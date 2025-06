Lepší to bude bez Jágra, tvrdí Zajíc. Nabité Kladno šokuje změnou a lační po hvězdách

Hokejové Kladno si v play off extraligy zahrálo naposledy v roce 2013. Od té doby dvakrát sestoupilo, v posledních letech bylo pravidelným účastníkem baráže. Od lednového nástupu nového majitele Tomáše Drastila se Rytíři alespoň z této šňůry vymanili a podle mocného letního posilování míří výše. Nejen Josefa Zajíce to nabíjí optimismem.

Kladno, zvyklé zůstávat v extraligovém suterénu a bojovat o záchranu, působí po skončení uplynulé sezony na hráčském trhu možná nejvýrazněji ze všech. Přivedlo už 14 posil.

"Celá kladenská veřejnost čekala, jaké změny nový majitel přinese. Co všechno už vedení udělalo a jakými jmény naplnilo list, za to mu tleskám. Pro mě je to obrovský bonus," říká bývalý kapitán Kladna Zajíc.

Kádr Kladna Brankáři: Adam Brízgala, Štěpán Lukeš, obránci: Jérémie Blain, Michal Houdek, Martin Jandus, Martin Matějíček, Griffin Mendel, Phil Pietroniro, Jan Piskáček, Tomáš Tomek, Josef Trojna, Tomáš Vandas, útočníci: Daniel Audette, Adam Bareš, Marcel Barinka, Ondřej Bláha, Miroslav Forman, Kelly Klíma, Jakub Konečný, Oskar Lisler, Antonín Melka, Martin Procházka, Sebastián Redlich, Jakub Strnad, Samuel Vigneault, Štěpán Vimmer, Aliaksandr Višněuski. *Tučně jsou zvýrazněné nové posily.

Ano, Rytíři přišli o talentovaného beka Jiřího Ticháčka, lídra Radka Smoleňáka nebo nejproduktivnějšího hráče extraligy Lotyše Eduardse Tralmakse. Na jejich místa ovšem získali velmi zajímavou náhradu.

Z Hradce přišli produktivní obránce Blain a bojovník Klíma, z Pardubic ranař Houdek. Kádr posílili dále zadák s reprezentačním potenciálem Jandus, zkušený Forman ze Sparty, Kanaďané Audette a Vigneault ze švýcarské a švédské ligy a také několik mladíků.

Tohle je mix, na který hledí ostatní extraligová mužstva s respektem.

"Líbí se mi, že jsou tam mladí noví hráči jako Bareš, Konečný, Barinka. Houdek to vzadu nemusí jen bourat, může ukázat přínos v obětavosti. Záleží, jak si to sedne, kdo bude lídr. Jestli to vezme Forman," přemítá Zajíc.

"Jsem zvědav na Kanaďany, u nich to většinou nebylo, že by dokázali převrátit celou sezonu, že by to bylo dlouhodobější. A další věc je, jestli bude hrát Jarda (Jágr). To nikdo neví. Jak přijme novou pozici, co si bude v týmu diktovat," pokračuje někdejší útočník.

Jágr zkraje roku předal 80 procent klubu novému majiteli Drastilovi. Pak v extralize dál nastupoval i po 53. narozeninách. Budoucnost Jágra zůstává momentálně v mlze.

Olympijský šampion a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i mistrovství světa se v posledních dnech ukázal na návštěvě v Americe. V Pittsburghu si prohlédl svůj vyvěšený dres, zhlédl také utkání finále NHL.

"Pořád dokáže hrát skvělé zápasy, obdivuju ho. Ale bez sentimentu můžu říct, že by bylo lepší, kdyby místo něho hráli mladší kluci," tvrdí Zajíc, kladenská legenda se 14 sezonami za místní "áčko" na kontě.

"Měli jsme tam hodně nadaných hráčů, a kdyby na postu Džegra hrála tři křídla, která by měla dohromady čas jako on, bylo by to pro Kladno prospěšnější. Něco by odehrál Bareš, něco Vimmer, něco Redlich. Nasbírali by podobné body," pokračuje Zajíc.

Jágr odehrál v základní části minulé extraligové sezony 39 zápasů, ve kterých zapsal pět gólů a 11 asistencí. Kladno skončilo třinácté, šest bodů nad poslední Olomoucí a bod od postupu do play off za Vítkovicemi.

Když podnikatel Drastil přebíral Rytíře, mluvil o navýšení rozpočtu a posílení týmu, s nímž by brzy rád zaútočil na titul. Sám Jágr k tomu přidal, že to může vyznít směšně.

Vždyť třeba poslední extraligová medaile Středočechů se datuje k roku 1994, kdy mužstvo vedené právě kapitánem Zajícem získalo bronz.

Teď však Kladno, které jako sportovní ředitel řídí další hokejová ikona Tomáš Plekanec, činí výrazné kroky, aby se špičce přiblížilo. Lační po nejzvučnějších jménech.

"Kontaktovali Vladimíra Sobotku, stoprocentně ho chtěli. Údajně zkoušeli i Romana Červenku, to jistě nevím. Ale nebojí se toho, je vidět snaha a pohyb. Pleky má obrovskou energii, snad mu to vydrží," komentuje Zajíc.

Sobotka nakonec ze Sparty zamířil do Pardubic, Červenka tam zůstal. Nevyšel ani pokus získat z Mladé Boleslavi beka Filipa Pyrochtu, člena letošního reprezentačního týmu na MS.

"Sebevědomí klubu je ale znát, nálada ve městě je proto pozitivní. Lidé jsou ve velkém očekávání něčeho. Na to špatné už jsou zvyklí, moc bych všem přál teď zažít to dobré," usmívá se Zajíc.

"Když se na tu sestavu dívám, tohle ještě není titulový tým, ale mohla by hrát hodně kvalitní zápasy. Jde o to, aby se našel lídr, aby mladí kluci přispěli energií a drzostí," dodává.

V neutěšeném stavu však dlouhodobě zůstává mládež Rytířů.

Šestnáctičlennou extraligu nehrají junioři, kteří nedokázali postoupit přes Porubu. A mezi českou elitou není ani dorost, přitom v této věkové kategorii hraje nejvyšší soutěž dokonce dvacítka klubů.

"Nezdá se mi, že se kladenská mládež někam posouvá. Třeba to teď odstartují, ale problém byl v komunikaci s rodiči, s plněním slibů. Doufám, že to vzpamatují co nejrychleji," podotýká Zajíc.

Sám u Rytířů kdysi působil i jako mládežnický trenér. "Mládež je pro mě srdcovka. Náš tým měl vybudovaný program se školami, program skills tréninků. Měli jsme reprezentanty. Udělali jsme střelnici, ta teď skončila roztahaná jako podložka na záchodech. To mi přijde jako škoda," říká.

"Ale pokud se napraví podmínky v zázemí i ty vztahové, Kladno bude zase dobré. Musí být," zdůrazňuje.