišti bodovali potřetí po sobě. Venku v lize Liberec zvítězil po šesti zápasech. Slovácko podruhé za sebou neskórovalo a vyrovnalo svou nejvyšší porážku v sezoně nejvyšší soutěže.

"Celý zápas je z naší strany obrovská ostuda a nemá cenu říkat, že jsme měli nějaké šance. To už nikoho nezajímá," řekl záložník Trávník. "Čekali jsme, jak se hráči k zápasu postaví po vítězství nad Spartou. Navíc máme sedm osm hráčů kvůli zranění mimo. I z tohoto důvodu jsem rád, že jsme to zvládli za tři body," uvedl liberecký trenér Radoslav Kováč.

27. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 0:4 (0:4)

Branky: 28. z pen. a 36. Zyba, 13. Krollis, 19. Mikula. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Bělák - Volek (video). ŽK: Trávník, Koscelník, Kukučka - Mašek, Varfolomejev. Diváci: 3049.

Sestavy:

Slovácko: Heča - Ndefe, Kukučka, Daníček (46. Stojčevski), Koscelník (46. Reinberk) - Hamza (46. Kim Sung-pin), Trávník (81. Křišťan) - Blahút, Havlík, Juroška (69. Klíma) - Kvasina. Trenér: Smetana.

Liberec: Koubek - Koželuh, Plechatý, Gabriel, Mikula (46. Mašek) - Zyba, Varfolomejev (76. Icha) - Ghali, Masopust (73. Eneme), Višinský (64. Strnad) - Krollis (64. Nyarko). Trenér: Kováč.