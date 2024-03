Hašek: NHL by v Praze hrát neměla, dělá reklamu na válku

Legendární brankář Dominik Hašek nesouhlasí s uspořádáním zápasů NHL v Praze, kde mají 4. a 5. října načít příští sezonu hráči Buffala a New Jersey.

V odpovědích na otázky ČTK dnes napsal, že právě kvůli NHL a jejímu přístupu k ruským hráčům od začátku válečné agrese Ruska na Ukrajině umírá spousta lidí a že elitní liga dělá reklamu na tuto válku.

Nic na jeho odmítavém postoji k návratu NHL do české metropole nemění ani fakt, že v současnosti není na soupiskách Sabres a Devils žádný ruský hokejista.

Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Hašek, jenž se zařadil k nejlepším gólmanům hokejové historie, dlouhodobě a nahlas kritizuje NHL za to, že i během války umožňuje nastupovat ruským hráčům.

Návrat do Prahy po dvou letech v vnímá jako problém bez ohledu na to, zda je některý z nich na soupiskách obou celků, či nikoliv.

"Nejprve je třeba si věci jasně definovat. NHL se svým postojem - tedy že nechává veřejně vystupovat ruské občany, kteří ruskou válku neodsoudili - stala a je obrovskou reklamou na agresivní ruskou válku na Ukrajině. Kvůli NHL umírá spousta lidí; jak na straně Ukrajiny, tak i Rusů. Tím, že dělá reklamu na tuto válku a ruské zločiny s válkou spojené, je NHL přímo odpovědná za ztracené lidské životy a za obrovské hmotné škody," uvedl Hašek.

"S tím, že tady tyto dva zápasy zřejmě proběhnou, nesouhlasím. A to i přesto, že momentálně v žádném z těchto dvou mužstev nehrají ruští hráči. V žádném případě však tuto akci nepodpořím. Pokud však výpravy obou mužstev přijedou bez ruských občanů, kteří doposud ruskou útočnou válku oficiálně neodsoudili, tak spíše nebudu této akci na našem území veřejně bránit. V každém případě však minimálně budu jasně upozorňovat, jak je tato akce úzce spojená s vývojem ruské agrese," prohlásil Hašek.

Jeho alespoň do jisté míry smířlivý postoj se však okamžitě změní, pokud tomu bude naopak a ruský hokej bude v některém z týmů zastoupený.

"Nevím, zda je reálné, abych to celé dokázal zastavit a zápasy NHL se v Praze letos neodehrály. Pokud by však měl nastoupit jediný ruský občan, který ruskou válku OFICIÁLNĚ neodsoudil a i se dle toho nechoval, tak vím, že udělám vše pro to, aby se tu žádný zápas nekonal. Doufám, že ani naše vláda a většina našich občanů nechce, aby na území naší země proběhla akce, kvůli které by na Ukrajině umírali lidé," uvedl Hašek.

Tuší, že jeho veřejná kritika směrem k NHL není pro vedení slavné ligy příjemná. Její dlouholetý šéf Gary Bettman přece jen nečelí slovům někoho, kdo by se na scéně zámořské soutěže jen tak mihl a dávno upadl v zapomnění.

Hašek vedle jiného vyhrál šestkrát Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL nebo dvakrát mimořádně prestižní Hart Memorial Trophy jakožto nejužitečnější hráč.

Právě devětapadesátiletý pardubický rodák po pražských zápasech v říjnu 2022 vyzýval vedení NHL k rezignaci a omluvě směrem k Česku.

"Pro mě je nejpodstatnější, že dělám vše pro to, abych zachránil lidské životy. To je hlavní důvod, proč kritizuji NHL za její postoj. Chci, aby každý fanoušek věděl, že kvůli této soutěži už více než dva roky umírají lidé. A to musíme zastavit. Samozřejmě, že současné vedení z mého vystupování radost nemá. Ale toto vedení tam také nebude věčně. Já doufám, že se jednou NHL Ukrajině za své hrozné jednání omluví a zaplatí jí odškodné mnoho miliard dolarů. Ztracené a zmrzačené životy to však už nikdy nevrátí," napsal Hašek.

O chystaných zápasech v Praze věděl už delší dobu. "Asi před týdnem mi to neoficiálně říkal jeden český novinář. A včera mi volal i zástupce klubu Buffalo Sabres a oznámil mi to. Určitě jsem o tom včera přemýšlel, jak se k tomu postavím," poznamenal Hašek.

Přiznal, že návštěva Sabres je pro něho s ohledem na všechny souvislosti paradoxní.

"Ano, v Buffalu jsem působil dlouhých devět let a s mužstvem jsme tam zažili nejeden úspěch. Pro mě je však Buffalo mnohem více. Vychovali jsme tam s manželkou děti a já tam před svým odchodem do Detroitu založil charitativní program Hasek's Heroes, který dodnes výborně funguje. Především proto tam každý rok jezdím a mám s tímto městem a jeho komunitou mimořádný vztah i po tolika letech," uvedl Hašek.