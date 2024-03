Další výborný závod Voborníkové. V závodě s hromadným startem byla osmá

Biatlonistka Tereza Voborníková byla osmá v závodu Světového poháru s hromadným startem v Oslu a skončila podruhé za sebou v elitní desítce.

Tereza Voborníková | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Třiadvacetiletá rodačka z Vrchlabí navázala v Norsku na páteční páté místo z vytrvalostního závodu a vybojovala druhý nejlepší výsledek v sezoně. Zvítězila Švýcarka Lena Häckiová-Grossová před dvojicí Francouzek Juliou Simonovou a Lou Jeanmonnotovou.

Voborníková zaznamenala nejlepší výsledek z hromadného závodu v kariéře. Dosud byla nejlépe osmnáctá vloni na mistrovství světa v Oberhofu a v této sezoně v Lenzerheide.

Ze 30 účastnic se blýskla nejlepší střelbou, musela jen na jedno trestné kolo. Markéta Davidová, která ještě v polovině závodu vedla, skončila po pěti střeleckých chybách dvanáctá. Jessica Jislová minula čtyři terče a doběhla osmadvacátá.

Dvojnásobná juniorská mistryně světa Voborníková zahájila předposlední závod s hromadným startem v sezoně bezchybnou střelbou vleže, při poslední ráně se ale zdržela a ztrácela na čelo 22,4 sekundy. Stoprocentní však byla i při druhé položce a polepšila si na šesté místo.

Ještě výše útočila Voborníková při úvodní střelbě vestoje. Minula však poslední terč a mírně klesla. Po bezchybné závěrečné stojce dojela osmá se ztrátou 57,9 vteřiny na vítěznou Häckiovou-Grossovou.

Slibně rozjetý závod měla také sedmadvacetiletá Davidová, která na prvních dvou položkách minula jen jeden terč a před úvodní střelbou vestoje vedla. Při ní ale udělala tři chyby a propadla se. Nakonec dojela dvanáctá a také zaznamenala v disciplíně nejlepší výsledek v sezoně.

Osmadvacetiletá Häckiová-Grossová vyhrála závod Světového poháru podruhé v sezoně i v kariéře. Dosud triumfovala v lednu ve zkráceném vytrvalostním závodu v italské Anterselvě.

Druhou Simonovou porazila o 16,8 sekundy. Simonová je přesto blízko zisku malého křišťálového glóbu z disciplíny, před Häckiovou-Grossovou má náskok 31 bodů. Poslední závod s hromadným startem se pojede v závěrečném dílu SP v kanadském Canmore.

Ve 15:20 začne v Oslu závod s hromadným startem mužů, do nějž z Čechů zasáhne jen Michal Krčmář.

SP v biatlonu v Oslu - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. Häckiová-Grossová (Švýc.) 35:46,3 (2 tr. okruhy), 2. Simonová -16,8 (4), 3. Jeanmonnotová (obě Fr.) -22,3 (3), 4. Tandrevoldová (Nor.) -23,3 (3), 5. Vittozziová (It.) -24,7 (3), 6. Arnekleivová (Nor.) -41,8 (4), …8. Voborníková -57,9 (1), 12. Davidová -1:11,3 (5), 28. Jislová (všechny ČR) -3:50,0 (4).

15:20 15 km muži.