"Je to drsný. Nejsem žádnej pohádkovej Honza." Řepka se u traileru k filmu rozbrečel

"Je to nejzajímavější a nejbouřlivější příběh českého fotbalu," říká režisér Petr Větrovský k filmu, jehož natáčení trvalo tři roky.
Sám Řepka film ještě neviděl. Nechtěl. Zhlédl pouze filmový trailer, po kterém se po tváří známého fotbalového drsňáka spustily slzy.
"Je to tvrdý. Kdyby nebylo, tak lidi mi to neuvěří. Není to příběh o Honzovi z pohádky, který začíná blbě a končí šťastným koncem," vysvětloval bývalý stoper české reprezentace a Sparty na tiskové konferenci.
"Chtěl, aby ve filmu byl vidět opravdový život, byla to horská dráha. Mám za sebou špatný věci, ale jsem opravdový, jsem to já, Řepka," doplnil.
Film má slavnostní premiéru 11. listopadu, do kin jde o týden později. Ještě před oficiální startem ovšem vyráží Řepka na turné po českých městech, fanoušci tak budou mít příležitost vidět film dříve, než vstoupí do kin.
Součástí večerů bude beseda, meet & greet i autogramiáda. Podrobný program je na stránkách www.hrisnikrepka.cz.