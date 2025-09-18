Přímý bod z podání pro českou tenistku.
Dobrá obrana pomohla Kasatkinové k fiftýnu.
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu.
Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.
Škoda pro českou tenistku. U sítě ji sice lehce rozhodila páska od Kasatkinové, ale Siniaková pak možná trochu zbytečně vymýšlela lob přes Australanku. Míček skončil v autu.
Dvojchyba číslo osm ještě přibrzdila Kasatkinovou.
Australanka má na startu druhé sady k dispozici tři gameboly.
Češka poslala agresivní úder do zámezí.
Uvidíme, čím naváží tenistky po výborném prvním setu. Ten začíná Kasatkinová na podání, kraťas Siniakové zastavila páska.
Teď už první, nesmírně zajímavá sada končí. Siniaková se trefila na základní čáru, Kasatkinová už nezvládla odpovědět, a tak po 73 minutách vede Češka. Tie-break opanovala 7:2.
První je pryč, Kasatkinová se o to zasloužila povedeným útokem do rohu kurtu.
Sedmá dvojchyba Kasatkinové v první sadě, v pro ni hodně nevhodný moment. Siniaková má pět setbolů.
Před výměnou stran přeci jen Australanka snižuje. Siniaková při prohozu v těžké pozici o fous minula čáru.
Nyní si česká hráčka poradila s volejem na síti o poznání jistěji než na startu tie-breaku. Kasatkinová ztrácí pět míčků a vztekle mlátí raketou o zem.
Ano! Tak tohle už je pro Siniakovou hodně nadějné. V zádech má dva minibrejky a vítězným forhendem do otevřené strany kurtu zvyšuje na 4:0.
Podruhé v tie-breaku pomohlo Siniakové štěstí, za což se teď omlouvá. Češka se snažila hrát aktivně a k winneru jí rozhodující měrou pomohla páska.
Australanka si naskočila na forhend, aby míčku dodala ještě větší razanci. Jenže to přehnala a balonek dolétl do autu.
Volej hraný na obrovské riziko od Siniakové. Dobře to pro ni dopadlo, míček se otiskl přesně na postranní čáru.
Siniaková hrála pouze do sítě, a tak už 66 minut trvající první set rozhodne za stavu 6:6 tie-break. Podávat začíná Češka.
Ve chvílích, kdy Siniakovou dělí dva míčky od setu, jí Kasatkinová nedává žádnou šanci. Po razantním servisu rozhodla výměnu winnerem.
Pořád je to však pro Češku hratelný game. Kasatkinová se na bekhendu vyhodila do deblového koridoru.
Ani teď ale nemá setbol. Povedený první servis Kasatkinové returnovala pouze do sítě.
Nebyla to lehká pozice, ale Siniaková si věřila na nabíhaný volej. Udělala správně a poněkolikáté ji dělí dva míčky od zisku setu.
Forhend Kateřiny od základní čáry nepřešel přes pásku.
Vzápětí vytáhla Australanka přímý bod z podání.
Výborný return Siniakové pod nohy soupeřky. Kasatkinová potom hrála do autu.
Možná teď Siniaková trochu překvapila Kasatkinovou kraťasem, který rozhodně nebyl ideální. Australanka měla spoustu času, ale vyhodila forhend do autu, a tak je na tom teď znovu lépe Češka.
Perfektní! Siniaková se vydala po podání k síti a věřila si na těžký volej, balonek měla daleko před sebou. Ale dopadlo to pro ni dobře.
Po delší době vystoupila Kasatkinová ze své "solidnosti" a nezvládla jeden z úderů. Forhend jí ulétl těsně do zámezí.
Australanka přestala zbytečně chybovat, Siniaková naproti tomu nezvládla bekhend od základní čáry. Brejkbol pro Australanku.
Kasatkinovou je teď v dlouhých výměnách od základní čáry strašně těžké zlomit. Siniaková bekhendem riskovala, jen těsně minula postranní lajnu, ale bohužel pro ni aut potvrdilo i jestřábí oko.
Po delší době jsme svědky dvojchyby, celkově třetí od Siniakové.
Opravdu nadstandardní tenis se hraje na poměry osmifinále pětistovky. Další bekhendový winner přináší Siniaková dva gameboly.
Nyní zafungovala taktika servis-síť a Kasatkinová byla bez šance.
Siniaková bojuje, zlomila Australanku povedeným úderem do rohu kurtu.
Set se začíná pro Češku nepříjemně překlápět na druhou stranu. Teď ji zastavila síť.
Čtvrtá shoda už nepřijde, game končí po přetaženém úderu Siniaková. Australanka tak ze stavu 1:4 nebo 2:5 vyrovnává na 5:5.
Teď se obě hráčky překonávají a Siniaková se prostě nemůže dostat k setbolu. Australanka se výborně ubránila, Češka pak měla balonek hodně nízko u země a poslala ho do sítě.
Nicméně Siniaková oplácí stejnou mincí! Už byla docela hlubokou v defenzivě, ovšem blýskla se bekhendem přímo na postranní lajnu.
Z nelehké pozice vykouzlila Kasatkinová opět za stavu, kdy byla Siniaková dva míčky od setu, úder přímo na čáru. Češka jen kroutí hlavou.
Tradiční "jedem, jedem" se ozývá z úst Kateřiny. Ještě se drží v tomto gamu, Australanka zahrála za základní čáru.
Jestli Australanka zkraje zápasu sekala jednu dvojchybu za druhou, teď ji podání drží. Zapisuje přímý bod.
Jenže o rok starší Češka cítí šanci a nechce ji pustit. Returnovala Kasatkinové přímo pod nohy, čímž si vysloužila shodu.
Kasatkinová nepouští Siniakovou k setbolu ani teď. Hned po podání dostala Češku pod neřešitelný tlak.
Setbol však stále nepřichází. V další výměně totiž Siniaková zahrála do zámezí.
Česká hráčka odpovídá senzačním bekhendovým winnerem po čáře.
Po nervózním úvodu teď hrají obě tenistky chvílemi až světový tenis. Siniaková se výborně bránila, jenže winner Kasatkinové k postranní čáře byl nad její síly.
Naštěstí pro Kateřinu skončil vysoký obranný úder Kasatkinové těsně v autu. Češka byla už skoro u bariéry, tohle by se vracelo těžko.
Kasatkinová teď nenabídla žádnou chybu, Siniaková se opět vyhodila na bekhendu a Australanka se krádeží podání naplno vrací do prvního setu. Teď ale ještě bude muset podržet servis.
Bé je správně. Kasatkinová hrála údery s dobrou délkou, zato bekhend Siniaková zastavila síť. Brejkbol pro Australanku.
Velmi podobnou chybu udělala také Kasatkinová a Češka je dva míčky od zisku prvního setu. Bude to setbol, nebo brejkbol?
Siniaková zvolila ze dvou variant na bekhendu úder do kříže, bohužel pro ni dopadl balonek až do koridoru pro čtyřhru.
Češka měla výměnu dobře rozjetou, soupeřku rozběhanou. Jenže netrefila forhendový úder od základní čáry do kurtu.
Důležitý fiftýn na úvod devátého gamu. Dlouhou výměnu ukončil přetažený úder z rakety Australanky.
Poprvé v zápase úplně bez brejkbolu si Kasatkinová podržela servis. Rozhodla game povedeným křižným bekhendem. Teď ale půjde na zisk prvního setu servírovat Češka.
Při hře o setbol měla Siniaková u základní čáry docela dost času, ale forhend nedostala přes síť.
Teď však zatlačila Kasatkinová a přiměla soupeřku k chybě.
A znovu vynikající výměna ze strany Češky. Nalomila Australanku kraťasem zvoleným v pravý moment, pak byla u dalšího míčku včas a vytasila winner po čáře.
Češka dokázala skóre gamu vzápětí srovnat.
Siniaková poslala balonek do autu.
Tohle byl od Kateřiny perfektní game. Siniaková si poradila se smečí Australanky, pak doběhla její kraťas a opět úspěšně prohodila po čáře. Má blízko k zisku první sady.
Česká tenistka má k dispozici tři gameboly.
Tak tohle byla výměna do světových highlightů! Siniaková vydřela bekhendem v nouzi pokračování výměny, pak to byl z obou stran mix různých úderů a Češka se na závěr prosadila hezkým prohozem.
Siniaková byla ve výměně od základních čar úspěšnější.
Na třetí pokus poprvé si Kasatkinová podržela servis a zůstává ve hře o první set. Siniaková returnovala do zámezí.
Australanka má voleje zvládnuté také dobře. Teď sice dala ještě Siniakové šanci, Češka zabojovala a doběhla míček, ale ambiciózní prohoz se do kurtu nevešel.
Kasatkinová v obtížné situaci zvolila úder po čáře a zlomila tím ve výměně Siniakovou.
Po výborném returnu Siniaková "vytloukla" soupeřku a má opět brejkbol.
Siniaková teď dobře měnila rytmus výměny svými údery. A tak se i v tomto gamu na Kasatkinovou dotahuje.
Teď to bylo ale hodně nepovedené druhé podání. A s ním už šestá dvojchyba pro rodačku z ruského Togliatti.
Dlouhý úder z rakety dvojnásobné olympijské šampionky.
Siniaková si rozběhala soupeřku, ale forhendový úder potom poslala jen do sítě.
Nebylo to bez problémů, Siniaková znovu musela odvracet brejkbol, ale zvládla to skvěle. Po vyhozeném forhendu Kasatkinové potvrzuje výhodu brejku.
Tohle má Kateřina z deblu výborně najeté! Jen to zahučelo na tribunách, ale Siniaková přetavila těžký volej u sítě v nechytatelný kraťas.
Siniaková ale odvrací, opět aktivní hrou přiměla soupeřku k chybě.
Kasatkinová využila slabšího úderu Češky po zvláštním odskoku. Zatlačila v pravý čas a vybojovala brejkbol.
Siniaková sáhla po jestřábím oku, ale to jí nepomohlo odvolat její druhou dvojchybu v zápase.
Teď sice Siniaková při náběhu na síť hrála agresivní úder přesně tam, kde stála Kasatkinová, ale ta si nedokázala poradit. Poslala míček do sítě.
Pokud už se obě hráčky dostanou do výměny, bývá to velmi pohledná podívaná. Siniaková si připravila dobrou pozici a křižným bekhendem k čáře srovnala na 30:30.
V další výměně ovšem zahrála tenistka z Hradce Králové do zámezí.
Tohle byla paráda. Siniaková zametla s returnem soupeřky forhendovým winnerem do rohu kurtu.
Siniaková v těžké pozici málem prohodila Kasatkinovou u sítě křížem, ale Australanka se natáhla a náročný volej zvládla perfektně.
Kasatkinová seká jednu dvojchybu za druhou, po dvou gamech na podání jich má už pět. Siniaková proto podruhé získává brejk a vede 3:1.
Tři brejkboly pohromadě pro Siniakovou! Prosadila se vynikajícím returnem pod nohy soupeřky.
Siniaková se výborně ubránila a donutila hrát Kasatkinovou úder navíc. A ten bývalá světová osmička napálila forhendem do sítě.
Australanka není na podání vůbec v pohodě. Zapisuje už čtvrtou dvojchybu.
Útok Kasatkinové končí v deblovém koridoru, a tak Siniaková poprvé v zápase vede. V gamu odvrátila dva brejkboly.
Siniaková se nebojí hrát. Agresivním bekhendem zatlačila Kasatkinovou do defenzivy a došla si na síť pro razantní smeč.
Výborně, také druhý brejkbol Australanky je pryč. Siniaková se znovu nebála hrát aktivně a dočkala se zaváhání z bekhendu Kasatkinové.
První se Kateřině podařilo odvrátit, Kasatkinová hrála do sítě.
Teď ale obě hráčky vytáhly parádní a dlouho výměnu, na jejímž konci slaví Kasatkinová. Ubránila se aktivitě Češky a zlomila ji úderem do růžku. Dva brejkboly.
Další nepřesnost Siniakové. Dá se říct, že z obou stran je vstup do zápasu poměrně nervózní.
Tento útok nevyšel zase Siniakové. Balonek zamířil z jejího forhendu daleko za základní čáru.
Páska nepustila na druhou stranu úder Australanky.
Tři dvojchyby v jedné hře, Kasatkinová předvedla zkraje zápasu málo vídaný výbuch. Siniaková tak poměrně bez potíží získává zpět své ztracené podání.
Trpělivá hra Siniakové od základní čáry přináší ovoce. Kasatkinová chtěla změnit rytmus útočným forhendem, jenže trefila síť a čelí dvěma brejkbolům.
Siniaková nebyla daleko od brejkbolů, ale její útok ze středu kurtu skončil těsně za postranní čárou.
Jak vypadala Australanka v první gamu v naprosté v pohodě, tak na podání je to pravý opak. Druhá dvojchyba Kasatkinové.
Také Kasatkinová předvedla hned prvním gamu na servisu dvojchybu.
Bohužel pro Češku ruská rodačka brejkbol využívá. Zatlačila na Siniakovou z returnu a od české hráčky už se míček na druhou stranu nedostal.
Siniaková si chtěla aktivně dojít pro gamebol, jenže forhendem přestřelila relativně daleko do autu. Australanka tak má brejkbol.
Teď si naopak česká tenistka dokázala servisem pomoct. Kasatkinová nedokázala vměstnat svůj return do kurtu.
Dvojchyba Siniakové.
Australanka se blýskla vítězným úderem, který vyvolal i hlasitou reakci publika.
Zápas začíná lépe pro servírující Češku. Kasatkinová zahrála od základní čáry do sítě.
Utkání právě začalo, podává Kateřina Siniaková.
Obě hráčky jsou na kurtu a rozehrávají se.
Zkraťte si čekání na zápas Siniakové… Tomáš Berdych, dlouholetý člen mužské světové špičky a nyní kapitán českého daviscupového týmu, včera oslavil 40. narozeniny.
Favorizovaná Iga Šwiateková z Polska si poradila s Rumunkou Soranou Cirsteaovou 6:3, 6:2, a tak by na centrální dvorec v Soulu měly už za pár okamžiků nastoupit Siniaková s Kasatkinovou.
Ženský tenisový turnaj v Soulu se hraje od roku 2004 a ve výpisu jeho vítězek najdeme i tři české vlaječky.
V roce 2005 si z jihokorejské metropole odvezla titul Nicole Vaidišová. O devět let později ji napodobila Karolína Plíšková a naposled to z Češek zvládla Karolína Muchová před šesti lety.
Historie vzájemných duelů Siniakové s Kasatkinovou na okruhu WTA je relativně bohatá a čítá celkem sedm zápasů. Bilance je 6:1 ve prospěch Australanky.
Kasatkinová porazila Siniakovou v Moskvě 2017, Indian Wells 2018, Římě 2019 i 2020, vloni při cestě za zmiňovaným titulem v Ning-po a naposled letos ve druhém kole Roland Garros (6:1, 3:6, 6:2).
Jediný úspěch Češky se datuje do července 2022, kdy dokázala Kasatkinovou porazit na antuce v Hamburku 6:2, 2:6, 6:4.
Zatímco Siniaková bojuje v Soulu, její stálá deblová parťačka Američanka Taylor Townsendová hraje v Číně reprezentační Pohár Billie Jean Kingové. A dopustila se při tom jistého faux pas.
Darja Kasatkinová obhajuje v Soulu loňské finále, v němž podlehla Brazilce Haddadové Maiaové, a v prvním kole měla volný los. Siniaková tak bude v Koreji první soupeřkou tenistky, která od letošního roku místo rodného Ruska reprezentuje Austrálii.
Osmadvacetiletá rodačka z Togliatti si letos zahrála mezi nejlepší šestnáctkou na Australian Open i Roland Garros, ale jinak na výraznější výsledek čeká. Kdysi byla Kasatkinová světovou osmičkou a na okruhu WTA také vyhrála osm titulů - ten poslední vloni v říjnu v Ning-po.
Momentálně jí v žebříčku patří šestnáctá příčka a v zádech má bezmála třítýdenní zápasovou pauzu. Na konci srpna podlehla na US Open Naomi Ósakaové poměrem 0:6, 6:4, 3:6.
Před dvěma lety na podzim se veleúspěšný deblový pár, který Siniaková tvořila s Barborou Krejčíkovou, rozešel. Na pětistovce v Soulu se však spolupráce obou Češek znovu oživila, stejně jako vloni v Praze a olympijské Paříži.
Krejčíková se Siniakovou včera porazily rusko-japonskou dvojici Anna Blinkovová, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:3 a postoupily v Soulu do čtvrtfinále.
Kateřina Siniaková hraje na turnaji v Soulu po dlouhých deseti letech a cestu do hlavního pavouka si musela klestit kvalifikací. Porazila tam Australanky Astru Sharmaovou (6:4, 6:4) a Talii Gibsonovou (6:1, 6:2), v prvním kole si pak poradila s domácí Pak So-Hjon (6:2, 6:2) startující na divokou kartu.
Předtím vypadla devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové na turnaji v mexické Guadalajaře i na US Open hned v prvním kole. Z přelomu července a srpna má Siniaková na kontě titul z menšího podniku kategorie WTA125 ve Varšavě, kde ve finále přehrála Švýcarsku Golubicovou.
V singlovém žebříčku patří kudrnaté Češce aktuálně 77. místo. Nejvýše byla na 27. příčce, a to vloni v červnu. Z dvouhry na okruhu WTA má pět titulů.
Rozjela se podzimní šňůra turnajů WTA, kterou můžete sledovat v přímých přenosech stanice CANAL+ Sport 2. To platí i pro dnešní zápasy ze Soulu.
Dvě české hráčky zítra dopoledne v Soulu zabojují o čtvrtfinále! 🤩— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 17, 2025
Zápasy 🇨🇿Kateřiny Siniakové a 🇨🇿Barbory Krejčíkové sledujte s komentářem Dominika Križe na CANAL+ Sport 2! 📺🎙
Celý program z korejské pětistovky, který začítá v 7:00 ➡ https://t.co/8ArMrfzpiZ pic.twitter.com/nJBl0nvuoW
Dobrý den, vítejte při sledování online přenosu z osmifinále tenisového turnaje v Soulu mezi Kateřinou Siniakovou a Darjou Kasatkinovou z Austrálie. Zápas začíná ve čtvrtek 18. září v 11:20.