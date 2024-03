Faksa vstřelil vítězný gól, MacKinnon natáhl famózní bodovou sérii

Český útočník Radek Faksa vstřelil v NHL vítěznou branku hokejistů Dallasu při výhře 6:2 na ledě Anaheimu a vylepšil si sezonní bilanci na pět gólů. Nathan MacKinnon dvěma nahrávkami pomohl Coloradu k výhře nad Minnesotou 2:1 v prodloužení a bodoval i v 32. domácím utkání v ročníku.

John Gibosn po třech zápasech dostal přednost v brance Anaheimu před českým gólmanem Lukášem Dostálem a Dallas mu připravil perný návrat na led.

Jen v prvních dvaceti minutách na něj Stars vyslali 20 střel, z nichž se tři ujaly. Po 79 sekundách hry otevřel skóre Christopher Tanev a další dvě branky Dallas přidal v závěrečných minutách prvního dějství.

Tanev v dresu Stars naskočil do druhého zápasu po přesunu z Calgary a v novém angažmá vstřelil první gól.

"Jeho výkon se mi moc líbil. Několikrát vyvezl puk z nepřehledných pozic a výborně ho posouval. Hrát proti němu je pro každého velmi těžké. Je to pro nás skvělá posila," pochválil kanadského útočníka trenér Peter DeBoer.

Faksa se prosadil v čase 18:56, kdy za Gibsona nasměroval střílenou nahrávku od Sama Steela. Český centr dal druhý gól za poslední tři zápasy a celkově nasbíral 13 bodů. Dallas i díky jeho příspěvku vyhrál počtvrté za sebou a udržel druhé místo v tabulce Západní konference.

"Bojujeme o pozici před play off. Naším aktuálním cílem je vyhrát Centrální divizi, v níž zatím držíme první místo o dva body před Coloradem a Winnipegem. Oba týmy v pátek vyhrály a udržely nás pod tlakem. Bude to ještě velmi zajímavý souboj," řekl De Boer.

Winnipeg se v kontaktu s Dallasem udržel díky výhře 3:0 nad Seattlem. Sedmnácti zákroky a první nulou v ročníku se na sedmé výhře Jets z posledních devíti zápasů podílel gólman Laurent Brossoit.

"LB (Brossoit) je pro nás v aktuální sezoně velmi důležitým hráčem. Je skvělé, že v něm máme stejnou oporu jako v Connoru Hellebuyckovi. Jsem rád, že máme dva skvělé gólmany, na které se můžeme kdykoliv spolehnout," liboval si trenér Jets Rick Bowness.

Colorado uspělo hlavně díky MacKinnonovi. Elitní centr Avalanche jako třetí hráč v historii NHL bodoval ve 32 po sobě jdoucích domácích zápasech. Navázal na Guye Lafleura, jemuž se to před vlastními fanoušky povedlo ve 33 utkáních v řadě, a Waynea Gretzkého, který drží rekord se 40 domácími zápasy za sebou se ziskem alespoň jednoho bodu.

Vítěznou branku Avalanche dal Valerij Ničuškin, jenž se v sestavě objevil poprvé od 10. ledna. Ruský útočník vynechal 22 zápasů kvůli nástupu do hráčského asistenčního programu NHL.

"Byl to těžký zápas. V sestavě se objevili čtyři noví kluci a vrátil se Val (Ničuškin), takže si to trochu muselo sednout. První dvě třetiny to nebylo ono, ve třetí části jsme ale začali dobře forčekovat a dostali jsme se do spousty šancí. V prodloužení jsme nakonec zápas zlomili na naši stranu," řekl MacKinnon.

V boji o místa zaručující play off opět zaváhal Detroit. Red Wings podlehli domácí Arizoně 0:4 a prohráli počtvrté v řadě. V tabulce Východní konference svěřenci Dereka Lalonda nadále drží sedmou příčku, ale na deváté New York Islanders už mají pouze dvoubodový náskok.

NHL:

Colorado - Minnesota 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 1. Lehkonen, 63. Ničuškin - 31. Faber. Střely na branku: 41:30. Diváci: 18.134. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin, 2. Georgijev, 3. Lehkonen (všichni Colorado).

Seattle - Winnipeg 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky: 48. Scheifele, 52. Lowry, 60. Ehlers. Střely na branku: 17:33. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Lowry, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).

Anaheim - Dallas 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Branky: 27. R. Strome, 45. Killorn - 2. C. Tanev, 18. Hintz, 19. Faksa, 26. Benn, 35. Marchment, 48. Pavelski. Střely na branku: 27:36. Diváci: 14.716. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanan, 2. Strome, 3. Hintz (všichni Dallas).

Arizona - Detroit 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Branky: 3. McBain, 9. Kerfoot, 18. L. Cooley, 29. Bjugstad. Střely na branku: 24:28. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Ingram, 2. Cooley, 3. Kerfoot (všichni Arizona).