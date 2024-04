Dvě česká razítka. Zacha a Pastrňák korunovali v NHL vítězství Bostonu

Čeští hokejisté Pavel Zacha a David Pastrňák pomohli každý gólem a asistencí v NHL Bostonu k výhře 3:0 nad Nashvillem.

Boston rozhodl utkání v Nashvillu v posledních sedmi minutách. První branku zápasu vstřelil v 54. minutě v oslabení Charlie Coyle.

Čeští útočníci pak výhru orazítkovali. Nejprve se po spolupráci s Pastrňákem prosadil Zacha a v čase 58:39 při soupeřově risku bez brankáře si role vyměnili.

Zacha v závěru základní části nabral skvělou formu. V posledních čtrnácti zápasech zaznamenal 17 bodů a atakuje své kariérní maximum z minulé sezony.

K jeho vyrovnání potřebuje v následujících šesti duelech nasbírat čtyři body.

Také Pastrňák má na dohled svůj loňský rekord. V dosavadním průběhu sezony je s bilancí 46+58 pátým nejproduktivnějším hráčem ligy a k loňskému zápisu mu schází devět bodů.

V čele týmové produktivity má český forvard čtyřicetibodový náskok na druhého Brada Marchanda, a Boston tak jeho velkou zásluhou stíhá čelo NHL. Na vedoucí NY Rangers ztrácí jediný bod.

Důležitý zápas v boji o postup do play off prohráli hokejisté New Jersey. V souboji s Pittsburghem Devils absolutně nezvládli třetí třetinu. Inkasovali v ní pět branek a ztratili nadějný náskok 3:1, na kterém se asistencí podílel také Tomáš Nosek.

Penguins i díky dvěma gólům Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina vyhráli 6:3 a na osmý Washington ztrácí z jedenáctého místa tři body. New Jersey je další tři body zpět.

Deváté místo drží po obratu duelu s Chicagem NY Islanders. Newyorčané na domácím ledě dlouho nemohli najít recept na výborně chytajícího Petra Mrázka. Poprvé uspěli až ve 42. minutě, kdy Bo Horvat využil přesilovou hru.

Obrat na konečných 2:1 dokonal deset minut před třetí sirénou Simon Holmström. Švédský útočník tak ukončil patnáctizápasové čekání na gól.

Po pěti utkáních se z výhry radovali hokejisté Anaheimu. Ducks s Lukášem Dostálem v brance vyhráli na ledě Calgary 5:3 a dva body získali teprve podruhé z posledních 14 duelů.

Výsledky NHL:

Nashville - Boston 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky: 54. Coyle, 58. Zacha (Pastrňák), 59. Pastrňák (Zacha). Střely na branku: 32:33. Diváci: 17.476. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Saros (Nashville).

Buffalo - Washington 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Branky: 17. a 31. Peterka, 16. Girgensons, 44. Dahlin, 45. T. Thompson, 46. Tuch - 3. Fehérváry, 40. D. Strome. Střely na branku: 35:24. Diváci: 14.390. Hvězdy zápasu: 1. Peterka, 2. Tuch, 3. Dahlin (všichni Buffalo).

Montreal - Florida 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Branky: 26. a 33. Suzuki, 11. Armia, 41. Caufield, 45. J. Evans - 10. Lundell, 14. Barkov, 59. Bennett. Střely na branku: 39:40. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Evans, 3. Slafkovský (všichni Montreal).

New Jersey - Pittsburgh 3:6 (1:1, 2:0, 0:5)

Branky: 20. Meier, 30. Lazar (Nosek), 38. Bratt - 47. a 58. Crosby, 48. a 57. Malkin, 8. E. Karlsson, 57. Rakell. Střely na branku: 26:21. Diváci 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Rakell (oba Pittsburgh), 3. Hischier (New Jersey).

Minnesota - Ottawa 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 13. M. Shaw, 21. Boldy, 54. Lettieri - 28. Batherson, 43. Chychrun. Střely na branku: 20:32. Diváci: 18.056. Hvězdy zápasu: 1. Bogosian, 2. M.-A. Fleury (oba Minnesotta), 3. Chychrun (Ottawa).

Calgary - Anaheim 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Branky: 31. a 50. Kuzmenko, 23. Šarangovič - 46. a 54. Killorn, 15. McTavish, 34. Terry, 42. Fowler. Střely na branku: 24:29. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta. Diváci: 16.698. Hvězdy zápasu: 1. Zellweger, 2. Killorn (oba Anaheim), 3. Kuzmenko (Calgary).

NY Islanders - Chicago 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky: 42. Horvat, 50. Holmström - 8. Dickinson. Střely na branku: 29:19. Mrázek odchytal za Chicago 57 minut a 56 sekund, inkasoval dva góly z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Horvar, 2. Sorokin, 3. Holmström (všichni NY Islanders).

Vegas - Vancouver 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Branky: 2. Mantha, 7. Marchessault, 10. Eichel, 15. Hanifin, 22. W. Karlsson, 43. Howden - 27. a 42. Q. Hughes, 10. Höglander. Střely na branku: 30:30. Diváci: 18.366. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Hanifin, 3. Eichel (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 76 44 15 17 252:208 103 2. x-Florida 76 47 5 24 246:193 99 3. Toronto 74 43 9 22 275:231 95 4. Tampa Bay 74 41 7 26 259:241 89 5. Detroit 75 37 8 30 251:249 82 6. Buffalo 76 36 5 35 229:229 77 7. Ottawa 74 33 4 37 238:256 70 8. Montreal 74 29 12 33 205:252 70

Metropolitní divize:

1. x-NY Rangers 75 50 4 21 259:211 104 2. x-Carolina 75 47 7 21 255:199 101 3. Philadelphia 76 36 11 29 222:239 83 4. Washington 74 36 10 28 203:238 82 5. NY Islanders 75 33 15 27 222:249 81 6. Pittsburgh 75 34 11 30 226:225 79 7. New Jersey 75 36 4 35 246:258 76 8. Columbus 75 25 12 38 217:273 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Dallas 75 47 9 19 276:220 103 2. x-Colorado 75 47 6 22 280:225 100 3. Winnipeg 75 45 6 24 228:187 96 4. Nashville 75 43 4 28 244:228 90 5. St. Louis 75 40 4 31 216:226 84 6. Minnesota 74 36 10 28 227:235 81 7. Arizona 74 31 5 38 226:248 67 8. Chicago 75 22 5 48 166:262 49

Pacifická divize:

1. x-Vancouver 75 46 8 21 258:203 100 2. Edmonton 73 45 5 23 264:209 95 3. Vegas 75 42 8 25 244:219 92 4. Los Angeles 74 38 11 25 229:197 87 5. Seattle 74 31 13 30 197:213 75 6. Calgary 74 34 5 35 227:243 73 7. Anaheim 76 25 4 47 187:275 54 8. San Jose 74 17 8 49 165:298 42

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.