Video: Brankář se rozmáchl a zapsal se do historie NHL

Brankář Minnesoty Filip Gustavsson se stal čtrnáctým brankářem v historii, který dal gól.

Gustavsson se zapsal do historie v nočním zápase proti St. Louis, když vstřelil nečekaný gól. Stalo se to ve třetí třetině, kdy gólman Minnesoty využil soupeřovy chyby a přesnou střelou poslal puk přes celé kluziště do prázdné branky, čímž zpečetil vítězství hostujícího týmu 4:1.

Pro švédského brankáře to byl jeden z vrcholů jeho kariéry, protože gólmanům se jen zřídka podaří skórovat. "Teď bych měl být součástí schůzek pro přesilovky," prohlásil s úsměvem 26letý brankář.

Gustavsson navíc podal vynikající výkon i v brankovišti, když zlikvidoval několik nebezpečných pokusů hráčů St. Louis, a přispěl tak k jasnému vítězství Minnesoty.