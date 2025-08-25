Fotbal

Trapas fotbalové reportérky. Ani nevěděla, s kým dělá rozhovor

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 1 hodinou
Pořádnou ostudu si uřízla reportérka televizní stanice Sky Sports Katharina Kleinfeldtová. Po sobotním zápase německé fotbalové ligy Frankfurt - Brémy ani nevěděla, s kým dělá rozhovor. Z jejího trapasu se stal hit internetu.
Zklamaný Marco Friedl coby kapitán Werderu v prohraném utkání s Frankfurtem, po němž ho reportérka považovala za hráče vítězného týmu.
Zklamaný Marco Friedl coby kapitán Werderu v prohraném utkání s Frankfurtem, po němž ho reportérka považovala za hráče vítězného týmu. | Foto: ČTK

Skončil duel, který Frankfurt vyhrál 4:1. Kleinfeldtová pozvala hráče k mikrofonu a spustila: "Samozřejmě bychom se chtěli trochu pobavit o Eintrachtu. Nejprve k zápasu. Dnes jste nakonec vyhráli 4:1. Je to začátek, jaký jste očekávali?"

Zpovídaný Marco Friedl sklopil v rozpacích oči k zemi a pak s lehkým úsměvem odpověděl: "Já jsem hráč Werderu Brémy…"

Nešťastné reportérce došla slova, než začala koktat jakousi omluvu. "Já jsem právě… Marco, omlouvám se," dolovala ze sebe.

"Viděli jsme se předtím… Já jsem právě… Je to moje chyba, omlouvám se."

Kleinfeldtovou nejspíš zmátlo, že Friedl přišel na rozhovor v dresu Frankfurtu, který si po závěrečném hvizdu vyměnil s nedávným spoluhráčem, brankářem Michaelem Zettererem.

Ten před sezonou odešel do Eintrachtu právě z Brém a s ním si reportérka myslela, že mluví.

Obránce Friedl přitom není žádný začínající zelenáč, naopak je kapitánem Werderu a v bundeslize odkopal přes 150 zápasů.

A navíc, jak Kleinfeldtová sama zmínila, viděla se s Friedlem před výkopem a dokonce spolu hovořili.

"To jsem ještě nikdy nezažil. Před utkáním jsme spolu mluvili. A o devadesát minut později mě ani nepozná," divil se rakouský reprezentant.

"Situace je pro mě nepříjemná a štve mě," citoval Kleinfeldtovou deník Bild. "Doufám, že se tomu Marco s několikadenním odstupem zasměje," přidala dvaatřicetiletá žena, jež je přítelkyní o třináct let staršího sportovního ředitele Borussie Dortmund Sebastiana Kehla.

 
Fotbal sport Obsah kuriozity

