Ogier v Chorvatsku využil zaváhání soupeřů a je blízko kulaté šedesátce

Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier ovládl dramatickou Chorvatskou rallye a jediná vyhraná soutěž ho dělí od hranice 60 triumfů v podnicích mistrovství světa.

Pilot Toyoty porazil o 9,7 sekundy týmového kolegu Elfyna Evansa, třetí byl Thierry Neuville. Belgičan v Hyundai zaostal o 45,8 sekundy.

Ještě po 17. rychlostní zkoušce z celkových 20 byl Ogier třetí se ztrátou 11,6 sekundy na lídra. Jenže v následujícím testu měli jeho rivalové velké problémy.

Jako první chyboval v té chvíli pátý Adrien Fourmaux, který narazil do zábrany před zkracováním tratě a poškodil si pravou přední část svého Fordu. Jezdec týmu M-Sport sjel ze silnice, aby vůz opravil, a nakonec dojel do cíle "erzety" se ztrátou více než 16 minut.

Evans narazil levou zadní částí Toyoty do náspu, což vůz roztočilo a než se Velšana vrátil do směru jízdy, stálo jej to 19,6 sekundy.

O několik minut později udělal podobnou chybu i vedoucí jezdec Neuville, který si poničil přední a zadní křídlo. Belgičan, který se rázem propadl na třetí místo, vinil z incidentu špatný rozpis.

Ogier se tak dostal do čela rallye a vedení si pojistil až do cíle. "Vyhrál jsem?" ptal se rozesmátý Francouz v cíli soutěže, v níž oslavil sté stupně vítězů v kariéře.

V celkovém pořadí světového šampionátu vede Neuviell s 86 body, druhý Evans má o šest méně. Třetí pozici si drží vítěz dnešní Power Stage Adrien Fourmaux za volantem Fordu.

Český jezdec Filip Kohn ve Fordu skončil třetí v hodnocení WRC3, celkově 21letému pilotovi patřila 22. příčka.

