Hokejový brankář Pavel Francouz se rozhodl ve 33 letech ukončit kariéru. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2022 s Coloradem v této sezoně ze zdravotních důvodů nechytal. Účastník čtyř světových šampionátů a olympijských her 2018 v Pchjongčchangu, který před devíti lety pomohl Litvínovu k extraligovému titulu, to oznámil na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Všichni asi tušíme, proč jsme se tady sešli. Je to něco, k čemuž jsem poslední rok směřoval. Je to smutná zpráva. Koukám na to ale tak, že něco nového začíná," řekl Francouz. Při pohledu na krátké video s průřezem jeho kariéry si prý uvědomil, jak rychle vše uteklo. "Byla to zábava. Někdy to bylo těžké, ale byly to úžasné časy a jsem vděčný sportu lední hokej za úžasné zážitky," uvedl.