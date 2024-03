Davidová byla ve sprintu jedenáctá, mužská štafeta jel jedno trestné kolo

Biatlonistka Markéta Davidová byla po dvou střeleckých chybách jedenáctá ve sprintu SP v Soldier Hollow. Vyhrála Francouzka Braisazová-Bouchetová. Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký a Vítězslav Hornig byli jedenáctí v závěrečné štafetě Světového poháru.

Aktualizujeme…

Vedle Marečkova trestného kola česká štafeta jedenáctkrát dobíjela a zaznamenala druhý nejhorší výsledek v sezoně.

Popáté v ročníku vyhráli Norové, které nezastavily ani tři trestná kola Sturly Holma Laegreida v úvodním úseku. Druzí skončili se ztrátou 26,5 sekundy Italové, třetí doběhli Němci

Češi ztratili na vítězné Nory čtyři minuty a 23 vteřin. Hůře si v sezoně vedli jen v prosinci v rakouském Hochfilzenu, kde skončili dvanáctí.

Třiatřicetiletý Krčmář přitom rozběhl štafetu nadějně. Po bezchybné střelbě vleže opravoval vestoje jen jednou a předával první spolu s Francouzi.

"Byl to velice těžký úsek. Na trati to strašně bolí. Jak jsme tu v nadmořské výšce, chce to hodně kontrolovat a před střelbou jsem si zvolnil. Jsem ale spokojený, byl to super závod. Možná mi ten časový posun vyhovuje," řekl České televizi Krčmář.

Mareček na druhém úseku medailové pozice neudržel. Po třech chybách vleže se propadl na páté místo.

Ještě hůře si třiadvacetiletý reprezentant vedl při střelbě vestoje, po níž musel na trestné kolo. Češi klesli na desátou příčku se ztrátou více než minuty a půl na vedoucí Italy.

"Nemám nejmenší tušení. Vleže asi hrála roli nekoncentrace," uvedl Mareček. "Bylo to tu stejné jako v tréninku. Akorát na střelnici jsem opakoval chyby z minulých závodů a nedokázal jsem se jich vyvarovat," doplnil.

Štvrtecký na třetím úseku opravoval vleže i vestoje jednou a posunul se na osmé místo. Stejnou střeleckou bilanci měl finišman Hornig, kvůli pomalejšímu běhu ale dovezl českou štafetu na 11. příčce.

Norové po Laegreidových třech trestných kolech figurovali až na 20. místě. Tarjei Bö je však po druhém úseku vytáhl na třetí příčku a Johannes Thingnes Bö je vrátil do čela.

Finišman Christiansen napravil střelecký kolaps z mistrovství světa v Novém Městě na Moravě a zajistil svému týmu 12. vítězství v závodech Světového poháru za sebou. Norové také stylově oslavili zisk malého křišťálového glóbu.

Dnešní program v Soldier Hollow pokračuje sprintem žen od 23:00 SEČ.

Závod SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA):

Muži - štafeta (4×7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:13:12,3 (3 tr. okruhy + 5 dobíjení), 2. Itálie (Braunhofer, Giacomel, Bionaz, Hofer) -26,5 (0+8), 3. Německo (Strelow, Kühn, Doll, Nawrath) -27,3 (0+8), 4. USA -1:30,0 (1+9), 5. Švédsko -1:46,5 (1+9), 6. Rakousko -3,12,1 (0+8), … 11. Česko (Krčmář, Mareček, Štvrtecký, Hornig) -4:23,5 (1+11).

Konečné pořadí mužských štafet (po 5 závodech): 1. Norsko 450, 2. Německo 330, 3. Itálie 290 …9. Česko 162.

23:00 sprint ženy (7,5 km).