Startovní listina ženského stíhacího závodu:

1. Tiril Eckhoffová (NOR) +0:00

2. Laura Dahlmeierová (GER) +0:18

3. Darja Domračevová (BLR) +0:20

4. Darja Virolajnenová (RUS) +0:35

5. Susan Dunkleeová (USA) +0:35

6. Lisa Vittozziová (ITA) +0:37

7. Célia Aymonierová (FRA) +0:40

8. Anaïs Chevalierová (FRA) +0:43

9. Marie Dorinová Habertová (FRA) +0:45

10. Anna Magnussonová (SWE) +0:46

11. Selina Gasparinová (SUI) +0:50

12. Justine Braisazová (FRA) +0:52

13. Gabriela Koukalová (CZE) +0:53

14. Darja Usanovová (KAZ) +0:53

15. Anastasia Kuzminová (SVK) +0:56

16. Maren Hammerschmidtová (GER) +0:57

17. Franziska Hildebrandová (GER) +1:00

18. Denise Herrmannová (GER) +1:01

19. Mari Laukkanenová (FIN) +1:02

20. Nadine Horchlerová (GER) +1:02

21. Dorothea Wiererová (ITA) +1:02

22. Galina Višněvská (KAZ) +1:06

23. Jekatěrina Šumilovová (RUS) +1:08

24. Irina Starychová (RUS) +1:10

25. Mona Brorssonová (SWE) +1:10

26. Naděžda Skardinová (BLR) +1:10

27. Magdalena Gwizdoňová (POL) +1:14

28. Anais Bescondová (FRA) +1:14

29. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:15

30. Anastasija Merkušinová (UKR) +1:16

31. Marte Olsbuová (NOR) +1:16

32. Veronika Vítková (CZE) +1:17

33. Irina Varvyněcová (UKR) +1:21

34. Julija Džymová (UKR) +1:23

35. Federica Sanfilippová (ITA) +1:28

36. Hilde Fenneová (NOR) +1:29

37. Paulina Fialková (SVK) +1:31

38. Lena Häckiová (SUI) +1:33

39. Monika Hojniszová (POL) +1:33

40. Irina Usluginová (RUS) +1:35

41. Emma Nilssonová (SWE) +1:36

42. Olga Abramovová (UKR) +1:36

43. Synnöve Solemdalová (NOR) +1:38

44. Nadija Bjelkinová (UKR) +1:39

45. Lucie Charvátová (CZE) +1:44

46. Teja Gregorinová (SLO) +1:45

47. Alexia Runggaldierová (ITA) +1:47

48. Krystyna Guziková (POL) +1:50

49. Kaisa Mäkäräinenová (FIN) +1:50

50. Ivona Fialková (SVK) +1:51

51. Anna Frolinová (KOR) +1:52

52. Alina Rajkovová (KAZ) +1:53

53. Chardine Sloofová (SWE) +1:53

54. Christina Riederová (AUT) +1:59

55. Joanne Reidová (USA) +2:00

56. Emma Lunderová (CAN) +2:03

57. Natalja Kočerginová (LTU) +2:03

58. Viktorija Slivková (RUS) +2:03

59. Clare Eganová (USA) +2:07

60. Julia Ransomová (CAN) +2:08