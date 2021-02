Dostal pytel peněz, po dvou týdnech končí. Rangers po aféře odstřihli hvězdu

Objemným balíkem peněz si ho po třech letech "levné" spolupráce uvázali na další dva roky, ale už po dvou týdnech nového ročníku mu dali sbohem. Hvězdný hokejista Tony DeAngelo nečekaně končí u newyorských Rangers.

V minulé základní části nastřádal DeAngelo 53 bodů (15+38) v 68 zápasech. Byl čtvrtým nejproduktivnějším obráncem NHL a v hlasování o Norris Trophy skončil dvanáctý.

Udělal velký kariérní skok a následně podepsal dvouletou smlouvu s průměrným ročním platem 4,8 milionu dolarů (přes sto milionů korun). Asi pětinásobně si polepšil. Coby druhý nejlépe placený zadák Rangers měl být hvězdou mužstva.

Zhruba po dvou týdnech nové sezony však generální manažer klubu Jeff Gorton o DeAngelovi prohlásil: "Za Rangers odehrál svůj poslední zápas."

Nečekaný rozchod přišel nedlouho po sobotní prohře s Pittsburghem 4:5 v prodloužení.

DeAngelo, jenž má pověst vznětlivého a zlobivého muže, se při cestě do šatny pohádal s vlastním brankářem Alexandarem Georgievem tak horlivě, že je musel rozdělit další spoluhráč.

Rozbuškou sváru zřejmě bylo nedorozumění mezi oběma hokejisty při rozhodujícím gólu Sidneyho Crosbyho. Georgiev rozehrál puk do protisměru najíždějícího DeAngela, díky čemuž Pittsburgh udržel útočné pásmo a po chvilce skóroval.

Ihned se objevily "zaručené" zprávy, co všechno hříšník DeAngelo (nejen) Georgievovi provedl, ale potvrzená je jen hádka hokejistů, která měla například podle deníku New York Post podobu šarvátky.

Georgiev vynechal následný trénink, ale v dalším utkání už se objevil. Jako dvojka.

To DeAngelo putoval na listinu nechráněných hráčů, odkud si ho mohl stáhnout kterýkoliv klub NHL. Ale protože k tomu nedošlo, skončil 25letý Američan v "taxi squad", tedy mezi cestujícími náhradníky, kteří s klubem cestují, ale trénují odděleně, aby v případě potřeby rychle nahradili parťáky nakažené koronavirem.

Suspendace už v juniorce

DeAngelo už však nikoho nenahradí. V Rangers si měl zavřít dveře dlouhodobým vystupováním.

"Není to o jednom incidentu," tvrdí trenér mančaftu David Quinn.

Hvězdný bek podráždil šéfy už v úvodním klání základní části proti Islanders (0:4). Po vyloučení práskl dvířky od trestné lavice, a tak dostal další dvě minuty za nesportovní chování. Následující dva zápasy dělal zdravého náhradníka, což podle klubu nesl hodně nelibě.

"Nebyl schopný se přes to přenést," prohlásil manažer Gorton. "Mluvil jsem s ním o tom a řekl mu: 'Podívej, jestli s tebou budou další potíže, dáme tě na listinu nechráněných hráčů a půjdeme svojí cestou. Bez dalších problémů.' A protože k něčemu opravdu došlo, musím dodržet slovo a pohled celé organizace."

Problémového beka se teď Rangers chtějí zbavit, ale bez jeho souhlasu mu lukrativní smlouvu zřejmě ukončit nemůžou a zájemce o férovou výměnu najdou stěží.

DeAngelo vzbuzuje negativní pozornost už od juniorky, kde vyfasoval několik suspendací. Jednou kvůli nevhodnému chování vůči rozhodčímu, dvakrát za nadávky. Veřejnost neví, která slova konkrétně použil, ale oficiálně jimi měl nabourat ligové snahy o vymýcení homofobního, rasistického a sexistického jazyka.

Pozdějším draftem 2014 prošel DeAngelo na 19. příčce a zamířil do Tampy. Ještě než za ni odehrál první zápas, výměna ho odvála do Arizony. Odtud zase putoval do Rangers, kde nedlouho po životním ročníku také skončil. Plat ale stále pobírá.