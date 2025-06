"Každý si rád dá drink." Amatéři nahráli na MS kritikům, i třeba Písek je na tom lépe

O víkendu se ve Spojených státech amerických rozehrálo mistrovství světa fotbalových klubů, a to v novém formátu měsíc dlouhého turnaje s 32 účastníky. Vzhledem k nabitému kalendáři se Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) kvůli tomuto rozšíření potýká s kritikou. A rozjezd pompézní akce jí příliš nepomohl.

Bayern Mnichov v neděli nastoupil k prvnímu utkání ve skupině proti Aucklandu. Soupeře z Nového Zélandu rozdrtil výsledkem 10:0, nejvyšší výhrou v historii turnaje.

Okamžitě tím nabil kritikům MS klubů, kteří poukazují na to, že FIFA na této akci hazarduje se zdravím hráčů. Ti místo toho, aby v létě po dlouhé sezoně odpočívali, hrají další soutěžní zápasy.

V rozšířeném formátu navíc proti soupeřům nevalné úrovně.

"Všechno, co potřebujete vědět o 'mistrovství světa klubů'," připsal na sociální síti X k rekordní demolici Bayernu novinář Jindřich Šídlo z webu Seznam Zprávy.

"Bayern vyhrál 10:0. To jen pro dokreslení kvality některých soupeřů na mistrovství světa," neodpustil si ironickou poznámku komentátor České televize Jiří Štěpán, když vysvětloval, proč Němcům na Euru do 21 let chybí některé opory.

Tom Bischof, Jonas Ulbig nebo Aleksandar Pavlovič vyrazili místo Eura s Bayernem do Ameriky. A v neděli byli u toho, když si německý gigant zastřílel proti amatérům z Nového Zélandu.

Hráči Aucklandu City se fotbalem neživí. Studují nebo pracují, působí v amatérské novozélandské soutěži a na mistrovství světa se kvalifikovali triumfem v oceánské Lize mistrů.

Ve finále této soutěže porazili Hekari United z Papuy-Nové Guiney.

Profesionální novozélandské kluby jako Auckland FC nebo Wellington Phoenix totiž hrají australskou ligu, jenže ta spadá stejně jako australský svaz pod asijskou fotbalovou konfederaci.

Z oceánské části světa proto na MS klubů prošel amatérský Auckland.

"Náš klub je rodinný, všichni se znají. Trénujeme po práci, máme pěknou klubovnu a každý si po zápase rád dá drink," popisoval útočník Angus Kilkolly.

Pracuje jako prodavač elektrického nářadí. V týmu s ním hrají také holič, učitel nebo realitní makléř. Do branky se proti hvězdám Bayernu postavil skladník Conor Tracey.

V práci řídí vysokozdvižný vozík. Proti Bayernu si připsal sedm zákroků, ale desetkrát inkasoval.

Jamal Musiala ho prostřelil třikrát. Michael Olise, Thomas Müller a Kingsley Coman přidali po dvou gólech.

"Hrát proti takovým týmům je pro nás splněným snem. Být s nimi na jednom hřišti je trochu šílené," líčil Kilkolly.

Na stadionu v Cincinnati vidělo zápas přes 21 tisíc diváků, přitom jinak jsou hráči Aucklandu zvyklí na návštěvy v řádech stovek.

Náklady na cestu do USA znamenaly pro Auckland dvojnásobek ročního rozpočtu, ale za účast na turnaji dostane od FIFA odměnu 3,5 milionu dolarů (zhruba 75 milionů korun).

Tyto peníze hodlá klub použít také k podpoře rozvoje fotbalu na Novém Zélandu. Jenže opravdu má smysl, aby na akci s názvem mistrovství světa docházelo k takovým střetnutím?

"Zakryj si uši, Gianni, někdo řekl nahlas to, co nechceš slyšet," napsal ve svém textu Jordan Campbell z renomovaného webu The Athletic.

Narážel tím na prezidenta FIFA Gianniho Infantina, který je hlavním zastáncem rozšířeného formátu MS - nejen co se týče klubů, ale také národních týmů. Ostatně za rok bude hrát v Americe 48 reprezentací.

"Branding nově rozšířeného turnaje vytvořil očekávání, která nelze splnit, když jsou mezi účastníky takové rozdíly. FIFA označila akci za souboj nejlepších s nejlepšími," pokračoval. A tak to zkrátka není.

Nejlepší mužstva hrají v Evropě. Bylo by obrovským překvapením, pokud by mistrovství světa klubů vyhrál tým z jiného kontinentu. Ve dvacetileté historii akce se to povedlo jen čtyřikrát klubům z Brazílie.

Ještě pro ilustraci, Aucklandu City patří ve světovém žebříčku klubů od specializované společnosti Opta aktuálně 5072. příčka. To znamená, jako kdyby na mistrovství světa odjely třeba třetiligový Písek (5001.) nebo Admira Praha (5084.).

Auckland si na turnaji v Americe užije ještě duely s Benfikou Lisabon a argentinským velkoklubem Boca Juniors. Očekávat se pochopitelně dají podobné příděly jako od Bayernu.