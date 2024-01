Adamczyková už zase jezdí na snowboardu. Soutěž StarDance jí pomohla

Mistryně světa Eva Adamczyková se vrátila od tance ke snowboardcrossu. Po druhém místě v televizní soutěži StarDance jezdila na prkně v Krkonoších.

Za necelý týden zamíří s reprezentačním týmem na soustředění v rakouském Montafonu, kde bude poprvé od loňského června trénovat v trati. Olympijská šampionka ze Soči to dnes řekla novinářům. Platí tak, že by měla 25. a 26. ledna ve Svatém Mořici naskočit do Světového poháru.

Taneční tréninky a účinkování v soutěži Adamczykovou připravily o tradiční předsezonní přípravu na sněhu. Nebyla v létě s týmem na kempu v Austrálii ani dalších soustředěních a vynechala úvodní dva závody Světového poháru. Když StarDance 16. prosince skončila, dala si chvíli pauzu na odpočinek a pak se vrhla na kondici. "Mohla jsem chodit do posilovny, snažila jsem se chodit na atletické tréninky," přiblížila.

O Vánocích pak znovu stála na prkně. "Jezdila jsem v Krkonoších po sjezdovce. Nejdůležitější je získat cit pro hranu. Když jsem jela o Vánocích, tak jsem málem spadla, protože jsem zapomněla, že to jede pomalu, že to nemůžu tak agresivně klopit na hranu," uvedla třicetiletá rodačka z Vrchlabí.

Návrat ke snowboardcrossu se jí líbí. "Jak je to známé prostředí, tak se mi přeorientovává rychleji než v létě na ten tanec. Odpočinula jsem si, nemusím být osm hodin na zkušebně. Užívám si, že jsem víc venku," pochvalovala si. Ve známém prostředí se jí vybavily příjemné vzpomínky. "Bylo to u nás doma v Krkonoších, takže jsem měla pocit, jak kdybych se vrátila do dětství. Na druhou stranu to kličkování mezi ostatními lyžaři a snowboardisty mě už tolik nebaví, ale zase jsem si tam pojezdila pár jízd. Je super, že se člověk vyvětrá a je na té sjezdovce, kterou zná z dětství," svěřila se.

Plánuje se do Krkonoš na pár dní vrátit. "Mám podzimní hendikep, kdy jsem nebyla na sněhu, tak si jedu jen tak domů zajezdit. Spíš abych se rozjezdila na soustředění v Montafonu. Budeme tam sedm až deset dní, pak pojedeme rovnou na Světový pohár do Mořice," řekla Adamczyková.

Ve StarDance trochu zhubla a získala větší pohyblivost. To může přinést pozitiva i do snowboardcrossových závodů. "Mohli bychom se naučit nové věci. Až se Evka rozjezdí a nabere kila, tak to využijeme. Ta epizoda, kdy nebyla na prkně, jí pomohla," věří trenér Marek Jelínek.

Do konce sezony zbývá šest závodů Světového poháru. Globální vrchol ale v tomto závodním roce není. "Je hrozně příjemné, že jednou za čtyři roky nemá člověk vrchol a může být v klidu, že když se to povede, tak super, a když ne, tak se nezboří svět. On se teda svět nezboří po jakémkoli výsledku, i když se nepovede. Ale chtěla bych se rozjezdit hlavně ve čtyřech, což se mi v minulé sezoně po návratu po zranění tolik nepodařilo, a nějak zapracovat na technice. Ono je pořád na čem pracovat. A kdyby se podařil nějaký výsledek do top trojky, tak budu moc ráda," dodala Adamczyková.