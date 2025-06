Megalomanství a hazard se zdravím. Nové MS čelí kritice: "FIFA nás chce jen oškubat"

Ani po finále Ligy mistrů, závěrečném turnaji Ligy národů nebo kvalifikačních zápasech fotbalová sezona nekončí. V noci na neděli se v Americe rozjede mistrovství světa klubů, v novém měsíčním formátu. Není už fotbalu moc? Protestující umlčely obrovské peníze, zájem fanoušků však zůstává vlažný.

MS fotbalových klubů je turnaj, který existuje od roku 2000 a na kterém se dosud střetávali vítězové kontinentálních klubových soutěží.

Pro šampiony evropské Ligy mistrů to v posledních letech znamenalo typicky dva zápasy v termínu před Vánoci. Čtyři ročníky ovládly kluby z Brazílie, šestnáctkrát vyhrál evropský celek.

Jednalo se však o turnaj na okraji zájmu fotbalové veřejnosti, jen o jakési zpestření sezony "poloexhibiční" konfrontací s týmy z jiných kontinentů. Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) si řekla, že to změní a z opomíjeného turnaje udělá pompézní záležitost.

MS fotbalových klubů 2025 Skupina A: Palmeiras (Brazílie), Porto (Portugalsko), Al Ahly (Egypt), Inter Miami (USA) Skupina B: PSG (Francie), Atlético Madrid (Španělsko), Botafogo (Brazílie), Seattle (USA) Skupina C: Bayern Mnichov (Německo), Auckland (Nový Zéland), Boca Juniors (Argentina), Benfica Lisabon (Portugalsko) Skupina D: Flamengo (Brazílie), Espérance Tunis (Tunisko), Chelsea (Anglie), Los Angeles (USA) Skupina E: River Plate (Argentina), Urawa (Japonsko), Monterrey (Mexiko), Inter Milán (Itálie) Skupina F: Fluminense (Brazílie), Borussia Dortmund (Německo), Ulsan (Jižní Korea), Mamelodi (Jižní Afrika) Skupina G: Manchester City (Anglie), Wydad (Maroko), Al Ain (Spojené arabské emiráty), Juventus Turín (Itálie) Skupina H: Real Madrid (Španělsko), Al Hilál (Saúdská Arábie), Pachuca (Mexiko), Salcburk (Rakousko)

Měsíc dlouhá akce, 32 účastníků, osm skupin po čtyřech. Z každé postoupí do play off dva celky a pak už tradiční pavouk od osmifinále až po finále. Tak, jak to fanoušci dosud znali z MS národních týmů.

Nový formát mistrovství světa klubů však přichází rok po mistrovství Evropy a rok před reprezentačním světovým šampionátem. Navíc v době, kdy se stále více diskutuje o přetěžování fotbalistů.

"Už toho fotbalu začíná být opravdu moc," shrnul Karel Poborský, když pro Českou televizi v neděli spolukomentoval finále Ligy národů. To je mimochodem také relativně nová soutěž, která se hraje od roku 2018.

"Můžeme si stěžovat, mluvit o tom, že taky někdy potřebujeme dovolenou, ale je mi jasné, že je to zbytečná snaha. Nic se nezmění," komentovala enormně nabitý kalendář už před třemi lety belgická opora Manchesteru City Kevin de Bruyne.

Už několik let bije na poplach i Hráčská asociace FIFPro a pár dní před startem MS klubů přišla se studií, která tvrdí, že by měl mít každý hráč v létě nárok na čtyřtýdenní volno. Jinak je to hazard se zdravím fotbalistů.

Zvyšuje se intenzita tréninků, zápasy jsou podle odborných studií stále rychlejší. A prokazatelně přibývá zranění hráčů na špičkové úrovni.

De Bruyne měl ovšem v roce 2022 pravdu - nic se v tomto ohledu nemění. Naopak zápasů přibývá a klubové i národní soutěže se dál rozšiřují.

Jak vypadá třeba program hráče zmíněného Manchesteru City? V srpnu mu začíná Premier League, v Anglii hraje v sezoně i dvě pohárové soutěže - FA Cup a Ligový pohár.

S reprezentací hraje kvalifikační duely, každé druhé léto potom případně finálový turnaj mistrovství světa nebo Evropy. K tomu přibyla zmiňovaná Liga národů, aby nahradila nemastné neslané přátelské zápasy.

A teď se o slovo hlásí FIFA s další letní výplní…

"Megalomanství FIFA je dle mého názoru už za hranou soudnosti. Pro některé hráče sezona pořád nekončí, je to pro ně příšerná zpráva," přizvukoval Poborskému v České televizi komentátor Jaromír Bosák.

Narážel na to, že FIFA se rozšiřováním soutěží a zvyšováním počtu zápasů žene v prvé řadě za vyššími zisky.

"Fotbal se nachází na křižovatce cest s vlastním nekontrolovaným kapitalismem. Je slepice, která snáší zlatá vejce, opravdu nezničitelná? Bez ohledu na to, kolik toho z ní vymlátíte?" zamýšlel se ve svém textu Leander Schaerlaeckens z amerického webu The Ringer.

Peníze, respektive prize money, jsou zároveň prostředkem, jakým se FIFA snažila umlčet některé protestující kluby, přesvědčit je k účasti na turnaji a k tomu, aby přivezly své nejlepší hráče. Vítěz MS klubů si totiž přijde na 125 milionů dolarů (přes 2,5 miliardy korun).

"Vzletný pohled FIFA mluví o odklonění klubového fotbalu od eurocentrismu. Turnaj dá šanci klubům z celého světa, aby se ukázaly na globální scéně a užily si to, co zažívají giganti v evropských metropolích," napsal Schaerlaeckens a tato slova porovnal s cyničtějším pohledem.

"Ten mluví o tom, že MS klubů není žádným novým a svěžím způsobem, jak určit nejlepší klub světa. Taková událost už existuje, je to Liga mistrů a při určování nejlepšího týmu je velmi přísná," poznamenal.

Pokud v USA dojde některý z dvaceti klubů mimo Evropu alespoň do semifinále, půjde podle něj o velké překvapení.

Poněkud zvláštně pak vypadá, když jedním z evropských účastníků MS klubů je i rakouský Salcburk, který aktuálně rozhodně nepatří mezi špičku starého kontinentu.

A kontroverze vzbudila také kvalifikace Interu Miami coby vítěze základní části americké Major League Soccer. O jejím šampionovi se přitom tradičně rozhoduje v play off, kde Miami s Lionelem Messim rychle vypadlo.

Přesto se MS zúčastní, na rozdíl od vítěze play off MLS, kterým se stal klub Los Angeles Galaxy. Jako by se FIFA na svůj turnaj snažila za každou cenu dostat mužstvo Miami s populárním Argentincem…

Zato jeho věčný souputník Cristiano Ronaldo v Americe hrát nebude. Jeho saúdskoarabský an-Nasr se nekvalifikoval, nicméně FIFA otevřela pro turnaj speciální přestupové okno, takže (nejen) po Ronaldovi mohly sáhnout i jiné kluby. Jenže on odmítl.

"Pár klubů se ozvalo a některé nabídky dávaly smysl, některé ne, ale člověk nemůže mít všechno," řekla portugalská hvězda. Dala přednost Lize národů a po triumfu s národním týmem sezonu uzavřela.

Také mezi fanoušky je zájem o MS klubů a vstupenky na zápasy spíše vlažný. Za rok se v USA (spolu s Kanadou a Mexikem) navíc bude hrát tradiční MS národních týmů a pokud si fotbaloví příznivci mají vybrat, není divu, že volí druhou možnost.

"Fanoušci nejsou hloupí, ten rozdíl poznají," napsal Schaerlaeckens.

Problémem je i cena vstupenek, kterou FIFA nastřelila pořádně vysoko.

Po losu skupin v prosinci 2024 stál nejlevnější lístek na úvodní utkání Miami proti egyptskému Al Ahly 349 dolarů (přibližně 7 300 korun). Kvůli malému zájmu fanoušků klesla tato cena postupně až na 55,75 dolaru, tedy o neuvěřitelných 84 procent.

"FIFA se snaží nás Američany jen oškubat o peníze. Vždycky o tom snila," prohlásil Stefan Szymanski, expert na téma ekonomiky ve sportu a profesor na univerzitě v Michiganu.

A skalní fanoušci evropských účastníků turnaje? Někteří mají jasno - na MS klubů půjde jen o naleštěné přátelské zápasy.

"Absurdní a zbytečný turnaj. Možná se na některý zápas podívám, možná ani ne," nechal se slyšet Dan Silver, šéf fanouškovské skupiny Chelsea Supporters Trust, která má desítky tisíc členů.

Londýnská Chelsea znamená pro lidi jako on celoživotní vášeň. Ale jak jeho tým dopadne na mistrovství světa klubů, je mu skoro ukradené.

Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v New Jersey v polovině července. To už se v Evropě rozběhnou předkola pohárů, zakrátko pak odstartují ligové soutěže.

Fotbalový kolotoč se roztočí nanovo. Aniž by se vůbec zastavil.