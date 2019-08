Ten, co pokořil Spartu. V Edenu budou mít radost, smál se Mešanovič po parádní show

před 2 hodinami

Premiérovým hattrickem v nejvyšší fotbalové soutěži a asistencí u vítězného gólu zařídil útočník Muris Mešanovič v nedělní přestřelce pátého kola výhru Mladé Boleslavi nad Spartou 4:3. Podle bývalého slávisty budou mít červenobílí z výsledku radost.

"Krásné pocity. Už jsem nějaké hattricky v dospělých dával, ale ne v první lize a ještě proti Spartě, takže je to nádherný pocit, jsem za to strašně rád. V Edenu budou mít z výsledku určitě radost," řekl Mešanovič.

Středočeši v utkání třikrát vedli, ale Sparta třikrát srovnala. "Svědčí to o tom, že tady ten tým má charakter a že jsme to silou vůle dokázali urvat do vítězného konce, takže jsme za to strašně rádi," uvedl devětadvacetiletý Bosňan.

V 17. minutě otevřel skóre z penalty a v 38. minutě se prosadil ve vápně po Matějovského přihrávce. V 75. minutě posunul domácí do vedení 3:2 přesnou střelou k tyči a v nastavení nahrál před branku Lukáši Budínskému, který přisoudil tři body mužstvu trenéra Jozefa Webera.

Mešanovičova první přihrávka na Budínského neprošla, ale balon se k němu znovu odrazil. "Přemýšlel jsem, jestli si ten balon vzít pro sebe nebo se ho snažit napálit před bránu. Zkusil jsem to a povedlo se to, Budínský tam byl sám a zvládl to," konstatoval Mešanovič.

Mladá Boleslav nastoupila bez kanonýra Nikolaje Komličenka, kterého kvůli zranění šetří na čtvrteční odvetu třetího předkola Evropské ligy proti FCSB.

"Takový hráč bude vždycky chybět. To, co dokázal tady, je něco neskutečného. Doufám, že bude ve čtvrtek připravený," prohlásil Mešanovič.

Díky čtyřem brankám se nyní dělí o čelo tabulky střelců s jabloneckým Janem Sýkorou a sparťanem Guélorem Kangou.