Neskutečné přestřelky v Lize mistrů. Citizens přejeli Monako 5:3, Atlético vyhrálo 4:2 v Leverkusenu

před 1 hodinou

Parádní fotbalová představení nabídl úterní program osmifinále Ligy mistrů. Diváci na dvou stadionech viděli dohromady 14 gólů. Manchester City v Anglii přestřílel Monako vysoko 5:3 a Atlético Madrid zadělalo v Leverkusenu na postupu po výsledku 4:2.

Manchester/Leverkusen - Fotbalisté Manchesteru City v úvodním osmifinále Ligy mistrů ovládli dramatickou přestřelku s Monakem a doma zvítězili 5:3. Svěřenci Pepa Guardioly vstřelili tři góly mezi 71. a 82. minutou. Ve druhém úterním zápase si loňský finalista Atlético Madrid odvezl ze hřiště Leverkusenu slibnou výhru 4:2. Odvety se hrají ve středu 15. března.

V Manchesteru se jako první prosadil v 26. minutě Sterling, který zakončil kombinaci Saného a Silvy. Domácím ale vedení vydrželo jen šest minut. Fabinho našel přesným centrem Falcaa a ten povedenou "rybičkou" vyrovnal.

City pak hodně spílali rozhodčímu Mateu Lahozovi, který souboj brankáře Subašiče s Agüerem v pokutovém území překvapivě ohodnotil žlutou kartou za simulování pro argentinského útočníka. Monako navíc pět minut před pauzou udeřilo podruhé. Sidibé nákopem z vlastní poloviny našel v šestnáctce Mbappého a osmnáctiletý útočník při debutu v LM propálil Caballera.

Anglické mužstvo vstoupilo špatně i do druhé půle. Otamendi fauloval Falcaa a sudí tentokrát nařídil pokutový kop. S ním však Falcao naložil mizerně a slabou střelu mu zlikvidoval domácí gólman.

Agüero v 58. minutě vyrovnal po minele brankáře Subašiče, ale už za tři minuty Monako znovu vedlo. Chybu tentokrát udělal stoper Stones, kterého snadno obehrál Falcao a povedeným lobem přehodil Caballera.

V závěru však tým z Manchesteru převzal iniciativu a mezi 71. a 77. minutou otočil skóre, když z rohů potrestali laxní bránění Agüero a Stones. City nad unaveným soupeřem dominovali a v 82. minutě přidal pátý gól z povedené akce Sané. Guardiolovi svěřenci tak nakročili k druhému čtvrtfinále LM v historii.

"Byl to zápas nahoru dolů a Monako nám dalo zabrat. Vždycky je těžké prohrávat, ale my to zvládli. Zůstali jsme u svého fotbalu, což nám nakonec přineslo úspěch. Ale vzadu musíme být pevnější," řekl novinářům záložník City Raheem Sterling.

"Myslím, že jsme hráli výborně, a hráčům gratuluji k výkonu. Udělali jsme drobné defenzivní chyby a klíčovým momentem podle mě byla neproměněná penalta. Ale osmifinále ještě zdaleka neskončilo," doplnil kouč Monaka Leonardo Jardim.

Leverkusen měl ještě ve 12. minutě štěstí, když Luísův centr bránící Wendell odvrátil do břevna. Za pět minut ale už hosté skórovali. Saúl si z pravé strany navedl míč a levačkou krásně obstřelil brankáře Lena. V 25. minutě navíc Dragovic nepovedeným odkopem vyslal do úniku Gameira, který předložil míč zakončujícímu Griezmannovi a ten ho napálil přesně pod břevno.

V úvodu druhé půle po rychlé kombinaci snížil Bellarabi, ale v 59. minutě Atléticu vrátil dvoubrankový náskok z penalty Gameiro po stažení od Dragovice. Naději dal domácím ještě vlastním gólem Savič. Poslední slovo však měli hosté z Madridu, za které se v 86. minutě prosadil hlavou střídající Torres.

"Když hrajete venku, tak je důležitá sebedůvěra, které jsme měli nadmíru. Leverkusen se v druhém poločase vrátil do hry, ale celkově jsme velmi spokojeni," uvedl trenér Atlética Diego Simeone.

Leverkusen tak na svém stadionu v pohárech utnul sérii deseti zápasů bez porážky a padl poprvé od listopadu 2014. "Stále jsme věřili, že se můžeme dostat do zápasu, ale musíme uznat, že Atlético si zasloužilo vyhrát. Nejsme v dobré pozici, ale ještě se před odvetou nevzdáváme," konstatoval záložník Bayeru Karim Bellarabi.

Úvodní osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů:

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid 2:4 (0:2)

Branky: 48. Bellarabi, 68. vlastní Savič - 17. Saúl, 25. Griezmann, 59. Gameiro z pen., 86. Torres. Rozhodčí: Collum - Connor, McGeachie (všichni Skot.). ŽK: Henrichs, Dragovic, Wendell, Aránguiz - Torres, Gabi, Filipe Luís. Diváci: 29.300.

Leverkusen: Leno - Henrichs, Dragovic, Toprak, Wendell - Aránguiz, Kampl - Bellarabi (66. Pohjanpalo), Havertz (56. Volland), Brandt (87. Bailey) - Hernández. Trenér: Schmidt.

Atlético: Moyá - Vrsaljko, Savič, Giménez, Filipe Luís - Koke, Gabi, Saúl, Carrasco (78. Torres) - Gameiro (73. Thomas), Griezmann (78. Correa). Trenér: Simeone.

Manchester City - AS Monako 5:3 (1:2)

Branky: 58. a 71. Agüero, 26. Sterling, 77. Stones, 82. Sané - 32. a 61. Falcao, 40. Mbappé. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián, Rodriguez (všichni Šp.). ŽK: Agüero, Sterling, Fernandinho, Otamendi, Zabaleta - Glik, Sidibé, Bakayoko, Falcao, Bernardo Silva, Fabinho. Diváci: 53.351.

Manchester: Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho (62. Zabaleta) - Y. Touré - Sané, Silva, De Bruyne, Sterling (89. Navas) - Agüero (87. Fernando). Trenér: Guardiola.

Monako: Subašič - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Fabinho, Bakayoko (88. Dirar) - Bernardo Silva (85. Moutinho), Lemar, Mbappé (79. Germain) - Falcao. Trenér: Jardim.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články