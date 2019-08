Mladá Boleslav bohužel nezvládla svou odvetu, ačkoliv do ní vstoupila aktivně. Ze svých standardních situací však vytěžila pouze zakončení do tyče a hosté následně vyrovnali hru. Gólu se však ne a ne dočkat. Od 75. minuty navíc hráli domácí o deseti po vyloučení Křapky a hosté dokázali početní výhodu využít v samém závěru. To se trefil Ionut Pantiru, který rozhodl o výhře FCSB v poměru 1:0 a tedy i o postupu do 4. předkola.