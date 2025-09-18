"Nejšílenější věc, co jsem viděla." Townsendovou znechutili Číňané, pak musela otočit

Devětadvacetiletá Američanka je na sociálních sítích bezprostřední. Ráda se fotí, točí stories, komunikuje s fanoušky. Tentokrát se jí to ale vymstilo.
Natočila a okomentovala své zážitky z večerního bufetu při večeři před Billie Jean King Cupem. A byla velmi kritická.
"Tohle je ta nejšílenější věc, co jsem viděla. A tohle lidi jí. Oni zabíjí žáby a želvy. Jsem v šoku z toho, co jsem k večeři viděla," nechala se slyšet Townsendová.
A v popisu svého znechucení zašla ještě dál. "Nejsou ta zvířata jedovatá? Nejsou z nich bradavice, vředy a všechny podobné věci?"
Čínskou kuchyni ohodnotila známkou 2 z 10, protože jediné, co si prý byla schopná dát, byly nudle.
Taylor Townsend on the dinner buffet she saw in China:
"I'm honestly just so shocked at what I saw in the dinner buffet. As I go back and I look… these people are literally killing frogs… bullfrogs. Aren't those poisonous? Aren't those the ones that give you warts and boils…"
Její video na sociálních sítích sklidilo obrovskou vlnu kritiky, nejen od asijských tenisových fanoušků.
Townsendové se totiž jako bumerang vrátila kauza z US Open, kdy se na kurtu pohádala s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, která o ní prohlásila, že "nemá vzdělání".
Američanka si poté před novináři rýpla, že "stigma o nevzdělanosti v černošské komunitě existuje". Nyní sama čelila kritice za to, že nerespektovala cizí kulturu.
I proto Townsendová okamžitě přispěchala s omluvou a natočila speciální video.
"Chápu, že jako profesionální sportovkyně mám to privilegium, že můžu cestovat po světě a poznávat kulturní rozdíly. Popravdě to je jedna z věcí, kterou tak miluju na své práci. To, co jsem řekla, neodráželo skutečnosti. Všichni na mě byli tak milí a laskaví a mám samé úžasné zážitky. Pro mé chování není žádná omluva, polepším se," uvedla.
