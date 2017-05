Malík: Ti, co platí, drží taktovku. Další exces a sponzoři mohou opravdu odejít. I Berbr už to chápe

před 21 minutami

Martin Malík je favoritem páteční volby nového předsedy Fotbalové asociace ČR

Praha - Přiznává, že on sám zprvu považoval ten nápad za šílený. Ale postupem času si i Martin Malík, ředitel STES, obchodní firmy Fotbalové asociace ČR, začíná zvykat na to, že je favoritem páteční volby nového předsedy českého fotbalu.

V zákulisí se má za dohodnutou věc, že se na jeho podpoře shodli Daniel Křetínský, majitel Sparty, s Romanem Berbrem, českým místopředsedou FAČR. "Také jsem o tom slyšel," přitaká Malík a lehce se pousměje.

Svou podporu měl Malíkovi na dálku údajně vyjádřit i Miroslav Pelta, současný předseda FAČR, kterého začátkem května policie obvinila z toho, že manipuloval rozdělování státních dotací pro sport.

To odstartovalo krizi, v níž fotbal hledá svého nového šéfa, po odchodu ePojisteni.cz potřebuje udržet své další sponzory. A v první řadě musí vyřešit situaci se zablokovanými státními dotacemi, které měly tvořit zhruba dvě třetiny rozpočtu FAČR, naformátovaného letos na 968 milionů korun. Ministerstvo školství už naznačilo, že i fotbal letos nějaké dotace dostane, není však jisté, že to bude úhrnem všech 632 milionů, jež byly fotbalu přiklepnuty původně.

V dané situaci se o místo předsedy Fotbalové asociace ČR ucházejí tři muži. Bývalý generální sekretář asociace Petr Fousek, dále Libor Duba, ředitel Ondrášovky - a spolu s nimi i Martin Malík.

Kdo to vlastně je? Bývalý policista, dokonce člen elitního odboru pražské kriminálky, které proslavil televizní seriál "První oddělení". Následně člověk, který řídil v Česku distribucí holywoodského studia Warner Bros., včetně kampaní na filmové trháky jako Matrix, Pán prstenů či Harry Potter.

Teď má tedy Martin Malík značnou šanci stát se mužem číslo 1 v českém fotbale, ve světě, který se každou chvíli prezentuje světu právě jako pekelná kyberpunková virtuální realita nebo temně apokalyptický Mordor. Takže se mu i jeho někdejší filmová průprava může na případnou novou funkci celkem hodit.

Sponzoři nestojí o další šaškárnu

Vyšetřoval jste násilnou trestnou činnost, pak distribuoval filmy, jeden čas řídil marketing ve fotbalové Slavii a čtyři roky působíte na STES, od října 2016 jako generální ředitel. Fotbalová veřejnost vás ale dosud příliš nezná. Proč byste se tedy právě vy měl stát novým šéfem českého fotbalu?

"Když mi tu myšlenku předestřeli, reagoval jsem úplně stejně. Povídám jim, vy jste zešíleli, já nejsem člověk s fotbalovými kořeny, to přece nemůžete myslet vážně. Co mě ale přimělo změnit názor a nakonec se s tou myšlenkou kandidatury ztotožnit, byla hlavně jednání se sponzory. V té nastalé krizi jsme samozřejmě se všemi intenzivně komunikovali. A ode všech jsem slyšel, že s fotbalem budou ochotni vydržet do volební valné hromady, ovšem podmínkou jejich dalšího setrvání bude, aby proběhla nějakým seriozním způsobem a nestala se z ní nějaká další šaškárna. V danou chvíli se začalo jevit jako žádoucí, aby se novým předsedou stal někdo, kdo dosud nebyl s fotbalovým prostředím příliš spojovaný, nikdy nepískal, nevlastní žádný klub, ani neprovozuje vlastní byznys spojený s fotbalem. A nakonec jsem musel i sám vyhodnotit, že ten nápad spojený s mým jménem možná není až tak úplně mimo mísu, jak mi to samotnému zprvu připadalo."

Jeden partner už ale odešel, místo ePojisteni.cz musíte hledat nového titulárního sponzora ligy.

"Ano, už v zimě avizovali, že do druhého roku plnění smlouvy jít nechtějí. Předseda Pelta s nimi vedl další jednání, pracoval na tom, aby názor změnili, pořád to nebyla zcela uzavřená záležitost. Ale události, které přišly v květnu, včetně obvinění předsedy, pak už bohužel daly této věci definitivu."

Od koho jste dostal nominace do předsednické volby?

"Z letošní první ligy jsou to Sparta, Plzeň, Příbram, Jihlava a Brno, z druholigových klubů pak Pardubice, Ústí nad Labem, Táborsko, Sokolov, Vlašim a Znojmo. A vedle profesionálních klubů mě nominovaly i některé okresy a kraje. Uvědomuju si, samozřejmě, že jedna věc je, kdo vám dá nominace - a druhá potom, kdo vás případně opravdu volí."

Na valných hromadách se potkávají zástupci v zásadě tří důležitých segmentů, a to profesionálních klubů a dále výkonnostního fotbalu, rozděleného na českou a moravskou stranu. Ze kterého z těchto tří pramenů tedy vyvěrá vaše kandidatura?

"Zcela jednoznačně jsem kandidátem profesionálního fotbalu, s tímto prostředím jsem jako představitel STES v denodenním kontaktu, tihle lidé mě znají opravdu dobře. S několika projekty jsme pomáhali i výkonnostnímu fotbalu a já jsem zastáncem myšlenky, aby se STES tímto směrem ubíral i dál. Těm delegátům, kteří mě dosud tolik neznali, jsem se představil a odprezentoval svoje myšlenky na nedávných zasedáních české a moravské komory."

Berbr má fotbal rád. To si skutečně myslím

Ve fotbale jako by se pomalu začalo uplatňovat nové rčení: Řekni mi, co si myslíš o Romanu Berbrovi, a já ti povím, jaký jsi. Tak nám to prosím povězte.

"Romana Berbra znám tři a půl roku. A začalo to bouřkou. Řešili jsme tehdy nový kontrakt na oblečení rozhodčích. Sedím na STES, tehdy jako šéf ligové větve. Zvoní mi telefon. - To, co jsem chtěl, aby v té smlouvě bylo, v ní není a já na tom bezpodmínečně trvám, volal Berbr. Já na to, že to v té smlouvě je. A on: Krucinál, není. Zítra na STES! No a druhý den na mě už od dveří mával: Sorry, asistentka mi to špatně přečetla. To bylo moje první setkání s ním. Lidi, co mě znají, vědí, že já se nenechám vytočit a dokážu s lidmi tímhle způsobem vycházet."

Vy jste zjevně ochoten s nimi vycházet, jiní, jako třeba šéf Slavie pan Tvrdík, vnímají ovšem volby jako příležitost kontroverzní osoby typu pana Berbra z vedení fotbalu vytěsnit. Vyhloubené příkopy jsou hluboké, není právě tohle kruciální problém českého fotbalu, který se s ním může táhnout pořád dál?

"Já si myslím, že i z této situace vede cesta dohody, vzájemného respektu a pochopení toho, že ti, co to platí, drží v ruce taktovku. Včetně státu. Budeme teď pod mimořádně citlivým drobnohledem, musíme naplňovat vizi maximální transparentnosti, jakýkoli další exces nebo kotrmelec už opravdu může být osudný."

A jak do té cesty transparentnosti zapadá pan Berbr, který jako by si vyloženě liboval v tom, že se okolnímu světu jeví jako mocný kníže všech fotbalových pekel, někde mezi Sauronem a lordem Voldemortem, abych použil poetiky filmů, které jste kdysi v Česku ještě v dresu "Warnerů" distribuoval?

"Roman Berbr kandiduje na místopředsedu. Pokud budeme oba zvoleni, nebudu se chovat tak, abych někde říkal, že s tímhle člověkem já nepracuju. Ale pokud máme spolu zachránit fotbal, tak si některé věci musí uvědomit i on. Ano, jako by si v tom svém temném mediálním obrazu liboval, ale na zasedání představenstva STES už jsem mu jasně řekl, že tohle není o napětí Berbr versus média, ale Berbr versus média a veřejnost, což je důležité i pro ty, co nám fotbal pomáhají zaplatit. Věřím, že Roman Berbr už si uvědomuje, že teď válčíme o fotbal jako takový. A on má fotbal rád, to si skutečně myslím."

A jak do toho vašeho profilu Romana Berbra, co už to všechno pochopil a bude z něj ted hodný, vstřícný a usměvavý strýček, zapadá jeho další šaráda, kdy na zasedání české komory v rozporu s tradicí a základní slušností nepozval vašeho protikandidáta Petra Fouska?

"Vysvětlil bych to zhruba takto. Setkání moravské komory bylo oficiálně svolané za tím účelem, aby se kandidáti na předsedu FAČR představili. V Čechách nikdo nic takového neorganizoval. Osobně jsem zjistil, že se koná aktiv klubů a požádal jsem generálního sekretáře Rudolfa Řepku, zda se mohu zúčastnit, protože mě ti konkrétní lidé často ještě neznají. Nikdo tedy nezval ani mě, ale já jsem se tohoto setkání chtěl zúčastnit. Proč tak neučinil Petr Fousek, nevím."

Ať jsou pravidla pro dotace co nejjednodušší

Pokud je mi známo, Petr Fousek se svou žádostí o možnost zúčastnit se aktivu oslovil Romana Berbra, který mu sdělil, že mu to neumožní. Nicméně pojďme dál. Fotbalový předseda Miroslav Pelta je vazebně vyšetřován kvůli obvinění, že dokázal manipulovat proces přidělování dotací na ministerstvu školství. V minulosti unikla mailová korespondence pana Berbra, z níž vyplývalo, že dotace posílá těm, "kteří jsou zpřátelení a kteří vás volí". A vy mluvíte o tom, že fotbal teď už prý bude transparentní. Proč by vám to měl někdo věřit?

"Správnou cestou je podle mě nastavit model, ve kterém bude všem dopředu jasné, podle jakých pravidel a za jakých podmínek budou konkrétní částky vyplaceny - a také kdy. Ta pravidla musí být velmi jednoduchá a srozumitelná. Kritérií může být samozřejmě celá řada, pro nás jako pro fotbal, samozřejmě hraje důležitou roli faktor členské základny. Jednak ji máme nejvyšší a jednak opravdu transparentní, je to živá databáze, která registruje toho, kdo své členství každoročně obnoví tím, že zaplatí členský příspěvek. Chápu, že každý sport je jiný, že jachting nebo hokej mají jinou ekonomickou náročnost, ale to se dá vyčíslit nějakým koeficientem, který pak při vynásobení údajem o členské základně poskytne výsledek. A x B se rovná - a nezbude tam prostor, aby někdo něco vyjednával nebo domlouval. A na podobném principu by pak asociace distribuovala peníze i směrem do regionů."

Vraťme se ještě k pátečním volbám. Říkáte, že jste kandidátem profesionálního fotbalu, ten však není jednotný. Jak už tu padlo, za vámi stojí Sparta či Plzeň, zato mistrovská Slavia mohutně podporuje Petra Fouska, jsou za ním třeba i Teplice, Bohemians, Sigma Olomouc, hodně hlasů by mohl posbírat i v moravských regionech. Rýsuje se tu tedy konflikt. A vy už jste zmínil, že fotbalu by prospělo spíše konsenzuální řešení, kdyby jeden z vás z volby odstoupil. Platí to stále?

"Ze svého denodenního kontaktu s komerčními partnery skutečně cítím jako velmi podstatnou věc, aby se ta volba nezvrhla v nějakou šarádu. Z toho důvodu jsem požádal Rudolfa Řepku, generálního sekretáře FAČR, aby kontaktoval UEFA a požádal o přítomnost jejího zástupce na pátečním jednání valné hromady. UEFA nám to přislíbila, z mého pohledu je to důležitý předpoklad k řádnému průběhu valné hromady. Věřme, že ta představa důstojného průběhu je realistická. S Petrem Fouskem spolu normálně mluvíme. Za tu jednu oblast komunikujeme s Dušanem Svobodou (Sparta, šéf LFA), za tu druhou s Tomášem Buzkem (Slavia). Jednání probíhají, ještě nechci nic předjímat."

Dejme tomu, že se stanete předsedou FAČR. Je mezi kandidáty na další pozice někdo, koho byste ve výkonném výboru jako spolupracovníka vyloženě chtěl, nebo naopak nechtěl?

"Jsem poměrně známý tím, že jsem nekonfliktní člověk. Dokážu se bavit s lidmi, co mají problém mluvit mezi sebou. Fotbal neřídí jeden člověk a já si umím představit, že dokážeme fungovat v podstatě v jakémkoli aranžmá tak, abychom fotbal posouvali dopředu."

Jedno z prvních témat, které se pravidelně řeší po fotbalových volbách, je oblast rozhodčích. Takže: Kdo bude jejich komisi předsedat poté, co se vy hypoteticky stanete šéfem FAČR?

"To je jedno z míst, kde se nabízí případné zemětřesení, které ale nesmí přijít. Jinak je konec."

Abychom tomu všichni dobře rozuměli: Preferujete, aby v té pozici pokračoval pan Listkiewicz?

"Určitě ano. Na druhou stranu je tu ale i ekonomické hledisko celé věci. Ze strany Mirka Pelty tu byla viditelná snaha vtisknout té oblasti transparentnost, a to v situaci, kdy peníze víceméně nehrály roli. V dnešní situaci, kdy nevíme přesně, jak to s dotacemi bude, jsou ty peníze už poměrně silným argumentem. Budeme muset jednat."

Pro případ, že by se další setrvání Michala Listkiewicze ve službách FAČR vyhodnotilo jako příliš nákladné, tedy položím otázku k budoucímu šéfovi rozhodčích jinak: Mlsna, nebo Tulinger? Tedy udržení nynější linie, nebo návrat k předchozí?

"Na to neumím odpovědět."