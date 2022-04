Už slyším biologické hodiny, přiznala Wiererová. Kdy ukončí kariéru, zatím neví

Má medaili ze tří olympiád, v uplynulé sezoně byla jedenáctou nejlepší biatlonistkou světa. Italka Dorothea Wiererová má ještě sportovnímu světu co dát, na druhou stranu už prý ale silně pomýšlí na založení rodiny.

Poprvé od sezony 2013/14 nebyla v konečném hodnocení Světového poháru v první desítce, přesto neprožila italská biatlonistka špatnou zimu. Vyhrála domácí závod v Anterselvě, přidala další tři pódia a z olympijského Pekingu přivezla bronz.

Ani tak se to však neobešlo bez komplikací, které by si nyní dvaatřicetiletá rodačka z Brunecku odpustila. Téměř celou sezonu ji trápily poruchy spánku.

"Bojuju s tím dvacet let, teď jsem ale prožila asi nejhorší chvíle. Nemohla jsem vůbec zamhouřit oko, byla jsem unavená, myslela jsem na všechno, co jsem ten den prožila, a to nejen sportovního, neustále mi mozek jel na plné obrátky," popsala Wiererová pro Vanityfair.it.

Přesto se jí dařilo předvádět slušné sportovní výkony a s nespavostí bojovat. "Snažím se dělat různá cvičení, zhluboka se nadechnu, pročistím si mysl, ale není to snadné," prohlásila.

Na jaře teď čelí celé řadě otázek. Všichni chtějí vědět, jak dlouho ještě bude závodit a zda hlavní hvězda italského ženského biatlonu vydrží ještě do domácích olympijských her v Cortině.

"Kde kdo se mě ptá, ale já to nevím. Když se na to podíváme reálně, bude mi v té době 35 let a už teď mě tíží rodinné závazky a věčně sbalený kufr, musím si to nechat pořádně projít hlavou," uvedla.

Poté co získala medaili ze všech velkých akcí, je mistryní světa a vítězkou Světového poháru, cítí, že už dosáhla všeho, co kdy chtěla.

"Když se ohlédnu zpátky, v 15 letech jsem žila bezstarostně, ve 20 jsem byla trochu blázen, který rád flámuje a tančí do rána, ve 25 se ze mě stal profík, co tvrdě trénuje, a teď se cítím jako vyzrálý, dospělý člověk," přiznala.

Od roku 2015 je provdaná za bývalého běžce na lyžích a trenéra Stefana Corradiniho. Téma založení rodiny prý mezi nimi padá častěji a častěji.

"V mém věku už slyším biologické hodiny. Musím říct, že už se nemůžu dočkat, až skončím a staneme se rodiči. Ráda bych jednou méně cestovala a více se věnovala rodině," přeje si Wiererová.