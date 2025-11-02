Tenis

Siniaková sahá po zápisu do dějin, o jakém se jí nesnilo. Proti jsou i rekordní Rusky

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 4 hodinami
Dříve nepředstavitelný zápis do tenisové historie je blízko. Kateřina Siniaková už se nějakou dobu řadí mezi největší legendy čtyřhry, po Turnaji mistryň, který se svou americkou partnerkou Taylor Townsendovou zahájí v neděli v saúdskoarabském Rijádu, ale může vyrovnat milník, o jakém se jí nesnilo.
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková | Foto: Reuters

Loni na klasickém dostaveníčku pro osm nejlepších párů sezony zářily "ultra agresivním" tenisem.

Nečekaně ale narazily ve finále, kde prohrály s dvojicí Gabriela Dabrowská - Erin Routliffeová. Se stejnými soupeřkami mimochodem padly i ve finále letošního US Open.

K odvetě dojde letos v Rijádu už během bojů v základní skupině. A Siniaková s Townsendovou věří, že budou tentokrát ještě silnější.

V posledních týdnech si od sebe daly pauzu, hrály s jinými partnerkami. Obě úspěšně.

Češka dokázala vyhrát turnaj v Soulu po boku Barbory Krejčíkové, následně triumfovala i ve Wu-chanu s Australankou Storm Hunterovou.

Do třetice potom sice neuspěla ve dvojici s Tchajwankou Sie Šu-wej, přesto si do Rijádu přiváží formu, která soupeřky musí děsit. 

"Je jednou z nejúspěšnějších aktivních hráček deblu na světě, v počtu grandslamových titulů zaostává pouze za Venus Williamsovou. Stále dokazuje, že má schopnost vyhrát s kýmkoli," pozastavil se web asociace WTA nad úchvatnou bilancí královéhradecké rodačky. 

Siniaková vyhrála během kariéry 32 deblových titulů po boku deseti různých partnerek.

Bilance Townsendové také začíná budit respekt: 11 titulů se sedmi různými kolegyněmi. "Není překvapením, že společně jsou tolik impozantní," dodala WTA. 

V neděli pár zvaný "Taylorina" začne proti papírově nejslabším soupeřkám: Maďarce Tímee Babosové s Brazilkou Luisou Stefaniovou.

Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová

Ve skupině Liezel Huberové je pak kromě Dabrowské s Routliffeovou čekají ještě mladé Rusky, Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová.

Ty v Rijádu vyrovnají 25 let starý věkový rekord. Stříbrné olympijské medailistky z Paříže mají dohromady 39 let, Andrejevové je osmnáct a Šnajderové jednadvacet.

Podobně mladý pár se na Turnaj mistryň kvalifikoval naposledy v roce 2000, Martině Hingisové bylo tehdy dvacet, její spoluhráčce Anně Kurnikovové devatenáct.

Svět tenisu bude na deblová klání zvědavý i kvůli zmíněnému milníku, který má Siniaková na dosah.

Češka může popáté ukončit sezonu na trůnu pro světovou jedničku. Vyrovnala by tím rekord Martiny Navrátilové. 

Siniaková už dříve přiznala, že se v minulých letech o takovém úspěchu ani neodvažovala přemýšlet. 

Co potřebuje?

Mělo by jí stačit vyhrát v Rijádu alespoň dva zápasy, nebo její největší konkurentky Italky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová nesmí ovládnout turnaj bez jediné porážky.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

 
Tenis sport Obsah Turnaj mistryň Kateřina Siniaková Martina Navrátilová

Další zprávy