Šilhavý chce před odletem do Číny ještě jednu posilu a prozradil, kterou hvězdu by už v zimě pustil

před 56 minutami

Fotbalovou Slavii čeká pestrá zimní příprava na boj o ligový titul. Sešívaní nejprve absolvují dvanáctidenní soustředění na čínském ostrově Hainan a po osmi dnech v Česku ještě druhé soustředění ve Španělsku. Tým trenéra Jaroslava Šilhavého se navíc před startem přípravy rozrostl už o čtyři nové posily a celý podzimní úspěšný kádr navíc zůstal pohromadě. Kouč Šilhavý v rozhovoru pro Aktuálně.cz naznačil plány Slavie ve zbytku přestupového období a přiznal, který fotbalista ze současných tahounů klubu by mohl v zimě odejít.

Slavia se začne připravovat na rozhodující část sezony v daleké Číně. Co si od takového exotického soustředění slibujete?

Tenhle týden jsme ještě v Edenu. Poté letíme na soustředění do Číny, poté budeme zhruba deset dní v českých podmínkách a nakonec nás čeká ještě soustředění ve Španělsku. V Číně nás čeká klasické soustředění v ideálních povětrnostních podmínkách. Nyní tam je okolo 24 stupňů, sice trochu vyšší vlhkost, ale pro trénink téměř ideální podmínky.

Už po skončení podzimní části bylo jasné, že se poletíte připravit do Číny. Máte už informace, s kým se střetnete v Asii v přípravných zápasech?

V tuto chvíli ještě nevím, jestli to budou týmy na regionální úrovni nebo z nejvyšší tamní soutěže.

Plánujete v Číně i nějaké mimofotbalové události spojené třeba s vlastnickou strukturou klubu?

Především letíme do Číny, abychom se kvalitně připravili na sezonu, ale na druhou stranu vím, že nejen já, ale i snad všichni hráči v Číně ještě nebyli. Těšíme se samozřejmě i na novou zemi. Předpokládám, že se v Číně potkáme s majiteli a jeden den se plánuje volný s nějakým překvapením pro tým v hotelu.

Jak jsou na tom hráči zdravotně před začátkem přípravy? Případně chybí vám někdo z týmu?

Někteří hráči mají po volnu ještě drobné zdravotní problémy. Dnešní úvodní trénink vynechají Jirka Bílek a Pepa Hušbauer, ale oba už zítra budou na zdravotní testy k dispozici. Takže chybí akorát Deli a Ngadeu, kteří jsou na Africkém poháru národů. Záleží, jak se bude Pobřeží slonoviny, respektive Kamerunu na turnaji dařit. Mezní termín je 5. února, kdy se hraje finále turnaje, a pokud by se probojovali oba až do finále, tak bychom s nimi mohli počítat až téměř před začátkem jarních soutěžních zápasů. Na jednu stranu bych klukům přál úspěch, ale na druhou stranu bych byl rád, kdyby už byli oba s týmem.



Berete na soustředění do Číny i nějaké fotbalisty z dorosteneckých kategorií?

Během dneška by se nominace do Číny měla doladit. Měl by s námi z výběru do devatenácti let odletět stoper Mareš a po tréninku se budeme ještě bavit o dalších. Do Číny by mělo letět 20 hráčů do pole a tři brankáři. Ještě se ale budeme bavit, jestli nepoletí ještě minimálně jeden další hráč. A může se stát, že za námi ještě přiletí další hráči.

Dojde ještě na zúžení kádru před odletem do Číny? Konkrétně Lukáš Železník je prý na odchodu ze Slavie. Zúčastní se prvního soustředění s týmem?

Dojde, ale v tuhle chvíli nemohu být konkretní, protože stále probíhají nějaká jednání. Lukáš Železník letí s námi do Číny.

Mohl by Slavii opustit některý z klíčových hráčů úspěšné podzimní sestavy?

Možná Jarda Zmrhal, který už byl dvakrát na odchodu. Možná že by právě on v případě zajímavé nabídky dostal z těch hráčů ze základní sestavy zelenou k odchodu.



Klub přivedl už čtyři posily a i v tomto přestupovém okně Slavia poměrně dost posiluje. Plánujete ještě další posily?

Už asi moc posilovat nebudeme. Ale věřím, že ještě minimálně jeden hráč přijde. Nechci prozrazovat jména. Možná bude jasno během dneška nebo zítřka.



Jedná se o Jana Sýkoru?

Nezlobte se, ale nebudu nic prozrazovat. Řeknu jen, že probíhají nějaká jednání.

Mohl byste popsat dosavadní čtyři posily?

Přemka Kováře známe velice dobře a vyhlédli jsme si ho nejen kvůli jeho sportovní kvalitě, ale i charakterovým vlastnostem. Michael Lüftner je zase stabilním hráčem reprezentace do jednadvaceti let, takže fotbalista k doplnění středové obranné řady. Na Marka Alvira jsem se byl podívat ve Slovinsku a působí na mě velmi pozitivně. I jeho mentalita, kdy hned po příchodu prohlašuje, že chce získat titul a postoupit do Ligy mistrů. Sebevědomí mu nechybí a věřím, že to předvede i na hřišti. A s Floem jsem byl na večeři a jedná se už o zkušenějšího fotbalistu. Věřím, že jako správný Seveřan se z toho tlaku, který nás na jaře čeká, nepodělá.

Nemáte obavy z přetlaku v sestavě?

Myslím, že ne. Důležití hráči, kteří byli v kabině vůdčí osobnosti, zůstali. Očekávám, že stoupne zdravá rivalita o místo v základní sestavě.

V týmu přibývá hvězdných fotbalistů, ale hrát může jen jedenáct hráčů. Nebudete mít problém posadit některé hvězdy?

Neměl jsem problém s tím, že bych posadil některého hráče. Určitě to neřeším tak, že se s hráčem o tom nebavím. Většinou mu vysvětlím, proč je na tribuně, a řeknu mu, že na prvním místě je klub a pak až jednotlivec. Navíc ani ve většině případů nevím, kolik hráči berou peněz, takže tenhle aspekt nemusím řešit.

autor: David Janeczek | před 56 minutami

Související články