Dostál druhou nulou v NHL dovedl Anaheim k výhře. Ivan má první bod v NHL

Lukáš Dostál předčil v sobotním souboji českých brankářů v NHL Vítka Vaněčka a dovedl hokejisty Anaheimu k výhře 2:0 nad San Jose.

Na druhou nulu v kariéře brněnský rodák potřeboval 30 zákroků. Útočník Colorada Ivan Ivan zaznamenal díky asistenci první bod v zámořské lize, ale z výhry 6:4 se radovali hosté z Columbusu. David Pastrňák rozhodl v prodloužení o výhře Bostonu 2:1 nad Los Angeles a gól si připsal i ve třetím utkání sezony.

Čtyřiadvacetiletý Dostál odchytal poslední dva zápasy v přípravě a jako brankář číslo jedna vstoupil i do nového ročníku NHL. Na ledě San Jose zlikvidoval všechny pokusy domácích a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Gólman letošních mistrů světa navíc jako první v klubové historii vychytal nulu hned v úvodním zápase sezony. "Kdyby nebyl v brance, zápas by se dost možná vyvíjel úplně jiným směrem. Byl rozdílovým hráčem, podržel nás," pochválil Dostála trenér Ducks Greg Cronin.

Dostál udržel čisté konto i přes několik ošidných závarů. Pomohl mu k němu i videorozhodčí, který hned ve třetí minutě zápasu odvolal trefu Fabiana Zetterlunda. "Nebylo to jen o mně. Kluci odehráli skvělý zápas, zblokovali spoustu střel a dost výrazně mi pomohli. Když přes ně něco prošlo, tak mě to trefilo," řekl Dostál.

Vaněček si v dresu Sharks odbyl soutěžní premiéru a nerozhodný stav držel až do 52. minuty, kdy ho překonal Isac Lundeström. Pojistku v závěru přidal Trevor Zegras, který se prosadil hře domácích bez brankáře.

"Tým hrál velmi dobře dopředu i dozadu a hodně mi na ledě pomáhal. Musím říct, že jsem se cítil dobře," řekl Vaněček, který do San Jose zamířil z New Jersey už v březnu. V závěru minulé sezony ho ale do zápasu nepustilo zranění v dolní části těla.

Výborný zápas odchytal také Petr Mrázek, jenž 35 zákroky vychytal výhru Chicaga na ledě Edmontonu 5:2. Zkušený gólman atakoval s úspěšností zákroků hranici 95 procent a v Albertě byl jednou z hlavních tváří Blackhawks. Jednoznačnou výhru řídili autor dvou gólů i asistencí Teuvo Teräväinen, Connor Bedard (1+2) a Seth Jones (1+2).

Zámořská liga viděla teprve druhé vzájemné střetnutí mezi Bedardem a Connorem McDavidem. Mladší z dvojice kanadských hvězd vyrovnal bilanci v těchto soubojích na 1:1. "Je skvělé, že jsme to dneska zvládli. Musím pochválit Petra (Mrázka), který byl neuvěřitelný. Myslím si, že dnešní výhra jde z velké části za ním," vyzdvihl Bedard českého brankáře.

Ivan si premiérový bod v kariéře připsal u prvního gólu Colorada, kterým domácí osm sekund před koncem první třetiny snížili na 1:2. Dvaadvacetiletý útočník, jenž se před zápasem stejně jako při středečním debutu přesunul k prvnímu týmu z farmy v AHL, s vlastní střelou ještě neuspěl, ale vyražený puk poslal do sítě Nathan MacKinnon. Domácím se ve druhé třetině podařilo i vyrovnat na 3:3, ale body z toho nakonec nebyly.

Pastrňák dokonal proti Kings obrat. Po bezbrankové první třetině poslal hosty do vedení Trevor Moore, ale ještě před druhou přestávkou vyrovnal Elias Lindholm. Poslední změna skóre nastala až ve čtvrté minutě prodloužení, poté co si Pastrňák vyměnil kotouč s Masonem Lohreiem a po jeho nezištné přihrávce prostřelil z bezprostřední blízkosti betony brankáře Darcyho Kuempera.

"Byla to pěkná akce. Viděl jsem jak Masson míří v rychlosti do útočného pásma, tak jsem ho překřížil, nechal jsem mu puk a on mi ho vrátil do výborné pozice," řekl český kanonýr. Za výkon byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu po brankáři Jeremym Swaymanovi, který k druhému vítězství Bruins za sebou přispěl 33 zákroky.

Pastrňák skóroval i při úvodní porážce na ledě Floridy a minule při domácí výhře nad Montrealem, kdy se jako čtvrtý Čech dostal v NHL na hranici 350 gólů. Nyní úřadující mistr světa načal další padesátku a pokračuje v dotahování Milana Hejduka, který na třetím místě mezi českými hráči nastřílel v NHL 375 branek.

"Pastrňák je v posledních sezonách pravidelně jedním z nejlepších střelců ligy, je proto potřeba mu věnovat zvýšenou pozornost," řekl trenér Kings Jim Hiller. V prodloužení jeho svěřencům ani zvýšená opatrnost nepomohla a prohráli poprvé v sezoně.

NHL:

Boston - Los Angeles 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 37. Lindholm, 64. Pastrňák - 26. Moore. Střely na branku: 26:33. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Kuemper (Los Angeles).

Buffalo - Florida 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 17. Greenway, 18. T. Thompson, 22. Jokiharju, 37. Samuelsson, 59. Tuch - 10. Schmidt, 39. Bennett. Střely na branku: 27:25. Diváci: 16:644. Hvězdy zápasu: 1: Greenway, 2. Jokiharju, 3. Samuelsson (všichni Buffalo).

Toronto - Pittsburgh 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 21. a 60. Nylander, 23. Knies, 43. Marner - 11. Letang, 53. Rakell. Střely na branku: 33:23. Diváci: 18:934. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Knies, 3. Nylander (všichni Toronto).

Montreal - Ottawa 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Branky: 16. a 48. Caufield, 1. Heineman, 44. Newhook - 46. Stützle. Střely na branku: 25:25. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Hutson, 3. Guhle (všichni Montreal).

Detroit - Nashville 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 2. Compher, 47. Copp, 60. Larkin. Střely na branku: 22:41. Diváci: 16.844. Hvězdy zápasu: 1: Talbot, 2. Compher, 3. Copp (všichni Detroit).

New York Rangers - Utah 5:6 v prodl. (1:1, 3:4, 1:0 - 0:1)

Branky: 9. a 24. Panarin, 30. K. Miller, 38. Schneider, 53. Cuylle - 27. a 65. Keller, 4. Hayton, 22. McBain, 29. Stenlund, 34. Guenther. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Hayton (oba Utah), 3. Panarin (NY Rangers).

Washington - New Jersey 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Branky: 1. Carlson, 21. D. Strome, 42. Wilson - 17. a 34. Cotter,14. Casey, 24. Tatar, 60. Mercer. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Cotter, 2. Haula (oba New Jersey), 3. Carlson (Washington).

Dallas - New York Islanders 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 8. a 59. Seguin, 31. Benn. Střely na branku: 27:33: Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Benn, 3. Seguin (všichni Dallas).

Minnesota - Seattle 4:5 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0)

Branky: 10. Zuccarello, 22. Boldy, 42. Kaprizov, 53. Hartman - 22., 29. a rozhodující sam. nájezd Eberle, 43. Kartye, 57. McCann. Střely na branku: 38:34. Diváci: 18.421. Hvězdy zápasu: 1. Eberle (Seattle), 2. Boldy (Minnesota), 3. McCann (Seattle).

Colorado - Columbus 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Branky: 20. MacKinnon (Ivan), 23. Wood, 24. Mittelstadt, 59. Colton - 7. Werenski, 8. K. Johnson, 22. Fantilli, 25. Marčenko, 30. Činachov, 60. Monahan. Střely na branku: 30:23. Diváci: 18.080. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Činachov (oba Columbus), 3. MacKinnon (Colorado).

Calgary - Philadelphia 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Branky: 6. a 56. Huberdeau, 35. a 59. Kadri, 8. Weegar, 55. Backlund - 28. a 58. Konecny, 39. Farabee. Střely na branku: 32:40. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Wolf, 3. Kadri (všichni Calgary).

Edmonton - Chicago 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky: 25. Perry, 51. Draisaitl - 46. a 60. Teräväinen, 16. Kurashev, 31. S. Jones, 34. Bedard. Střely na branku: 37:20. Petr Mrázek za Chicago odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 37 střel a úspěšnost zákroků měl 94,6 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. Teräväinen (oba Chicago), 3. Perry (Edmonton).

San Jose - Anaheim 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 51. Lundeström, 59. Zegras. Střely na branku: 30:30. Vítek Vaněček odchytal za San Jose 57 minut a 59 vteřin, inkasoval jeden gól z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 96,9 procenta. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas a z 30 střel neinkasoval. Diváci: 17.016. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Lundeström (oba Anaheim), 3. Vaněček (San Jose).

Zápas Tampa Bay - Carolina byl odložen.