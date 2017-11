Mrtví dělníci, vedro, korupce a kritika od Evropanů. Tak se Katar chystá na mistrovství světa

před 1 hodinou

Zatímco česká fotbalová reprezentace absolvuje turnaj v Kataru, bohatá země na pobřeží Perského zálivu pokračuje ve stavebních přípravách na mistrovství světa, které přivítá na podzim roku 2022. Pozorovatelé kritizují hlavně hrozivé podmínky pracujících dělníků, kteří umírají v nesnesitelných vedrech, fotbalovým asociacím zase vadí přesun šampionátu na přelom prosince a listopadu.

Dauhá - Česká fotbalová reprezentace momentálně absolvuje turnaj v Kataru. Země na pobřeží Perského zálivu se tak připravuje na mistrovství světa, které uvítá v roce 2022, tedy za pět let.

Stavbu stadionů pro šampionát provázejí už od počátku značné kontroverze. Bohatá asijská země si na postavení arén pro mistrovství nechala importovat velké množství dělníků z ciziny. Ti ale na stavbách kvůli ohromnému horku trpí, někteří z nich dokonce vinou dehydratace zemřeli. Mohou za to vysoké teploty, které během katarského léta šplhají až k padesáti stupňům celsia. Vedro doplňuje také všudypřítomný písek.

Katařané navíc na cizince aplikují vlastní právo "kafala", které poutá daného zaměstnance k firmě, jež jej zaměstnává. Pouze takto pak může cizinec obdržet příslušná víza. Organizace Humans Rights Watch postup označila jako diskriminační, podle ní se jedná o moderní otroctví, protože firmy v podstatě vlastní své zaměstnance.

Mezinárodní odbory se nyní snaží právo "kafala" zrušit, aby zlepšily situaci pracujících cizinců v Kataru. Bohatý stát na Arabském poloostrově ale o změně své migrační politiky neuvažuje, uvedl britský deník The Guardian.

Špatné podmínky dělníků ale nejsou jedinou kontroverzí, která Katar při pořadatelství provází. Už samotnou volbu v roce 2010 obklopovala řada nejasností a spekulovalo se, že za zvolením nejbohatšího státu na světě stály úplatky. Nejvíce se zlobili Angličané, kteří doufali, že by se pořadatelství mohli ujmout právě oni, prohráli ale s Katarem.

Do případu se poté vložili vyšetřovatelé, a pochybná volba pořadatele mistrovství světa v roce 2022 stála místo viceprezidenta FIFA Jacka Warnera a také několik afrických funkcionářů, kterým měli Katařané zaplatil více než 1,5 milionu dolarů (cca 38 milionů korun) za to, aby hlasovali pro emirát na pobřeží Perského zálivu.

To, že volba Kataru se ukázala jako špatná, poté přiznali samotní představitelé FIFA. "Byla to chyba, ale každý děláme v životě chyby. Nebudu říkat, že si to Katařané koupili, tlačili spíš politicky," uvedl bývalý prezident světové fotbalové asociace Sepp Blatter v rozhovoru pro švýcarskou televizi RTS.

Katar původně plánoval odehrát zápasy šampionátu v tradičním termínu na přelomu června a července, kdy se teploty šplhají přes 50 stupňů Celsia. Tamní architekti chtěli postavit klimatizované stadiony se speciálními chladícími systémy.

Po nátlaku FIFA, že mistrovství nejsou jen stadiony, se pořadatelé rozhodli přesunout šampionát na přelom listopadu a prosince. Tím namíchli většinu evropských soutěží, velmi hlasitě protestovali Britové a Němci, kteří jedou bez zimní přestávky, a právě kolem Vánoc hrají utkání, která rozhodují o pozdějším držiteli mistrovského titulu. V případě, že by se do Kataru kvalifikovala česká reprezentace, musela by nejvyšší tuzemská soutěž začít zhruba o měsíc dřív, tedy už na kraji července.

Ostatní, stále se množící kontroverze, se snaží katarští pořadatelé rychle uklízet pod koberec. Nejbohatší stát na světě zakazuje konzumaci alkoholu, tvrdě trestá homosexualitu a neuznává stát Izrael. Katarský emír se ale nechal slyšet, že během konání šampionátu povolí střídmé pití alkoholu. Co myslel pojmem "střídmý" ale nespecifikoval.

Původní plán kontrolovat homosexuály během speciálních prohlídek na letišti rychle ztroskotal, když FIFA pohrozila, že mistrovství Kataru sebere. V případě, že by se na mistrovství Izrael kvalifikoval, je prý emirát připraven umožnit volný pohyb jak hráčům, tak fanouškům týmu z Blízkého východu.

Úsměvný tak v porovnání s pranýřováním homosexuality zůstává fakt, že Katařané platí pracujícím cizincům peníze za to, aby se chodili dívat na fotbal. Mají si prý "sednout na stadion a předstírat zábavu".

Mistrovství světa v Kataru proběhne od 21. listopadu do 18. prosince roku 2022.