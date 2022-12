Krčmář střílel přesně, ale pomalu. I tak skončil nejlépe v sezoně, byl šestý

Do dolnosaského Wilhelmshavenu ve čtvrek dorazila loď Höegh Esperanza, která je plovoucím terminálem na zkapalněný zemní plyn (LNG). Slavnostní spuštění prvního zařízení na opětovné zplynování LNG v Německu je naplánováno na sobotu, kdy se ceremonie zúčastní mimo jiné kancléř Olaf Scholz a ministr průmyslu Robert Habeck.

Připlutí lodi provázely rozsáhlé bezpečnostní manévry, protože se policie obávala možných akcí klimatických aktivistů. Přístav proto hlídali policisté na břehu, na moři z policejních plavidel a nad místem rovněž kroužil policejní vrtulník. Veřejnoprávní stanice NDR uvedla, že k zásahu byla připravena i zvláštní policejní jednotka. S žádnými problémy se ale policisté nepotýkali.

Připlutí terminálu bylo posledním krokem k tomu, aby Německo mohlo začít přijímat tankery s LNG. Už v pondělí dělníci v Dolním Sasku dokončili takřka 30kilometrový plynovod, který propojuje přístaviště ve Wilhelmshavenu s německou plynovou soustavou.

Zhruba 300 metrů dlouhé speciální plavidlo Höegh Esperanza zkapalněnou energetickou surovinu dokáže nejen převést zpět do plynného skupenství, ale zároveň do Německa na své palubě přivezlo 170 tisíc kubických metrů LNG. Po sobotním zahájení provozu by měl první plyn do německé soustavy proudit od 22. prosince. S řádným fungováním pak společnost Uniper, která bude zařízení provozovat, počítá od poloviny ledna, kdy do přístavu připluje první tanker s LNG.