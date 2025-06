Seš blbec, říkal si Rosický na JIP. O Spartu nemá strach, Slavia předvedla absurditu

Zkraje minulé sezony se fotbalová Sparta po 19 letech dostala do Ligy mistrů. Zato konec ročníku byl pro ni jako z hororu. V české lize skončila až čtvrtá a na konci května, uprostřed turbulentního období a procesu hledání nového trenéra, navíc postihly jejího sportovního ředitele Tomáše Rosického náhlé zdravotní potíže.

Nejen o tom hovořil někdejší vynikající záložník v rozhovoru pro pořad Liga naruby od deníku Sport.

Rosický musel před několika týdny do nemocnice kvůli problémům se srdcem. Pár dní mu nebylo dobře a když se stav postupně zhoršoval, sám se odvezl do nemocnice.

"Řekli mi, že jsem měl přijet dříve, už si mě tam nechali. Když ležíš na té JIPce, říkáš si, že seš blbec. Můžu si za to trochu sám svým životním stylem. Všechno jsem dělal naplno a zapomínal jsem sám na sebe," líčil.

"Je to krásné upozornění, že už nejsem nejmladší. Probudí mě to, abych si našel čas na sebe, zacvičil si, proběhl se," pokračoval Rosický.

Uvedl, že jeho zdravotní stav se od té doby o mnoho zlepšil. Zvládá práci doma na telefonu a počítači, ale osobní kontakt ho vyčerpává. Podstoupí ještě několik testů a pak se rozhodne, co bude dál.

"Spartu miluju, ale rodinu a sebe mám radši. Výhled není jasný. Možná se vrátím naplno jako dříve, možná v omezeném módu, možná budu muset odstoupit," nastínil ke své pozici sportovního ředitele.

Legenda Dortmundu a Arsenalu svou hráčskou kariéru v pražské Spartě začínala a také uzavřela. Od prosince 2018 působí dnes 44letý Rosický ve vedení letenského klubu.

V uplynulé sezoně zažil po vytouženém postupu do Ligy mistrů propad na domácí scéně.

Sparťané skončili v Chance Lize o propastných 27 bodů za úhlavním rivalem Slavií. Až v posledním kole nadstavby zachránili čtvrté místo, které znamená pouze účast v předkole Konferenční ligy. Navrch prohráli ve finále českého poháru MOL Cupu.

Mizerné vyústění ročníku odnesl dánský trenér Lars Friis a před týdnem se na jeho místo vrátil krajan Brian Priske. Ten získal se Spartou mistrovské tituly v letech 2023 a 2024, jenže pak mu nevyšlo angažmá v nizozemském Feyenoordu.

"Situace je pro něj skoro stejná, jako když před třemi lety přicházel po neúspěšném angažmá v Antverpách. Má za sebou neúspěšnou anabázi ve Feyenoordu, která byla rychlá. Ví, že nemůže jít do žádného komfortu. Hraje o svou reputaci, aby mohl jít zase do většího klubu," řekl k Priskemu Rosický v Lize naruby.

Strůjce předešlých úspěchů dodá podle Rosického sparťanům novou energii a naději. Zároveň sportovní ředitel Pražanů poznamenal, že ač se určité změny chystají i v hráčském kádru, nehodlá nijak panikařit.

"Spoustu věcí jsme měli udělat jinak. Poučíme se a Sparta bude zase v dobré kondici, to nemám strach," podotkl Rosický.

Vyzdvihl práci klubu s mládeží a ocenil, že do českých reprezentací v kategoriích do 19 i do 21 let proudí velké množství sparťanů. To skýtá zajímavý potenciál pro A-mužstvo Sparty.

"Další věc je naše béčko, s jakým věkovým průměrem hrálo druhou ligu, to je skvělý počin. Nikdy jsme nepřistoupili k tomu, že tam najednou začneme posílat hráče z áčka, abychom to zachránili, což ostatní béčka udělala," vypíchl Rosický.

"Pak máte absurdity typu, že tam jde hrát (Christos) Zafeiris," zmínil řeckého záložníka Slavie, který pomáhal rezervě sešívaných v boji o záchranu druhé ligy v zápase proti Brnu.

Sparta pod Priskem rozjela letní přípravu na novou sezonu kondičními testy. Měla by sehrát celkem tři přípravné zápasy. Nejprve 27. června na Strahově přivítá Mladou Boleslav a na červencovém soustředění v Rakousku se utká s FC Kodaň a Young Boys Bern.