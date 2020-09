Přestavba Barcelony pokračuje, Suárez přestoupil do Atlética Madrid

Barcelona hlásí toto léto už čtvrtý velký odchod. Do Atlética Madrid přestoupil Luís Suárez.

Suárez za šest let v dresu katalánského klubu nasázel 198 branek ve 283 zápasech. Osudnou se mu ale stala loňská nepovedená sezona, kterou Barca zakončila bez trofeje a navíc ostudnou porážkou 2:8 s pozdějším šampionem Ligy mistrů Bayernem Mnichov.

Nový trenér Ronald Koeman, který byl jmenován srpnu, poté prohlásil, že s třiatřicetiletým uruguayským útočníkem už nepočítá. Suárezovi nepomohla ani přímluva hvězdného Lionela Messiho, který sám odchod z Barcelony silně zvažoval.

Suárez, jenž měl na Camp Nou ještě rok smlouvu, si poté se svolením vedení začal hledat nové angažmá. Z avizovaného přestupu do Juventusu ale sešlo, mimo jiné i proto, že vyhlášený kanonýr podváděl u zkoušek z italštiny, které kvůli angažmá potřeboval splnit.

Do Juventusu tak místo Suáreze nakonec zamířil Alvaro Morata z Atlética, které si jako jeho náhradu vybralo právě jihoamerického střelce. Do Madridu přitom přichází zadarmo, ale Barcelona má nárok na případné výkonnostní bonusy, které se mohou vyšplhat na šest milionů eur.

Suárez je už čtvrtým velkým jménem, které v letním přestupním období Barcelonou opouští. Ivan Rakitič přestoupil do Sevilly, Arturo Vidal do Interu a Nelson Semedo zamířil do Wolverhamptonu.