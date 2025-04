"Vraždíš hokej." Všem zavřel pusu, duši odevzdá i na zahradě, líčí Pokorného parťák

Post hlavního kouče v Kometě na něho tak nějak zbyl. V průběhu sezony to s Brňany v hokejové extralize nevypadalo vůbec dobře, ale Kamil Pokorný je dovedl až do finále. Trenér, který byl dříve ve stínu Libora Zábranského, ale který je absolutní legendou doma v Třebíči. Teď ho poznává celá republika.

"Anketa trenéra roku je asi uzavřená, ne?" nadhodil na sociální síti X třebíčský odchovanec a bývalý reprezentant Michal Mikeska poté, co Kometa senzačně potřetí vykradla O2 arenu a vyřadila Spartu.

Vyšťavený trenér Pokorný odložil sako, aby se mohl radovat s rukama nahoře. U předchozích titulů Brna byl jako asistent Zábranského, nyní dostal Kometu do bitvy o pohár po sedmi letech jako ústřední lodivod.

"Obrovský respekt před Kamilem," vydechne David Dolníček, Pokorného parťák z Třebíče, který pod ním působil jako hráč a pak Horáckou Slavii v první lize společně také trénovali. Pokorný byl jeho mentorem.

Vloni v létě se vrátil do Brna, kde měl dělat asistenta Jaroslavu Modrému. Jenže ten nečekaně vycouval a šéf Zábranský nabídl místo Pokornému.

Být v centru dění, jako první ve světle reflektorů v hokejovém městě, to nebylo nic, o čem by Pokorný snil. Nakonec svolil, ale i novinářům pak skromně říkal: "Vím, že nejsem tak velké jméno, jaké jste asi čekali."

Start ročníku mu nevyšel dobře. Brno z prvních osmi zápasů vyhrálo za tři body jediný a Pokorný si od fanoušků Komety, už pořádně hladových po úspěchu, vyslechl své.

"Než najde nový trenér s týmem tvář, chvilku to trvá. Některé negativní komentáře si Kamil nezasloužil a teď všem opravdu zavřel pusu," usmívá se Dolníček. Hlavně po Vánocích se Kometa zvedla a tabulkou vyšplhala až k přímému postupu do čtvrtfinále.

"Chytili se v nejlepším momentu. V tomhle systému je strašně důležité vyhnout se předkolu, to se povedlo. V sérii s Vary byla Kometa favoritem a byla na ní znát určitá tíha. Ale zvládla to a proti Spartě už se uvolnila," zmiňuje Dolníček, v současnosti hlavní trenér Třebíče.

A tak v play off hokejová republika poznává Pokorného. Kouče s velkým zápalem, který se v emocích a nervech na střídačce zpotí jako hokejisté na ledě a mezi novináře přichází zcela vyždímaný.

"On je těžký cholerik. Je tím člověkem v mužstvu, který nejvíce nechce prohrát. Teď už je ve zdravé panice a stresu z finále," vyprávěl deníku Sport někdejší Pokorného svěřenec Martin Dočekal.

Dolníček jeho slova potvrzuje. "Kamil je obrovský dříč, který porážky těžce kouše. Na druhý den přijde jako nový člověk. Nicméně i když bude hrát ping-pong na zahradě, badminton, tenis nebo člověče nezlob se s rodinou, nechá tam duši," směje se.

Ve volném čase relaxuje sedmapadesátiletý Pokorný na rybách, v lese při houbaření nebo na fotbale s vnoučkem. "To se odreaguje, ale když přijde na zimák, žije hokejem stoprocentně," zdůrazňuje Dolníček.

A totéž vyžaduje trenér, který spojil s Třebíčí a Brnem celou kariéru a který ctí přísně defenzivní hokejovou taktiku, od svých hráčů.

"Jasně, na defenzivě to má postavené. Pět lidí brání střední pásmo, je to propracované do detailů. Hodně dbá i na rozestavení v obranné třetině. Stačí, aby stál někdo o půl metru jinde, než má být, a u videa si to slízne," popisuje Dolníček.

S komentáři, že se na takový hokej nedá dívat, se počítá. Útočník Tomáš Svoboda jednou v první lize Pokornému jako soupeř po zápase řekl, že takhle vraždí hokej.

Pak přestoupil právě do Třebíče a defenzivnímu stylu se sám podřídil.

"To jsou takové řeči," mávne rukou Dolníček. "Třinec vraždil hokej pět let a získal pět titulů. Každý má nějaký svůj styl a nemyslím, že by měla hrát celá republika stejně. V play off máte obrovské množství zápasů, lítat po celém ledě a někam se hrnout není to pravé," tvrdí.

"Kometě to vyhovuje, Kuba Flek jede z toho systému každý zápas dvakrát nebo třikrát sám na branku. Do toho drží tým perfektní brankář Michal Postava. Ve finále proti Pardubicím nemá Kometa co ztratit, určitě nebude nic měnit," pokračuje Dolníček.

V extraligovém play off drží palce i svému koni z Třebíče. Kometa, která s Horáckou Slavií dlouhodobě spolupracuje, si odtamtud stáhla útočníka Radima Ferdu, jenž přitom před touto sezonou v extralize nikdy nehrál.

"Odvádí, co se po něm chce. Hraje jednoduše, ve třetí lajně je to hlavně o poctivé defenzivě. Provokuje, umí v tom chodit kolem branky. Je to pro něj zážitek a krásný příběh," říká o šestadvacetiletém Ferdovi Dolníček.

"V sezoně si něčím prošel, když nechtěně sundal Tomáše Čachotského z Jihlavy. Četl si o sobě různé věci na sociálních sítích, teď si užívá finále extraligy, medaili už má jistou, je to skvělé," doplňuje.

Finále extraligy i s nečekanými hrdiny Pokorným nebo Ferdou startuje v Pardubicích dnes v 18 hodin. Deník Aktuálně.cz bude sledovat úvodní zápas série v podrobné online reportáži.