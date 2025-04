Hráčům Sparty bych ubral peníze, míní Richter. Odvolat Grosse? Napadá mě jediné jméno

Pavel Richter odehrál za Spartu jedenáct sezon v československé éře, pak ji v 90. letech vedl jako trenér. Dnes je fanouškem, který navštěvuje většinu domácích zápasů, takže v O2 areně v neděli večer kousal další hořký krach Pražanů v sedmém semifinále play off proti Kometě. Sparťané padli 1:3, ve finále nebudou a čekání na titul se protahuje přes osmnáct let.

Zaskočilo vás, jak Sparta v sedmém utkání s Brnem hrála?

Po šestém zápase v Brně jsem vůbec neměl strach, že Sparta prohraje. Ten šestý byl herně podobný jako první, akorát v tom vyhrálo Brno zázračně na devět střel. Znovu byla vidět síla sparťanského mužstva, jenže v sedmém se totálně rozplynula. Jako noc a den. Nebyl tam jediný hráč, který by zvedl prapor, šel do boje proti Brňákům a nastartoval atmosféru ze šestého zápasu. Kometa přijela ustrašená, prvních pět minut se bála více než Sparta. Ale pak zjistili, že Sparta nehraje nic a že můžou vyhrát.

Jaké pro to máte vysvětlení? Že se takhle hrubě nepovede rozhodující sedmé utkání, tak silnému týmu, navíc před plnou domácí halou.

Vysvětlení pro to není. Opravdu nevím. Byl jsem na některých těch sedmých zápasech, pamatuju si ten z roku 2014, kdy Sparta ještě ve staré hale v Holešovicích vedla proti Kometě 2:0 a 3:1, ale pak začala bránit, jako by se zbláznila. Prohrála a od té doby se traduje, že sedmé zápasy neumí.

Sparta v sedmých zápasech (0:7) Sparta 0:3 Slavia, 7. semifinále 2004 Vítkovice 3:1 Sparta, 7. čtvrtfinále 2010 Třinec 5:0 Sparta, 7. čtvrtfinále 2013 Sparta 3:5 Kometa, 7. semifinále 2014 Sparta 1:2 Liberec, 7. semifinále 2021 Sparta 2:3pp Třinec, 7. semifinále 2024 Sparta 1:3 Kometa, 7. semifinále 2025

Hráči vám pokaždé řeknou, že je to statistika, kterou nevnímají. Ale sedmkrát v sedmém zápase vyhořet, to přece není náhoda, ne?

Samozřejmě, že není. Nevím, co se teď bude dít. Jestli zůstane trenér a klíčoví hráči… To mužstvo stojí dost peněz. Sezona jako taková nebyla špatná, to si řekněme. I v tom play off některé zápasy s Třincem a Brnem byly fantastické. Návštěvy fantastické, průměr skoro 13 tisíc v základní části, v play off doma všechno přes 17 tisíc. Fanoušci přišli, i když hrála fotbalová Sparta, což mě překvapilo.

To je jedno z témat. Dá se kombinovat hezký hokej pro plnou halu v základní části a pak hra, která je nutná k úspěchu v play off? Nechybí na to Spartě válečníci?

Chybí jí celou dobu. Je třeba najít vítězné typy, probudit vítězný duch. Ten měli hráči jako Ríša Žemlička, Pavel Šrek, Petr Bříza, David Výborný, Jarda Hlinka, Petr Ton, Jirka Zelenka. V play off to táhli, otáčeli zápasy. Teď bylo všechno výborné až do těch klíčových chvil. Série s Třincem byla hokejově lepší i urputnější a je možné, že to Spartu stálo tolik sil, že v sedmém zápase s Brnem už zdechla. Nevím, každého sparťana bere za čumák, že to takhle dopadlo.

Nepřišlo lehké podcenění soupeře? Neulevilo se Spartě až příliš, že po třech nezdarech v posledních třech letech konečně vyřadila Třinec?

Určitě Kometu nepodcenili, vždyť ji semleli hned v prvním zápase a prohráli z devíti střel. To se občas stane. Vyhráli druhý, čtvrtý a šestý zápas, je to jako nějaká matematická volovina. (úsměv) Řeknu, že jsem byl opravdu fascinovaný, co za stavu 2:3 předvedla Sparta v Brně. Vyhrála bez problémů, svým hokejem. Všichni se těšili na sedmý zápas do O2 areny, jenže najednou přijelo na led úplně jiné mužstvo.

Říkal jste, že sezona jako taková špatná nebyla, jenže na titul se čeká už déle než osmnáct let. Přišel čas na nějaký větší třesk v klubu?

S titulem to není jednoduché, vidíme to u Pardubic, kde majitel Petr Dědek kupuje všechno možné i nemožné. Majitel Sparty Karel Pražák samozřejmě taky, četl jsem, že v neděli opustil halu po dvou třetinách. Musí z toho mít zamotanou palici.

Co byste navrhoval vy? Když začneme u trenéra, nechal byste u mužstva po dvou semifinálových nezdarech Pavla Grosse?

Trochu to otočím. Když se zamyslím, kdo by tam šel místo Pavla, tak nevím. Napadá mě jediné jméno, a to Venca Varaďa. Jenže ten je ve Vítkovicích, dodnes se soudí s Pardubicemi. Jinak opravdu nevím, koho bych tam dal. Odvolat trenéra je jednoduché, ale sehnat náhradu na téhle úrovni je daleko těžší.

A co se hráčského kádru týče?

K něčemu musí dojít, něco se musí stát, to je jasné. Majitel Pražák bude jednat s lidmi z vedení klubu, ti budou mít bezesné noci. Oni přemýšlí, co s tím, já jim to nezávidím. Byl malý krůček k tomu, aby se nic nedělo a pokračovalo to dál. Platy hráčů jsou vysoké a osobně bych se s nimi zkusil domluvit.

Jak to myslíte?

Udělal bych to tak, že bych jim snížil základní platy, ale dostali by obrovský ranec, pokud příští rok udělají titul. Dal bych jim poslední šanci. Aby trochu couvli z peněz, nechal bych i trenéra a máte šanci na poslední rok. Ta generace není špatná, jsou to top hráči, základní část vyhráli suverénně.

Mluví se o tom, že by měl skončit Vladimír Sobotka, odchází Jani Lajunen a Michal Moravčík. Přední osobnosti jako Michala Řepíka, Tomáše Hyku, Filipa Chlapíka nebo Michaela Špačka byste v týmu nechal?

Ještě bych k nim zmínil Romana Horáka. Nepochopil jsem, proč v play off nehrál v prvních dvou lajnách. Nejsem na trénincích, záleží to na trenérovi, ale Horák se bije, soupeři to dá pořádně pocítit, dává góly po tečovaných střelách. To mi v posledních zápasech u Sparty chybělo. Vyměnil bych hráče ze třetí a čtvrté lajny, kteří se dlouhodobě neprosazují.

Hodně se řešila pozice obránce Moravčíka, který dostával poněkud překvapivě více prostoru třeba než Michal Kempný. Hrál v prvním páru, chodil na přesilovky.

To jsem se divil. Moravčíkovi to totiž nešlo, dělal hrubé chyby, které ovlivňovaly zápasy. Je to bojovník, chce vyhrát, ale prostě ty chyby dělal a pořád hrál v první obraně. Na druhou stranu obecně řeknu, že mě štvala kritika některých diváků na stadionu, jak je všechno špatně. Už kdysi za mých časů se mi líbil názor, že když jako nároďák vyhrajeme, tak lidi říkají "my jsme vyhráli". Při prohře to jsou "oni". To samé je na Spartě, některé hlášky byly hrůzostrašné.

Zřejmě už některým fanouškům dochází trpělivost, když se v posledních letech pořád opakuje podobný scénář, nemyslíte?

Ale uvidíte, že příští sezonu zase budou věřit, zase půjdou na hokej. Ta O2 arena je kulturní stánek, atmosféra je tam jedna z nejlepších v extralize. Sparta si ten úspěch zaslouží, zodpovědným lidem to leží v hlavě a zase pro to udělají maximum.