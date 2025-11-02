Siniaková sahá po zápisu do dějin, o jakém se jí nesnilo. Proti jsou i rekordní Rusky

Loni na klasickém dostaveníčku pro osm nejlepších párů sezony zářily "ultra agresivním" tenisem.
Nečekaně ale narazily ve finále, kde prohrály s dvojicí Gabriela Dabrowská - Erin Routliffeová. Se stejnými soupeřkami mimochodem padly i ve finále letošního US Open.
K odvetě dojde letos v Rijádu už během bojů v základní skupině. A Siniaková s Townsendovou věří, že budou tentokrát ještě silnější.
V posledních týdnech si od sebe daly pauzu, hrály s jinými partnerkami. Obě úspěšně.
Češka dokázala vyhrát turnaj v Soulu po boku Barbory Krejčíkové, následně triumfovala i ve Wu-chanu s Australankou Storm Hunterovou.
Do třetice potom sice neuspěla ve dvojici s Tchajwankou Sie Šu-wej, přesto si do Rijádu přiváží formu, která soupeřky musí děsit.
"Je jednou z nejúspěšnějších aktivních hráček deblu na světě, v počtu grandslamových titulů zaostává pouze za Venus Williamsovou. Stále dokazuje, že má schopnost vyhrát s kýmkoli," pozastavil se web asociace WTA nad úchvatnou bilancí královéhradecké rodačky.
Siniaková vyhrála během kariéry 32 deblových titulů po boku deseti různých partnerek.
Bilance Townsendové také začíná budit respekt: 11 titulů se sedmi různými kolegyněmi. "Není překvapením, že společně jsou tolik impozantní," dodala WTA.
V neděli pár zvaný "Taylorina" začne proti papírově nejslabším soupeřkám: Maďarce Tímee Babosové s Brazilkou Luisou Stefaniovou.
Ve skupině Liezel Huberové je pak kromě Dabrowské s Routliffeovou čekají ještě mladé Rusky, Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová.
Ty v Rijádu vyrovnají 25 let starý věkový rekord. Stříbrné olympijské medailistky z Paříže mají dohromady 39 let, Andrejevové je osmnáct a Šnajderové jednadvacet.
Podobně mladý pár se na Turnaj mistryň kvalifikoval naposledy v roce 2000, Martině Hingisové bylo tehdy dvacet, její spoluhráčce Anně Kurnikovové devatenáct.
Svět tenisu bude na deblová klání zvědavý i kvůli zmíněnému milníku, který má Siniaková na dosah.
Češka může popáté ukončit sezonu na trůnu pro světovou jedničku. Vyrovnala by tím rekord Martiny Navrátilové.
Siniaková už dříve přiznala, že se v minulých letech o takovém úspěchu ani neodvažovala přemýšlet.
Co potřebuje?
Mělo by jí stačit vyhrát v Rijádu alespoň dva zápasy, nebo její největší konkurentky Italky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová nesmí ovládnout turnaj bez jediné porážky.
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.