Biatlonistka Davidová byla po dvou chybách devátá ve stíhačce v Soldier Hollow

Biatlonistka Markéta Davidová byla devátá ve stíhacím závodě na Světovém poháru v americkém Soldier Hollow a vyrovnala svůj nejlepší výsledek v sezoně.

Sedmadvacetiletá reprezentantka si oproti startu polepšila o dvě místa, o ještě lepší umístění ji připravily dvě chyby na střelnici. Po těsném finiši zvítězila Francouzka Lou Jeanmonnotová o 0,4 sekundy před Italkou Lisou Vittozziovou. Třetí skončila další Francouzka Julia Simonová.

Bezchybný střelecký výkon předvedla Tereza Voborníková, která se posunula o pět příček na 12. místo. Lucie Charvátová doběhla po čtyřech trestných kolech sedmadvacátá, Jessica Jislová obsadila 44. příčku.

Davidová zahájila závod z jedenáctého místa se ztrátou minuty a 24 sekund na vedoucí Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou. Díky bezchybným položkám vleže poskočila na šestou příčku. Na první "stojce" sice chybovala, po zaváhání soupeřek se ale mohla stále zapojit do boje o stupně vítězů. Jenže při závěrečné střelbě minula poslední terč a zopakovala výsledek z prosincové stíhačky v Lenzerheide.

"Ta poslední rána mě mrzí. Jely jsme tam o šesté místo. Škoda, že jsem z toho vyšla nejhůř. Snažila jsem se zabojovat do poslední chvíle, ale holky byly prostě lepší," řekla České televizi Davidová. "Teď bude důležité nabrat nějaké síly (do posledního podniku v Canmore). Řešíme časový posun, cestování a ještě nálož dalších závodů v krátkém čase. Uvidíme, jak to zvládneme," doplnila.

Česká biatlonistka pronikla na Světovém poháru do první desítky podruhé v sezoně. Pošesté si také ve stíhacím závodě vylepšila umístění oproti startu.

O čtyři roky mladší Voborníková vyjela ze 17. místa a navázala na sobotní střelecky bezchybnou štafetu. V Soldier Hollow, kde před dvěma lety získala dva tituly na juniorském mistrovství světa, minula jen jeden ze 40 terčů.

Jeanmonnotová vyhrála třetí individuální závod SP v sezoně a kariéře. Dosud uspěla jen v Östersundu, kde vedle stíhačky ovládla i sprint. Stejně jako druhá Vittozziová udělala na střelnici jednu chybu, finiš ale zvládla lépe. V čele průběžného pořadí zůstává její krajanka Simonová, která dojela po dvou trestných kolech třetí.

Světový pohár v Soldier Hollow zakončí stíhací závod mužů s Michalem Krčmářem, Jakubem Štvrteckým a Vítězslavem Hornigem. Start je naplánován na 18:50 SEČ.

SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 26:51,7 (1 tr. okruh), 2. Vittozziová (It.) -0,4 (1), 3. Simonová (Fr.) -1:01,0 (2), 4. Knottenová (Nor.) -1:09,1 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:14,9 (2), 6. Tomingasová (Est.) -1:24,7 (2), …9. Davidová -1:26,4 (2), 12. Voborníková -1:56,8 (0), 27. Charvátová -3:19,8 (4), 44. Jislová (všichni ČR) -4:41,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová (Nor.) 964, 2. Vittozziová 891, 3. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 881, 4. Simonová 858, 5. Jeanmonnotová 828, 6. E. Öbergová (Švéd.) 753, …16. Voborníková 334, 20. Davidová 301, 22. Jislová 246, 38. Charvátová 139.