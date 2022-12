Kam jít o svátcích bruslit a za kolik? Velký přehled pražských kluzišť

Na Františku

Adresa: Kozí 847, Staré Město, Praha 1

V provozu: do března 2023

Otevřeno: Po-Pá 15:30-17:30 (další časy se různí), So 11:30-18:00, Ne 10:00-17:00

Vstupné: 70 Kč, děti do 14 let 40 Kč (navrch sleva pro občany Prahy 1)

Půjčovné: brusle 50 Kč (záloha 500 Kč)

Další informace, otevírací doba o svátcích

Kluziště o rozměrech 40 x 20 metrů se nachází hned vedle Nemocnice Na Františku, v sobotu mezi 10:00 a 11:00 je zde možné hrát hokej za 70 korun za osobu.