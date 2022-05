Fotbalisté Zlína se zachránili v lize, Teplice míří do baráže

Po třech desetiletích skončí partnerství mezi mezinárodní fotbalovou federací FIFA a společností EA Sports, díky němuž vznikla nejprodávanější série sportovních počítačových her. Poslední fotbalový simulátor pod hlavičkou FIFA vyjde letos, od roku 2023 bude americká firma Electronic Arts tvořit svou vlastní fotbalovou videohru EA Sports FC.

Představitelé EA Sports tvrdí, že změnu hráči téměř nepoznají. Firma má licenční dohodu s více než 19 tisíci hráči, více než 700 kluby, více než 100 stadiony a 30 ligovými soutěžemi.

"Co se týče toho, co tam nebude, si hráči všimnou dvou věcí: Názvu a jednou za čtyři roky obsahu souvisejícího s mistrovstvím světa. Mimo to se toho změní opravdu velmi málo," řekl BBC viceprezident EA Sports David Jackson.

EA produkovala herní sérii FIFA od roku 1993. Do roku 2021 se jí prodalo přes 325 milionů kopií, což ji zařadilo do Guinnessovy knihy rekordů jako nejprodávanější sportovní videohru na světě. Podle agentury AP si mnoho hráčů spojuje název FIFA spíše právě s hrou a ne se sportovní organizací.