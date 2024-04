"Děsivý okamžik." Rozhodčího v NHL odvezli z ledu na nosítkách

Nepříjemný moment přinesl zápas hokejové NHL mezi Pittsburghem a Tampou Bay. V 7. minutě třetí třetiny se rozhodčí Steve Kozari srazil s obráncem hostů Haydnem Fleurym a bezvládně spadl na led.

"Viděl jsem to koutkem oka. Srazili se, myslím, že to šlo helma na helmu. Fakt ošklivá kolize, Steve navíc nebyl schopný zbrzdit pád. Děsivý okamžik," vylíčil kouč Pittsburghu Mike Sullivan webu The Athletic.

K bezvládnému sudímu okamžitě přispěchali lékaři a všichni na stadionu si oddechli, když dal Kozari po chvíli najevo, že může hýbat prsty.

Hrací plochu přesto opustil na nosítkách a zamířil do nemocnice UPMC Mercy Hospital. Podle oficiálního prohlášení NHL především "z preventivních důvodů".

Arbitr byl podle prohlášení při vědomí, mohl hýbat všemi končetinami a dá se očekávat jeho úplné uzdravení.

V pořádku bude i druhý účastník incidentu Fleury. "Během té pauzy jsem zašel do kabiny, samozřejmě byl trochu otřesený," citovala kouče Tampy Jona Coopera agentura AP.

"Vypadalo to hrozně, ale snad budou oba chlapi OK," doplnil Cooper.

Už jedenapadesátiletý Kozari odřídil v NHL 1151 zápasů v základní části, v play off přidal dalších 136 duelů. V letech 2014 a 2019 rozhodoval i finálová utkání Stanley Cupu.

V době srážky vedl Pittsburgh nad soupeřem 4:2, a přestože Tampa vyrovnala, stihli Penguins ještě vstřelit vítězný gól na 5:4.