Dakar už dávno není dobrodružství, uvědomuje si matador slavné rallye Pabiška

Nejdelší přípravu na Rallye Dakar má za sebou motocyklista David Pabiška. V lednu se v Saúdské Arábii představí ve slavné soutěži již pošestnácté, popáté bude bojovat v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence.

Zkušený jezdec ale přiznal, že se naučil nemyslet moc dopředu na to, co jej na Dakaru čeká.

"Za ty roky už vím, že spousta věcí se nesmí řešit teď. Dakarský chleba se musí kousat po kouskách a nepřemýšlet moc dopředu. Už jsem se setkal se spoustou kluků, kteří to nedali psychicky. Prostě se jim to zavřelo v hlavě," řekl devětačtyřicetiletý Pabiška, který se na Dakaru objevil poprvé v roce 2007.

Startoval tak v Africe, v Jižní Americe a teď i v Arábii, kde se legendární soutěž pojede pošesté.

Nejzkušenější český motocyklista na startu Dakaru tradičně z pověrčivosti neoznamuje své cíle dopředu.

"Stále k tomu ale přistupuji s velkým respektem a jako ke sportu. Už to není dobrodružství, jako se říkalo, když jsem začínal," pousmál se Pabiška, jehož maximem je 18. místo z roku 2014.

Letos skončil 42., čtvrtý mezi jezdci bez asistence. "Páté místo (v kategorii) beru hned. Ale je tam tolik nepředvídatelných věcí s technikou, tratí…" podotkl.

Přestože se Pabiška naučil příliš nestudovat, co jej v dalším ročníku rallye čeká, menší obavy má z toho, že pořadatelé hned na začátek zařadili dvoudenní etapu Chrono48.

"Čeká nás 950 kilometrů, a když řekli, že lehce prodloužili čas na dojetí do bivaku ze čtyř na pět hodin, tak je mi jasné, že půlka startovního pole pojede potmě a bude to nebezpečné," řekl. Pomoct by mu měla speciálně upravená helma, na kterou si chce nechat přidělat LED světlo.

Člen týmu SP Moto Bohemia pojede na novém modelu KTM, s nímž má řada závodníků technické problémy. Pabišku to ale nevyvedlo z míry.

"Nemůžu si dovolit, abych jel na něčem, čemu nevěřím. Jsem z Liberce, což je hnízdo motorsportu a je tam spousta špičkových odborníků. Na novém modelu jsou vždy nějaké mušky, ale žádná panika. Nevypadá to tak špatně," pousmál se Pabiška.

Dobrý pocit má i z toho, že přípravě dal maximum. I když je to náročné. "Jedu už pátý měsíc v kuse a už jsem zničený. S takovým předstihem jsem nikdy nezačal. Od jara jsem seděl na motorce, která šla stranou až teď se zhoršujícím se počasím," řekl Pabiška, který letos opět startoval i v českém endurovém šampionátu.