Na dálku pomohl Bostonu. K Pastrňákovi už se ale hvězda, co miluje Čechy, asi nevrátí

Sedmatřicetiletý Brad Marchand je jedním z nejvýkonnější hokejistů letošního play off zámořské NHL. Vedle Floridy z toho těží i Boston, za který kanadský útočník ještě nedávno nastupoval.

Dlouho se o tom spekulovalo, ale když to těsně před březnovou uzávěrkou přestupů skutečně přišlo, mnozí byli v šoku. Hvězdný Marchand, který u Bruins strávil celou profesionální kariéru a v posledních dvou letech jim dělal kapitána, odešel výměnou na Floridu.

Překvapivá byla také protihodnota - výběr ve druhém kole draftu 2027. A nic víc.

Na druhou stranu, Marchand byl tou dobou zraněný, blížily se mu 37. narozeniny a díky speciální klauzuli ve smlouvě měl vybraných osm míst, kam nemůže být vytrejdován. To všechno zúžilo počet zájemců a omezilo jejich štědrost.

Florida Marchandovi nejenže nevadila, ale dokonce byla jednou z jeho preferovaných destinací. Chtěl zůstat na východním pobřeží a hrát za adepta na Stanley Cup.

Později se ukázalo, že generální manažer Floridy Bill Zito trefil angažováním veterána jackpot.

Po doléčení zranění na konci základní části začal Marchand vlažně, ale ve vyřazovacích bojích se postupně rozzářil. Ve finále proti Edmontonu vstřelil už šest branek, nejvíc v týmu, a pomohl k vedení 3:2 na zápasy.

Celkem ve 22 kláních posbíral 20 bodů (10+10) a po Samu Bennettovi je na straně Panthers největším favoritem na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu play off.

Slavit však mohou také Bruins. Ve výměně totiž byla jedna podmínka. Že ona volba ve druhém kole se změní první kolo, pokud Florida postoupí minimálně do finále konference a Marchand naskočí alespoň do poloviny jejích zápasů. To se splnilo.

Bostonu tak přibyl další trumf, už má jistých šest výběrů v prvním kole draftu v příštích čtyřech letech. Může je využít na náctileté talenty, případně na výměny - a urychlit tím částečnou přestavbu.

A Marchand? Tomu končí smlouva, další může podepsat kdekoliv. Teoreticky není vyloučený ani návrat do Bostonu, ale tam to původně neklaplo. Proto ostatně přišla výměna.

Bruins veteránovi nejdřív nabízeli dvouletou smlouvu, nakonec kývli na tři roky. Na penězích se ale strany neshodly.

Podle hokejového analytika a bývalého útočníka Paula Bissonnettea požadoval Marchand roční gáži 7,5 milionu dolarů, zatímco klub chtěl hráči nadále platit to samé, tedy 6,125 milionu.

"Marchand se pak setkal s Donem Sweeneym (generálním manažerem Bruins, pozn. red.) a řekl: 'Jsem v Bostonu celou kariéru, miluju to tady. Jsem ochotný udělat kompromis.' Novou nabídku už ale nedostal," prohlásil Bissonnette v podcastu Spittin' Chiclets.

Marchand možná nezůstane ani na Floridě, kterou bude tlačit platový strop. Kontrakt tam končí také Bennettovi a další dlouholeté hvězdě klubu, obránci Aaronu Ebkladovi.

Spekuluje se však, že na volném trhu může kanadský veterán dostat ještě víc, než kolik požadoval od Bostonu. Klidně i čtyřletou smlouvu s roční gáží přesahující osm milionů dolarů.

Nezáleží ale jen na penězích. "Řekl jsem, že už nikdy nebudu hrát v týmu bez Čechů. Miluju je!" usmíval se kanadský vtipálek v rozhovoru pro Flashscore.com, když se ho ptali na floridského spoluhráče a starého známého z Bostonu Tomáše Noska.

K Davidu Pastrňákovi, s nímž jednu dobu tvořil nejobávanější lajnu v NHL, už se ale nejspíš nevrátí.