Divoké americké formule: podvádějící piloti velkého šéfa i přejetá Georgina

Seriál IndyCar zažil v uplynulých dnech skandál i srážku monopostu s vymóděnou plastovou figurínou.

Představte si, že by formuli 1 vlastnil akcionáři Ferrari nebo seriál MotoGP japonská Honda. To, co považujeme za nemožné, je v USA realitou.

Od listopadu 2019 patří zámořský formulový seriál Rogerovi Penskemu prostřednictvím společnosti Penske Entertainment Corp., což je dceřiná společnost Američanova holdingu Penske Corporation.

Je to ten samý Penske, který má v IndyCar a v jeho různých historických předchůdcích už přes padesát let vlastní tým a vedle jiného mu patří také legendární ovál v Indianapolisu.

Ve Spojených státech je sport především byznys, proto platí "padni komu padni". Takže jen pár desítek hodin před startem třetího závodu letošní sezony přišla šokující zpráva: Penskeho pilot Josef Newgarden byl dodatečně diskvalifikován z úvodního letošního podniku, který v březnu v St. Petersburgu vyhrál.

Američan a jeho týmový kolega Scott McLaughlin byli usvědčení, že na Floridě používali systém push to pass při startu či restartu.

Jak tento fakt přeložit do srozumitelné řeči? Podobně jako disponuje formule 1 aerodynamickým systémem DRS k ulehčení předjíždění, mají monoposty IndyCar na volantu "zrychlovací tlačítko".

To dává jezdcům na určitý předem omezený čas vyšší výkon. Jeho použití je striktně omezeno a při letmém startu, který se v IndyCar aplikuje, se nesmí aktivovat.

"Bylo zjištěno, že vozy číslo 2 (Newgarden) a 3 (McLaughlin) získaly konkurenční výhodu díky použití funkce push to pass při restartech," stálo v oficiálním rozhodnutí stewardů, které bylo vydáno plných 45 dní po závodě v St. Petersburgu.

"Dvakrát jsem použil push to pass v nepovoleném čase při dvou různých restartech. Taková jsou pravidla a my jsme je nedodrželi. V monopostu sedí jen jeden člověk, takže odpovědnost za použití push to pass padá přímo na mě. Je mou povinností znát pravidla a předpisy," posypal si Newgarden popel na hlavu v dějišti víkendového závodu v Alabamě.

Sebevražedná figurína

Jeho novozélandský parťák McLaughlin zatnul zuby a vyhrál kvalifikaci. Do první řady se vedle něj kvalifikoval - světe, div se - další Penskeho jezdec Will Power.

McLaughlin po většinu závodu vedl, ale v jedné chvíli měl namále. To když v 52. kole spadla z můstku nad tratí na rozhraní dráhy a trávy oblečená figurína, součást excentrické umělecké výzdoby okruhu

Pár okamžiků na to po dráze prosvištěla formule a nebohou manekýnu přejela, přičemž jí urazila kus plastové ruky. Moc nechybělo a závod byl přerušen.

Tím pádem by se vítězem stal Španěl Álex Palou, který právě vedl. I přes tento incident si McLaughlin nakonec dojel pro páté vítězství v seriálu.

Po závodě se dokonce nechal s figurínou jménem Georgina vyfotografovat. "Musel jsem se s ní setkat, i když mi málem zničila závod," uvedl na sociálních sítích.

K nemalé radosti majitele týmu Penske v neděli dojel druhý Power, který tak v průběžném pořadí poskočil na druhé místo pouhý bod za Američana Coltona Hertu.