Prolomila jsem to, radovala se Davidová. Česká biatlonistka skončila druhá ve sprintu

Česká biatlonistka Markéta Davidová se poprvé v nové sezoně Světového poháru probojovala na stupně vítězů. V rakouském Hochfilzenu obsadila ve sprintu na 7,5 kilometru druhé místo, když na střelnici udělala jednu chybu. Za vítěznou Němkou Denise Herrmannovou-Wickovou zaostala o 18,1 vteřiny. Třetí skončila Julia Simonová z Francie.

Markéta Davidová v cíli sprintu v Hochfilzenu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Závodnice z Janova nad Nisou získala desáté individuální stupně vítězů v kariéře a první od loňského triumfu ve vytrvalostním závodě v Östersundu.

Z deseti ran minula dnes jen první při střelbě vestoje a díky rychlému běhu udržela za sebou v posledním kole Simonovou.

"Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Hlavním atributem byla asi dnes střelba. Pocity na trati totiž nebyly kdovíjak vítězné," řekla v České televizi Davidová, která poukázala na složité podmínky a zledovatělé sjezdy.

"Ze druhého místa mám radost. Ve dvoupoložkových závodech se mi teď nedařilo a jsem ráda, že jsem to trochu prolomila. Je to i dobrá pozice do stíhacího závodu," doplnila.

Davidová se v této disciplíně prosadila na stupně vítězů popáté v kariéře. Lépe dojela ve sprintu jen před třemi lety v Anterselvě, kde zvítězila.

Pětadvacetiletá biatlonistka sahala po umístění na stupních vítězů už při letošní úvodní zastávce seriálu v Kontiolahti, nakonec tam v individuálních závodech brala dvě sedmá místa. Ve vytrvalostním závodě tam o medaili přišla poslední netrefenou ranou, závěrečná střelba ji připravila o pozici v top 3 i ve stíhačce.

Sedmé místo patří české reprezentantce aktuálně i v celkovém pořadí Světového poháru, získala 166 bodů. Vede Simonová s 220 body.

Další českým závodnicím se nedařilo. Jessica Jislová skončila po dvou chybách pětapadesátá, Lucie Charvátová byla kvůli třem trestným kolům o další čtyři příčky níže.

Do stíhacího závodu se nekvalifikovala 62. Tereza Voborníková, chybět bude i sedmasedmdesátá Eliška Václavíková.

Závod SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Herrmannová-Wicková (Něm.) 20:07,1 (0 tr. okruhů), 2. Davidová (ČR) -18,1 (1), 3. Simonová (Fr.) -20,1 (1), 4. E. Öbergová (Švéd.) -32,4 (2), 5. Lampičová (Slovin.) -35,8 (3), 6. H. Öbergová (Švéd.) -37,2 (2), …55. Jislová -1:58,8 (2), 59. Charvátová -2:06,9 (3), 63. Voborníková -2:16,5 (1), 77. Václavíková (všechny ČR) -2:52,0 (2).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. Simonová 220, 2. Vittozziová (It.) 208, 3. Herrmannová-Wicková 195, 4. H. Öbergová 184, 5. E. Öbergová 171, 6. Tandrevolová (Nor.) 170, 7. Davidová 166, …43. Voborníková 19, 58. Václavíková 2.