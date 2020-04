Zemětřesení ve slovenském biatlonu. Od sester odchází klíčový muž, stálice končí

Nejen český biatlon prochází změnami, turbulentní období zastihlo i Slováky.

Od sester Fialkových odchází po čtyřech letech klíčový muž, Paulínu a Ivonu už nebude trénovat specialista na běh Martin Bajčičák.

Jediný vítěz závodu Světového poháru v běhu na lyžích v samostatné éře Slovenska přijal nabídku z Polska, kde povede jako hlavní kouč reprezentační tým běžkyň. Informovala o tom slovenská veřejnoprávní televize RTVS.

"V podstatě si mě vyžádala dvojnásobná olympijská vítězka Justyna Kowalczyková. Doufám, že naše spolupráce bude klapat," uvedl 43letý odborník, že dostal nabídku, která se téměř nedala odmítnout.

"S Paulínou a Ivonou jsme se dohodli, že půjdeme každý svým směrem. Pro mě je to šance se trenérsky posunout, pro ně šance výkonnostně povyrůst," doplnil.

"Přinesl do naší přípravy jiný pohled, jiný systém a odrazilo se to i ve výsledcích. Jsem mu za to vděčná," citovala RTVS Paulínu Fialkovou, jež se pod Bajčičákovým vedením zařadila mezi světovou špičku.

Z reprezentantky bude možná kuchařka, či policistka

S biatlonem navíc nadobro skončila reprezentační stálice Terézia Poliaková. Jednatřicetiletá biatlonistka jezdila Světový pohár od roku 2012, podílela se jako členka ženské štafety na pátém místě na olympiádě v Pchjongčchangu 2018 i šesté příčce na mistrovství světa o rok později.

"Už to opravdu stačilo. Pořád jsem se spoléhala na to, že to bude lepší, ale nebylo. To mě už nebavilo. Ani zdravotně na tom nejsem nejlépe," uvedla pro slovenský deník Šport.

"Ještě mě zkoušeli přemluvit a lámat, abych vydržela do olympiády v Pekingu, že to jsou už jen dva roky. Pro mě je to až za dva roky," vysvětlila Poliaková. "Chtěla jsem končit s dobrým pocitem ze závodů, i když to se mi, bohužel, nepodařilo," povzdechla si biatlonistka, která na letošním světovém šampionátu v Anterselvě doběhla v individuálních závodech dvakrát až v deváté desítce.

S kariérou se rozhodla skončit i kvůli budoucnosti. "Přemýšlela jsem nad tím vším během této pandemie a vyšlo mi, že to bude nejlepší řešení. Byla jsem i u svých lékařů a ti mi řekli, že pokud chci děti, měla bych dát svému tělu pauzu," prozradila Poliakové slovenskému listu.

Kam nasměruje další životní kroky, o tom ještě nemá jasno. "Vidím se buď u sportu, například jako kondiční trenérka. Anebo v gastronomii, jsem dobrá kuchařka," usmála se nyní už bývalá biatlonistka, ovšem ani tím její výčet možností nekončil. "Možná ve státní správě. Třeba budu drsná policistka. Neumím si pro sebe představit sedavé zaměstnání," doplnila.