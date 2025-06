Soupeř se mu vysmíval, teď se směje Čech. Florida ho překvapila "neslýchaným" gestem

Letošní play off hokejové NHL začal jako náhradník, pak zastával roli čtvrtého centra a v průměru trávil na ledě jen něco málo přes 11 minut za zápas. Poté, co s Floridou vyhrál svůj první Stanley Cup, se však o Tomáši Noskovi hodně mluvilo.

Vysoce prestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů získal floridský Sam Bennett. Přeskočil spoluhráče Brada Marchanda nebo třeba Sama Reinharta, který čtyřgólovým představením při výhře 5:1 v šestém utkání ukončil finálovou sérii proti Edmontonu.

Když ale kapitán Panthers Aleksander Barkov převzal Stanley Cup, udělal si s ním vítězné kolečko a nechal ho kolovat, hvězdy jako Reinhart si musely počkat.

Po Barkovovi převzal hokejový grál bek ze třetího páru Nate Schmidt, pak podstatně hvězdnější obránce Seth Jones, který však začal sezonu jinde. Potom přišla řada na Noska, jenž následně obšťastnil krajana a náhradního brankáře Vítka Vaněčka.

Logika této posloupnosti? "Chtěli jsme, aby pohár převzali jako první kluci, kteří ho vyhráli poprvé," citoval trenéra Floridy Paula Maurice web NHL.com.

Spontánně se na tom domluvili lídři týmu. "Říkali jsme si, že tu jsou kluci, kteří ještě nevyhráli, tak ať si to zažijí. Ať jdou jako první," prozradil hvězdný útočník Matthew Tkachuk, který s Floridou triumfoval už loni. "Abych řekl pravdu, jakmile Barky (Aleksandr Barkov) pohár převzal, chtěl jsem mu ho vyrvat z rukou. Je ale jasné, že bez nových kluků bychom tady nebyli, takže si zasloužili jít první."

Nosek přišel na Floridu minulé léto po štaci v New Jersey, podepsal roční smlouvu s minimálním ligovým platem 775 tisíc dolarů.

V noci na středu neměl tušení, že Stanleyův pohár převezme jako jeden z prvních. "Myslím, že něco takového je neslýchané, neuvěřitelné. Je vidět, jak nesobecká a výjimečná naše parta je," dojal se v rozhovoru pro stanici TSN.

Pocty se dočkal také v závěru zápasu. Na poslední střídání nešli za rozhodnutého stavu 5:1 velikáni jako Barkov nebo Tkachuk, ale Noskova čtvrtá formace.

"Kouč nám připomněl, že jsme se zapojili do play off, když tým prohrával sérii proti Torontu 0:2. Řekl nám: 'Tohle je pro vás.' Bylo to od něj takové poděkování. Úžasné gesto," těšilo 32letého Noska.

O tom, že lajna českého centra pomohla neúnavným napadáním a tuhou defenzivou vrátit Floridu do správných kolejí, mluvil Maurice několikrát.

Po finále to zopakoval: "Byli jsme v průšvihu. Prohráváme s Torontem 0:2, tihle kluci naskočí a změní osud série. Myslím, že si zasloužili být na ledě, když se to všechno uzavřelo."

Vedle úvodu série s Torontem vynechal Nosek kvůli přetlaku v sestavě i celé první kolo proti Tampě.

Po nasazení už ale ze základu nevypadl. Stejně jako další hrdina čtvrté formace Jonah Gadjovich. Když byli na ledě, Florida při hře pět na pět inkasovala jen jednou v 16 zápasech, zatímco sama skórovala čtyřikrát.

Noska vedle Maurice oslavovali také fanoušci Panthers, mezi nimiž rezonovala koláž na téma "kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe".

Na jednom obrázku Nosek v prodloužení prvního zápasu série odjíždí po chybném vyhození kotouče na trestnou lavici a obránce Edmontonu Jake Walman se mu směje do obličeje, na druhém drží Čech nad hlavou Stanley Cup.