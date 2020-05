Nový plán, co s extraligou. Sparta, Liberec a Plzeň ji navrhují zúžit na tucet týmů

Zástupci Liberce, Plzně a Sparty navrhují Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) jako reakci na dopady současné pandemie koronaviru postupné snížení účastníků extraligy ze čtrnácti na dvanáct.

Vedení Českého hokeje naopak přišlo koncem dubna s variantou hrát v následujících dvou ročnících elitní soutěž bez sestupu, čímž by došlo k rozšíření až na 16 týmů pro sezonu 2022/23.

Iniciativu Bílých Tygrů, Škody a Sparty odtajnil na svém twitterovém účtu bývalý útočník a v současnosti hokejový analytik stanice O2 TV Sport Jakub Koreis. Samotné kluby ale zatím nechtějí celou věc blíže komentovat.

"Dopis byl určen pro interní komunikaci, ale můžeme potvrdit, že tento protinávrh počítá se snížením počtu účastníků extraligy," řekl ČTK tiskový mluvčí Liberce Martin Kadlec. "V tuto chvíli to mělo zůstat hlavně mezi samotnými kluby," uvedl tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský. Velmi podobná byla i reakce Plzně.

"V počtu 14 týmů bude velmi složité naplnit klubový rozpočet a najít adekvátní počet partnerů pro naše kluby. To si nedovedeme představit s počtem 16 klubů působících v České republice. A už vůbec ne v době, kterou právě procházíme, kdy ty největší dopady z této krize na nás teprve dolehnou," vysvětlili Liberečtí, Plzeňští a Pražané v dopisu, jehož část zveřejnil server iDNES.cz.

"V daném počtu účastníků vidíme atraktivitu soutěže, její exkluzivitu (extraliga bude extraligou) a zejména vyšší ekonomickou stabilitu," doplnili zástupci tria předních tuzemských klubů současnosti.

Nový návrh tria Liberec, Plzeň, Sparta obsahuje na nadcházející ročník se 14 týmy základní část v klasické délce 52 kol. Stejný by byl jako dosud i postup první šestice přímo do čtvrtfinále a předkolo play off pro celky na 7. až 10. místě. Pro ty na 11. až 14. pozici by následovalo dvoukolové play out se započítáním výsledků ze základní části. Týmy ze 13. a 14. místa by sestoupily a přímo by postoupil vítěz první ligy.

V sezoně 2021/22 by 13 celků sehrálo 48 kol a navíc by se odehrálo čtyři až šest kol s regionálními derby. Po play out pro týmy z 11. až 13. místa by opět poslední dva sestoupily a postoupil by nejlepší celek druhé nejvyšší soutěže.

V ročníku 2022/23 s 12 celky by se vedle klasického čtyřkolového systému (44 kol) odehrálo ještě 10 až 12 soubojů mezi nejbližšími rivaly. Celky na 11. a 12. místě by spolu hrály čtyři až šest utkání v play out se započítáním bilance ze základní části a horší by sestoupil. Nahradil by jej přímo vítěz první ligy. Systém play off je v návrhu stále stejný.

Hlavní argumenty:

👉 méně účastníků 👉 kluby si sáhnou na větší podíl od BPA 👉 zároveň budou další sponzoři směřovat finance do méně klubů, čímž se zvýší jejich stabilita — Jakub Koreis (@JKoreis29) May 13, 2020

Svazový návrh, s kterým přišel jeho prezident Tomáš Král, počítá se čtyřletým stabilizačním plánem. V příštích dvou sezonách nesestupové nejvyšší soutěže počítá s vyřazovacími boji pro 12 týmů. Čtyři nejlepší kluby po základní části postoupí rovnou do čtvrtfinále play off, ostatní by se utkaly v předkole. Od ročníku 2022/23, kdy by se znovu sestupovalo, má být zavedena skupina o udržení s cílem určit účastníka baráže. Na 14 účastníků by se vrátila soutěž od sezony 2023/24.

Kluby se měly původně vyjádřit do poloviny května a nakonec se dohodly na odkladu vyjádření do konce měsíce.