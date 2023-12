Bezchybná střelba a deváté místo. Biatlonistka Voborníková zazářila v Lenzerheide

Na střelnici bezchybná biatlonistka Tereza Voborníková dojela devátá ve sprintu Světového poháru ve švýcarském Lenzerheide a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně. Rodačka z Vrchlabí ztratila na vítěznou Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou minutu a 23 sekund. Druhá skončila Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, třetí byla Italka Lisa Vittozziová.

Bodovaly také tři další české reprezentantky. Markéta Davidová obsadila po dvou trestných kolech osmnácté místo, Lucie Charvátová dojela kvůli třem chybám po střelbě vestoje třiatřicátá, o čtyři místa za ní skončila Jessica Jislová. Tereza Vinklárková byla 76.

Závod Světového poháru zavítal do Lenzerheide poprvé v historii. Na startu chyběla kvůli nemoci Francouzka Lou Jeanmonnotová, která přišla o druhé místo v průběžném pořadí. Vrátila se naopak Němka Franziska Preussová, jež kvůli koronaviru vynechala poslední závody v Hochfilzenu.

Třiadvacetiletá Voborníková nastoupila s číslem 48. Bezchybnou střelbou navázala na stíhací závod z rakouského Hochfilzenu, v němž skončila jedenáctá. Dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022 se do první desítky závodu Světového poháru dostala podruhé. Minulou sezonu byla šestá ve sprintu v Oslu.

O tři roky starší Davidová se mohla opřít tradičně o rychlý běh, na obou položkách ale udělala jednu chybu. Závodnice z Janova nad Nisou přesto vyrovnala 18. místem nejlepší umístění v sezoně. Stejně si vedla i ve stíhacím závodu ve švédském Östersundu.

Nadějně rozjetý sprint nedotáhla Charvátová. Rodačka z Hradce Králové se pohybovala díky bezchybné "ležce" na předních příčkách, po střelbě vestoje ale musela na tři trestná kola a propadla se mimo první třicítku.

Vítězná Francouzka Braisazová-Bouchetová se vedle bezchybné střelby blýskla také nejrychlejším běžeckým časem. Připsala si šesté individuální vítězství v kariéře a první v sezoně. Druhá Norka Tandrevoldová na ni v cíli ztratila přes 12 vteřin.

Závod SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:13,0 (0), 2. Tandrevoldová (Nor.) -12,2 (0), 3. Vittozziová (It.) -17,2 (0), 4. Simonová (Fr.) -39,7 (1), 5. E. Öbergová (Švéd.) -52,0 (1), 6. Skoganová (Nor.) -55,7 (0), …9. Voborníková -1:23,1 (0), 18. Davidová -1:44,7 (2), 33. Charvátová -2:28,7 (3), 37. Jislová -2:35,2 (3), 76. Vinklárková (všechny ČR) -4:48,3 (3).

Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová 346, 2. Vittozziová 309, 3. E. Öbergová 273, 4. Knottenová (Nor.) 256, 5. Jeanmonnotová (Fr.) 251, 6. Braisazová-Bouchetová 247, …21. Voborníková 98, 26. Jislová 78, 33. Davidová 56, 43. Charvátová 42.