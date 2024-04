Video: Psí počasí i riskantní souboj. Slavná zatáčka umí vždycky překvapit

Ve slavných zatáčkách Eau Rouge - Raidillon ve Spa-Fracorchamps se piloti Buggyry pořádně zapotili.

Je známá jako Eau Rouge, ale jde o kombinaci dvou zatáček: Eau Rouge a Raidillon. Ať už je název jakýkoliv, jde o jedno nejslavnějších a zároveň nejnebezpečnějších míst světových závodních okruhů.

O jeho nevyzpytatelnosti se přesvědčili také piloti týmu Buggyra ZM Racing, kteří úspěšně bojovali ve víkendové dvanáctihodinovce.

Posádka Aliyyah Koloc, Adam Lacko a David Vršecký si s vozem Mercedes-AMG dojela pro vítězství ve třídě GT4, ale nebyla to vůbec snadná věc.

Závod byl, jak už je v seriálu 24H Series zvykem, rozdělen na dvě části. Po sobotní pětihodinovce se v neděli jelo zbývajících sedm hodin.

První část videa ukazuje v podání Lacka, jak ošidné jet tento úsek za mokra.

Ve druhé pak Vršecký předvádí velmi ostrý předjížděcí manévr, po kterém si i gestem na kameru oddechl, že všechno dobře dopadlo.

"Bylo to docela natěsno. Byl jsem na vnitřku, ale trošku pozadu, a netušil jsem, jestli o mně řidič Porsche ví. Na výjezdu do kopce byl obrovský rozdíl v rychlosti. Já měl něco pod dvě stě a on tam mohl jet tak 150. Trošku jsem se orosil, ale všechno dobře dopadlo," prohlásil dvojnásobný mistr Evropy v závodech kamionů na okruzích.